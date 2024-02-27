https://uz.sputniknews.ru/20240227/rossiya-vremennyy-zapret-eksport-benzin-1-marta-42677113.html
Временный запрет на экспорт бензина из РФ не коснется Узбекистана
Временный запрет на экспорт бензина из РФ не коснется Узбекистана
Правительство РФ намерено ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса на нефтепродукты в весенний и летний периоды.
2024-02-27T13:05+0500
2024-02-27T13:05+0500
2024-02-27T13:53+0500
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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Временный запрет экспорта бензина на полгода, одобренный премьер-министром России Михаилом Мишустиным не касается согласованных объемов поставок в Узбекистан, страны ЕАЭС, Монголию, Абхазию и Южную Осетию, сообщает ежедневная деловая газета РБК, со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ. Временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса будет действовать с 1 марта 2024 года. Кроме того, вводится увеличенный норматив продаж дизеля на бирже — до 16%.Как отмечает издание, ввести временный запрет на экспорт бензина предложил вице-премьер РФ Александр Новак, напомнив о наступлении сезона повышенного спроса на топливо, связанного с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками."В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов", — подчеркнул Новак, ссылаясь на данные мониторинга цен на топливном рынке.Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 8–23%, при этом в оптовом звене темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6–6%, а дизель дешевел.Напомним, что запрет на экспорт российского бензина действовал с 21 сентября по 17 ноября 2023 года для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.После подписания межправсоглашения Узбекистан получил первые партии российского бензина в ноябре прошлого года. Всего запланирован импорт более 370 тыс. тонн бензина.
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россия временный запрет экспорт бензин
россия временный запрет экспорт бензин
Временный запрет на экспорт бензина из РФ не коснется Узбекистана
13:05 27.02.2024 (обновлено: 13:53 27.02.2024)
Правительство РФ намерено ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса на нефтепродукты в весенний и летний периоды.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik.
Временный запрет экспорта бензина на полгода, одобренный премьер-министром России Михаилом Мишустиным не касается согласованных объемов поставок в Узбекистан, страны ЕАЭС, Монголию, Абхазию и Южную Осетию, сообщает
ежедневная деловая газета РБК, со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ.
Временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса будет действовать с 1 марта 2024 года. Кроме того, вводится увеличенный норматив продаж дизеля на бирже — до 16%.
"Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию", — указано в статье.
Как отмечает издание, ввести временный запрет на экспорт бензина предложил вице-премьер РФ Александр Новак, напомнив о наступлении сезона повышенного спроса на топливо, связанного с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.
"В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов", — подчеркнул Новак, ссылаясь на данные мониторинга цен на топливном рынке.
Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 8–23%, при этом в оптовом звене темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6–6%, а дизель дешевел.
Напомним, что запрет на экспорт российского бензина действовал с 21 сентября по 17 ноября 2023 года для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.
После подписания межправсоглашения Узбекистан получил первые партии российского бензина в ноябре прошлого года. Всего запланирован импорт более 370 тыс. тонн бензина.