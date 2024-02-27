Прозападные НПО усилили антироссийскую работу в Центральной Азии — Шойгу
16:45 27.02.2024 (обновлено: 16:50 27.02.2024)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
© Sputnik / Сергей Гунеев/
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Глава российского военного ведомства на заседании коллегии МО РФ рассказал о мерах упреждающего характера и других аспектах, связанных с СВО.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Прозападные неправительственные организации на фоне спецоперации нарастили антироссийскую деятельность в Центральной Азии, чтобы ослабить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств региона с Россией, заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, российское военное ведомство принимает упреждающие меры.
Он отметил, что обстановка в регионе остается сложной, а наибольшая угроза по-прежнему исходит с территории Афганистана.
"За прошедший год численность боевиков "Исламского государства*" (международная террористическая организация, запрещенная в РФ - ред.) выросла на 15%. Их основной целью является распространение радикальной идеологии и подрывной деятельности на южных рубежах ОДКБ", — сказал Шойгу.
При этом ожидается, что производство наркотиков в республиках Центральной Азии увеличится почти на 20%.
Шойгу указал, что в регионе действуют более 100 крупных прозападных неправительственных организаций со свыше 16 тыс. представительств и филиалов.
"На фоне специальной военной операции эти НПО значительно нарастили свою антироссийскую деятельность с целью снизить военно-техническое, экономическое и культурное сотрудничество государств Центральной Азии с Российской Федерацией. Принимаем меры упреждающего характера", — подчеркнул министр.
Он рассказал, что в 2024 году в Центральном военном округе основные усилия направят на разрешение кризисных ситуаций в странах региона и участие в семи учениях на территориях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
"Итогом подготовки войск станет учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", в котором примут участие воинские контингенты пяти государств", — отметил он.
Шойгу также сообщил, что боевую мощь Центрального военного округа для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении повысят до конца текущего года.
"Соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г", — сказал глава Минобороны.
Он уточнил, что будут реорганизованы 18 воинских частей, в войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%.
Говоря о достижении целей СВО, министр обороны РФ остановился на вкладе войск радиационной, химической и биологической защиты.
По его словам, тяжелые огнеметные системы РФ с начала спецоперации выполнили более 4 тыс. задач по поражению противника. А поставка тяжелых огнеметных систем с повышенными боевыми характеристиками увеличила боевой потенциал этих родов войск в 2,2 раза.
"В настоящее время оснащенность войск РХБ защиты современными образцами вооружения и техники доведена до 74%, а к 2027 году составит 80%", — добавил Шойгу.
Он подчеркнул, что роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает. Причина — наращивание США ядерного потенциала в Европе.
"На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", — рассказал Шойгу.
Он указал, что США также сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 размещены на Украине.
"В связи с этим в современных условиях роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает. В ходе спецоперации войска РХБ защиты решают особые задачи. В частности, ведут мониторинг радиационной обстановки на Запорожской атомной электростанции", — отметил Шойгу.
Он напомнил, как в июле 2023 года ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тысяч квадратных метров. Тем самым был минимизирован материальный и финансовый ущерб.
Говоря об успехах ВС РФ в зоне проведения спецоперации, глава Минобороны РФ сообщил об освобождении за неделю трех населенных пунктов в ДНР.
"С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики", — сказал Шойгу.
Он также добавил, что российские войска на других направлениях непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты ВСУ, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.
Что касается потерь ВСУ, то, как рассказал Шойгу, с начала 2024 года противник теряет более 800 человек и 120 единиц вооружения в сутки. Всего за время спецоперации украинская армия лишилась свыше 444 тыс. военнослужащих.
Глава российского военного ведомства рассказал об уничтожении резервов ВСУ высокоточным оружием.
"После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Объединенная группировка войск высокоточным оружием уничтожает резервы противника, не позволяет ему перебросить силы на линию боевого соприкосновения, лишает возможности контратаковать наши позиции", — отметил он.
Также министр обороны РФ заявил:
Ход СВО показывает бесперспективность стратегии США по сдерживанию России за счет жизней украинцев и военно-экономической поддержки Киева;
Минобороны РФ нарастит боевые возможности Восточного военного округа на фоне роста военной деятельности США и их союзников в Тихом океане, поставив ВВО в 2024 году более 200 единиц образцов техники и подготовив в нем резервные батальоны.
* Террористическая организация, запрещена в России