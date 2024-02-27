https://uz.sputniknews.ru/20240227/shoygu-zasedaniye-kollegii-minoborony-rf-42681943.html

Прозападные НПО усилили антироссийскую работу в Центральной Азии — Шойгу

Прозападные НПО усилили антироссийскую работу в Центральной Азии — Шойгу

Глава российского военного ведомства на заседании коллегии МО РФ рассказал о мерах упреждающего характера и других аспектах, связанных с СВО

2024-02-27T16:45+0500

2024-02-27T16:45+0500

2024-02-27T16:50+0500

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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Прозападные неправительственные организации на фоне спецоперации нарастили антироссийскую деятельность в Центральной Азии, чтобы ослабить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств региона с Россией, заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.По его словам, российское военное ведомство принимает упреждающие меры.Он отметил, что обстановка в регионе остается сложной, а наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана.При этом ожидается, что производство наркотиков в республиках Центральной Азии увеличится почти на 20%.Шойгу указал, что в регионе действуют более 100 крупных прозападных неправительственных организаций со свыше 16 тыс. представительств и филиалов.Он рассказал, что в 2024 году в Центральном военном округе основные усилия направят на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в семи учениях на территориях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана."Итогом подготовки войск станет учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", в котором примут участие воинские контингенты пяти государств", — отметил он.Шойгу также сообщил, что боевую мощь Центрального военного округа для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении повысят до конца текущего года."Соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г", — сказал глава Минобороны.Он уточнил, что будут реорганизованы 18 воинских частей, в войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%.Говоря о достижении целей СВО, министр обороны РФ остановился на вкладе войск радиационной, химической и биологической защиты.По его словам, тяжелые огнеметные системы РФ с начала спецоперации выполнили более 4 тыс. задач по поражению противника. А поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличила боевой потенциал этих родов войск в 2,2 раза.Он подчеркнул, что роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает. Причина — наращивание США ядерного потенциала в Европе.Он указал, что США также сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 размещены на Украине.Он напомнил, как в июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тысяч квадратных метров. Тем самым был минимизирован материальный и финансовый ущерб.Говоря об успехах ВС РФ в зоне проведения спецоперации, глава Минобороны РФ сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР.Он также добавил, что российские войска на других направлениях непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.Что касается потерь ВСУ, то, как рассказал Шойгу, с начала 2024 года противник теряет более 800 человек и 120 единиц вооружения в сутки. Всего за время спецоперации украинская армия лишилась свыше 444 тыс. военнослужащих.Глава российского военного ведомства рассказал об уничтожении резервов ВСУ высокоточным оружием.Также министр обороны РФ заявил:* Террористическая организация, запрещена в России

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