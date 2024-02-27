https://uz.sputniknews.ru/20240227/rossiya-vremennyy-zapret-eksport-benzin-1-marta-42677113.html

Временный запрет на экспорт бензина из РФ не коснется Узбекистана

Временный запрет на экспорт бензина из РФ не коснется Узбекистана

Правительство РФ намерено ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса на нефтепродукты в весенний и летний периоды.

2024-02-27T13:05+0500

2024-02-27T13:05+0500

2024-02-27T13:53+0500

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еаэс

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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Временный запрет экспорта бензина на полгода, одобренный премьер-министром России Михаилом Мишустиным не касается согласованных объемов поставок в Узбекистан, страны ЕАЭС, Монголию, Абхазию и Южную Осетию, сообщает ежедневная деловая газета РБК, со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ. Временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса будет действовать с 1 марта 2024 года. Кроме того, вводится увеличенный норматив продаж дизеля на бирже — до 16%.Как отмечает издание, ввести временный запрет на экспорт бензина предложил вице-премьер РФ Александр Новак, напомнив о наступлении сезона повышенного спроса на топливо, связанного с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками."В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов", — подчеркнул Новак, ссылаясь на данные мониторинга цен на топливном рынке.Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 8–23%, при этом в оптовом звене темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6–6%, а дизель дешевел.Напомним, что запрет на экспорт российского бензина действовал с 21 сентября по 17 ноября 2023 года для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.После подписания межправсоглашения Узбекистан получил первые партии российского бензина в ноябре прошлого года. Всего запланирован импорт более 370 тыс. тонн бензина.

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