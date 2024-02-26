https://uz.sputniknews.ru/20240226/uzbekistan-aktsii-pokupka-usloviya-riski-42664916.html

Как узбекистанцы могут купить акции и какие есть риски

Как узбекистанцы могут купить акции и какие есть риски

Выпуск и продажа акций помогает не только развитию компаний, но и экономики страны в целом. А покупка этих ценных бумаг позволяет инвестору получать определенную часть прибыли (дивиденды) компании. И таким инвестором может стать любой человек

2024-02-26T16:35+0500

2024-02-26T16:35+0500

2024-02-26T18:15+0500

аналитика

узбекистан

акции

покупка

мнение эксперта

ценные бумаги

биржа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/04/15936506_0:53:3451:1994_1920x0_80_0_0_8cc1ecb128c2278dee19721f70c2859f.jpg

С 2017 года в Узбекистане провели 6 IPO/SPO — первичное/вторичное размещение ценных бумаг на бирже. Наиболее заметными за последние два года (2023 год был самым активным на рынке IPO) стали сделки с участием телекоммуникационного оператора Uztelecom, автопроизводителя UzAuto Motors и страховой компании UzbekInvest."Каждое из этих IPO/SPO имело различные характеристики. Например, в то время как IPO UzAuto Motors был самым большим по размеру, IPO Uztelecom продемонстрировал особый интерес на рынке, — рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан гендиректор инвестиционной компании Portfolio Investments, Мунир Якубов. — Переподписка на покупку их акций составила 131%, в то время как подписка на IPO UzAuto Motors была на уровне 29%. При оценке торговых объемов Uztelecom затмил другие IPO с проторгованным объемом в 1,7 млрд сумов в течение первых 3 дней, значительно превосходя суммарный объем всех остальных IPO".Переподписка означает, что спрос на акции превышает выпущенное для размещения на бирже количество ценных бумаг. По словам Мунира Якубова, высокий интерес к акциям был связан не только с активной маркетинговой кампанией, но и с тем, что компания достаточно известна среди населения.Что покупают узбекистанцы?Как узбекистанцы могут приобрести акции местных компаний? Насколько в республике развит рынок ценных бумаг? Какие существуют риски при их покупке?Согласно Закону республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг", к ценным бумагам относятся акции, облигации, казначейские обязательства, депозитные сертификаты, производные ценных бумаг и векселя.Как рассказал Мунир Якубов, чаще всего участники фондового рынка приобретают акции нескольких крупных и широко известных компаний."Они выбирают акции компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды, либо у которых продвинутый менеджмент, они успешно эксплуатируют современные рыночные механизмы и активно взаимодействуют со своими акционерами, — рассказывает эксперт. — Кроме того, повышается интерес к инвестированию в корпоративные облигации, где также выплачиваются стабильные купонные выплаты. Купон — это фиксированная денежная выплата держателям облигаций от ее эмитента (компании, выпустившей ценные бумаги)".Приобрести акции на фондовой бирже может каждый желающий. Для этого необходимо открыть брокерский счет."Это можно сделать с помощью лицензированного брокера. Для этого нужны паспорт, банковские реквизиты, адрес электронной почты и номер телефона, — объясняет Мунир Якубов. — После заполнения анкеты и подписания договора счет будет открыт в течение 10 минут. Также счет можно открыть удаленно с помощью приложения Jett (единственное приложение, которое на данный момент дает возможность открывать счета удаленно)".Аналогичные условия и для иностранных граждан.При открытии счета удаленно иностранным инвесторам придется отправить по почте сканированные копии документа, удостоверяющего личность, заполненной анкеты и подписанного договора. При этом необходимо будет пройти процедуру подтверждения личности (KYC) по видеосвязи, уточнил Мунир Якубов. Он также добавил, что в настоящее время открытие счета через приложение Jett для иностранцев недоступно.Эффективный источник доходаНесмотря на то, что единственная в стране республиканская фондовая биржа была создана в 1994 году, данный рынок относительно малоразвит, а интерес к нему со стороны населения пока невелик, говорит Мунир Якубов."Это связано как с недостатком общей финансовой грамотности, так и низким уровнем осведомленности населения о возможностях фондового рынка, — объясняет эксперт. — Однако следует отметить, что наблюдается тенденция к повышающемуся интересу, хотя и весьма медленная".На сегодняшний день количество активных брокерских счетов в Узбекистане не превышает 50 тыс. при населении более 36 млн человек, т.е. менее 0,2%. Для сравнения — в России этот показатель составляет около 32%, добавляет Мунир Якубов.Как рассказал Алишер Ахмедов, никаких ограничений на создание других площадок (фондовых бирж) нет и любое заинтересованное лицо может обратиться за получением лицензии в регулирующий орган – Национальное агентство перспективных проектов.Между тем, говорит эксперт, фондовая биржа Узбекистана продолжает повышать активность торгов и ликвидность (быстрая купля или продажа актива по текущей цене), хотя они и остаются пока не столь значительными. Однако положительная динамика отмечается ежегодно.По мнению брокеров, большинство узбекистанцев предпочитают инвестировать в недвижимость, поскольку эта сфера более знакома и предсказуема. Кроме того, благодаря высоким процентным ставкам привлекательными для вложений являются банковские вклады.Риски инвестирования в ценные бумагиИнвестирование в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками, особенно на молодых и развивающихся рынках. Как рассказал Алишер Ахмедов, некоторые из главных рисков в Узбекистане включают:Полная защита от инвестиционных рисков невозможна, говорят эксперты. Поэтому для их уменьшения инвесторы должны проводить тщательное исследование и диверсификацию портфеля — использовать несколько видов ценных бумаг или акции разных компаний. При этом очень важно консультироваться с финансовыми экспертами и только потом принимать взвешенные инвестиционные решения.Влияние на экономикуРабота фондовых бирж играет значительную роль в экономике страны по нескольким причинам.Кроме того, показатели фондовых рынков, такие как индексы и цены акций, часто используют в качестве индикаторов экономического состояния. Повышение цен на бирже может говорить о росте доверия инвесторов к экономике, а падение — свидетельствовать о возможных проблемах.Торги на бирже стимулируют предпринимательскую активность и инновации.Таким образом, работа фондовых бирж помогает развивать экономику страны, способствуя созданию новых форм привлечения капитала для компаний, стимулируя развитие бизнеса и предоставляя возможности для инвесторов разнообразить свои портфели и получать доход.Немаловажно в этом и участие иностранных инвесторов. Одна из значимых причин —дополнительные инвестиции. "Ввиду высокой потребности экономики в ресурсах, в процессе реформ и модернизации, любые дополнительные активы важны, — объясняет Алишер Ахмедов. — А в условиях дефицита сбережений у населения и относительно невысокого подушевого дохода, внешние инвестиции играют ключевую роль для роста экономики".

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

аналитика, узбекистан, акции, покупка, мнение эксперта, ценные бумаги, биржа