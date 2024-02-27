https://uz.sputniknews.ru/20240227/oteki-prichiny-vrach-rekomendatsii-42677907.html

О нехватке какого вещества в рационе могут говорить отеки

О нехватке какого вещества в рационе могут говорить отеки

Эндокринолог: Отечность может быть связана с неправильным питанием

2024-02-27T22:03+0500

2024-02-27T22:03+0500

2024-02-27T22:03+0500

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Мешки под глазами, одутловатость лица, следы от резинок носков на ногах, трудности с надеванием кольца на палец – задержка жидкости в организме может быть следствием как заболеваний, так и погрешностей в питании. Распространенные причины появления отеков в интервью радио Sputnik перечислила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.По словам специалиста, чтобы избавиться от отеков, в первую очередь нужно исключить патологию щитовидной железы, а затем изменить образ жизни, питаться более сбалансированно."Когда человек начинает путь к снижению веса, проверяет анализы на гормоны щитовидной железы, и там все хорошо, увеличивает количество белка в своем рационе, ограничивает соль и сахар – отеки будут сходить. До пяти граммов соли в сутки – это нормальное количество. Но при этом надо понимать, что соль – это и соевый соус, и майонез, и кетчуп, это все продукты питания, которые мы покупаем в магазинах. Сладости, мучное, сахар в чай, компоты, сладкие газированные и алкогольные напитки – это все дополнительная глюкоза, которая не нужна организму", – объяснила Казачкова.В заключение она напомнила об употреблении необходимого организму количества воды, уточнив, что норма потребления воды – это 30 миллилитров на килограмм веса в сутки. В случае, если мы пьем мало воды, нарушается баланс и организм задерживает жидкость.

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отеки возникновение эндокринолог неправильное питание