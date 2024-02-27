https://uz.sputniknews.ru/20240227/investproekt-uzbekistan-region-42678826.html

Сколько региональных инвестпроектов реализуют в Узбекистане в 2024 году

Сколько региональных инвестпроектов реализуют в Узбекистане в 2024 году

В Узбекистане планируется реализовать свыше 7,5 тысяч региональных инвестпроектов, которые позволят нарастить объемы производства, экспорта продукции и обеспечить работой людей.

2024-02-27T15:29+0500

2024-02-27T15:29+0500

2024-02-27T15:29+0500

узбекистан

экономика

инвестиции

регион

инфографика

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В Узбекистане в 2024 году в рамках региональных инвестиционных проектов (РИП) планируется осуществить 7 656 проектов стоимостью $11,6 млрд, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли.Список ведущих отраслей возглавили текстильная промышленность, производство строительных материалов и продуктов питания. Меньше РИП направлено на вино-водочную, алкогольную и табачную отрасли. В 2023 году доля реализованных проектов в сфере промышленности составила 31,3% (4 419 проектов), в сфере услуг – 52,7% (7 437 проектов), в сфере сельского хозяйства – 16% (2 264 проекта).В 2024 году вырастет производство – до 36,6% (2 807 проектов) за счет небольшого сокращения доли сфер сельского хозяйства 12,3% (945 проектов) и услуг – 50,1% (3 904 проекта).В январе этого года в республике уже запустили 466 проектов. Большая их часть реализована в Кашкадарьинской, Джизакской и Сурхандарьинской областях.Региональные инвестиционные программы, принимаемые в стране в последние годы, направлены на улучшение качества продукции, формирование добавленной стоимости и создание большего числа рабочих мест. Эта тенденция отразилась также в РИП на текущий год.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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