Как узбекистанцы могут купить акции и какие есть риски
16:35 26.02.2024 (обновлено: 18:15 26.02.2024)
© Sputnik / Владимир Песня/
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Выпуск и продажа акций помогают не только развитию компаний, но и экономики страны в целом. А покупка этих ценных бумаг позволяет инвестору получать определенную часть прибыли (дивиденды) компании. И таким инвестором может стать любой человек.
С 2017 года в Узбекистане провели 6 IPO/SPO — первичное/вторичное размещение ценных бумаг на бирже. Наиболее заметными за последние два года (2023 год был самым активным на рынке IPO) стали сделки с участием телекоммуникационного оператора Uztelecom, автопроизводителя UzAuto Motors и страховой компании UzbekInvest.
"Каждое из этих IPO/SPO имело различные характеристики. Например, в то время как IPO UzAuto Motors был самым большим по размеру, IPO Uztelecom продемонстрировал особый интерес на рынке, — рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан гендиректор инвестиционной компании Portfolio Investments, Мунир Якубов. — Переподписка на покупку их акций составила 131%, в то время как подписка на IPO UzAuto Motors была на уровне 29%. При оценке торговых объемов Uztelecom затмил другие IPO с проторгованным объемом в 1,7 млрд сумов в течение первых 3 дней, значительно превосходя суммарный объем всех остальных IPO".
Переподписка означает, что спрос на акции превышает выпущенное для размещения на бирже количество ценных бумаг. По словам Мунира Якубова, высокий интерес к акциям был связан не только с активной маркетинговой кампанией, но и с тем, что компания достаточно известна среди населения.
"За первый день торгов акции телекоммуникационного оператора выросли на 25%, таким образом, многие из участников IPO смогли неплохо заработать буквально меньше чем за неделю", — добавил эксперт.
Что покупают узбекистанцы?
Как узбекистанцы могут приобрести акции местных компаний? Насколько в республике развит рынок ценных бумаг? Какие существуют риски при их покупке?
Согласно Закону республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг", к ценным бумагам относятся акции, облигации, казначейские обязательства, депозитные сертификаты, производные ценных бумаг и векселя.
Как рассказал Мунир Якубов, чаще всего участники фондового рынка приобретают акции нескольких крупных и широко известных компаний.
"Они выбирают акции компаний, которые регулярно выплачивают дивиденды, либо у которых продвинутый менеджмент, они успешно эксплуатируют современные рыночные механизмы и активно взаимодействуют со своими акционерами, — рассказывает эксперт. — Кроме того, повышается интерес к инвестированию в корпоративные облигации, где также выплачиваются стабильные купонные выплаты. Купон — это фиксированная денежная выплата держателям облигаций от ее эмитента (компании, выпустившей ценные бумаги)".
Приобрести акции на фондовой бирже может каждый желающий. Для этого необходимо открыть брокерский счет.
"Это можно сделать с помощью лицензированного брокера. Для этого нужны паспорт, банковские реквизиты, адрес электронной почты и номер телефона, — объясняет Мунир Якубов. — После заполнения анкеты и подписания договора счет будет открыт в течение 10 минут. Также счет можно открыть удаленно с помощью приложения Jett (единственное приложение, которое на данный момент дает возможность открывать счета удаленно)".
Аналогичные условия и для иностранных граждан.
"На сегодняшний день одним из основных условий является открытие инвестиционного счета у местного брокера, который будет осуществлять операции с ценными бумагами от имени иностранного инвестора", — рассказал Sputnik начальник отдела развития эмитентской деятельности и корпоративного управления НАПП Алишер Ахмедов.
При открытии счета удаленно иностранным инвесторам придется отправить по почте сканированные копии документа, удостоверяющего личность, заполненной анкеты и подписанного договора. При этом необходимо будет пройти процедуру подтверждения личности (KYC) по видеосвязи, уточнил Мунир Якубов. Он также добавил, что в настоящее время открытие счета через приложение Jett для иностранцев недоступно.
Эффективный источник дохода
Несмотря на то, что единственная в стране республиканская фондовая биржа была создана в 1994 году, данный рынок относительно малоразвит, а интерес к нему со стороны населения пока невелик, говорит Мунир Якубов.
"Это связано как с недостатком общей финансовой грамотности, так и низким уровнем осведомленности населения о возможностях фондового рынка, — объясняет эксперт. — Однако следует отметить, что наблюдается тенденция к повышающемуся интересу, хотя и весьма медленная".
На сегодняшний день количество активных брокерских счетов в Узбекистане не превышает 50 тыс. при населении более 36 млн человек, т.е. менее 0,2%. Для сравнения — в России этот показатель составляет около 32%, добавляет Мунир Якубов.
Как рассказал Алишер Ахмедов, никаких ограничений на создание других площадок (фондовых бирж) нет и любое заинтересованное лицо может обратиться за получением лицензии в регулирующий орган – Национальное агентство перспективных проектов.
Между тем, говорит эксперт, фондовая биржа Узбекистана продолжает повышать активность торгов и ликвидность (быстрая купля или продажа актива по текущей цене), хотя они и остаются пока не столь значительными. Однако положительная динамика отмечается ежегодно.
По мнению брокеров, большинство узбекистанцев предпочитают инвестировать в недвижимость, поскольку эта сфера более знакома и предсказуема. Кроме того, благодаря высоким процентным ставкам привлекательными для вложений являются банковские вклады.
Риски инвестирования в ценные бумаги
Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками, особенно на молодых и развивающихся рынках. Как рассказал Алишер Ахмедов, некоторые из главных рисков в Узбекистане включают:
рыночный: экономика страны проходит стадию активных реформ и подвержена влиянию многих внешних и внутренних факторов, в связи с чем нужно быть готовыми к высокой волатильности цен (рост или спад) на ценные бумаги;
кредитный: многие организации не имеют существенного опыта в работе с ценными бумагами и могут допускать просрочку очередного платежа по договору займа, в связи с чем инвесторы должны учитывать более высокие риски;
низкая ликвидность: этот риск связан с тем, что инвесторы могут столкнуться с трудностями при продаже ценных бумаг по текущей цене из-за недостаточной ликвидности рынка – на рынке недостаточно продавцов и покупателей и часто сделка требует длительного срока как на построение позиции, так и на выход из нее;
геополитический: это риск, связанный с политическими и геополитическими событиями, которые могут повлиять на финансовые рынки и стоимость ценных бумаг.
Полная защита от инвестиционных рисков невозможна, говорят эксперты. Поэтому для их уменьшения инвесторы должны проводить тщательное исследование и диверсификацию портфеля — использовать несколько видов ценных бумаг или акции разных компаний. При этом очень важно консультироваться с финансовыми экспертами и только потом принимать взвешенные инвестиционные решения.
Влияние на экономику
Работа фондовых бирж играет значительную роль в экономике страны по нескольким причинам.
"Это важный источник финансирования: все больше местных компаний планируют привлекать средства с рынка — в частности, мы видели примеры нескольких IPO в 2023 году, которые помогли компаниям привлечь более 50 млрд сумов", — рассказал Алишер Ахмедов.
Кроме того, показатели фондовых рынков, такие как индексы и цены акций, часто используют в качестве индикаторов экономического состояния. Повышение цен на бирже может говорить о росте доверия инвесторов к экономике, а падение — свидетельствовать о возможных проблемах.
Торги на бирже стимулируют предпринимательскую активность и инновации.
"Компании, зарегистрированные на бирже, обязаны предоставлять отчетность и информацию о своей деятельности, что способствует прозрачности и общественному контролю за их деятельностью", — уточнил Алишер Ахмедов.
Таким образом, работа фондовых бирж помогает развивать экономику страны, способствуя созданию новых форм привлечения капитала для компаний, стимулируя развитие бизнеса и предоставляя возможности для инвесторов разнообразить свои портфели и получать доход.
Немаловажно в этом и участие иностранных инвесторов. Одна из значимых причин —дополнительные инвестиции.
"Ввиду высокой потребности экономики в ресурсах, в процессе реформ и модернизации, любые дополнительные активы важны, — объясняет Алишер Ахмедов. — А в условиях дефицита сбережений у населения и относительно невысокого подушевого дохода, внешние инвестиции играют ключевую роль для роста экономики".