https://uz.sputniknews.ru/20240227/uzbekistan-oxrannyye-ordera-deti-zakonoproyekt-42679085.html

В Узбекистане предлагают выдавать пострадавшим от насилия детям охранные ордера

В Узбекистане предлагают выдавать пострадавшим от насилия детям охранные ордера

Проектом закона, принятым депутатами в первом чтении, предусмотрено увеличение количества определений форм насилия.

2024-02-27T14:27+0500

2024-02-27T14:27+0500

2024-02-27T14:53+0500

узбекистан

общество

депутаты

дети

законопроект

законодательная палата олий мажлиса

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1b/42678527_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ed6eb95bdb2cf93eb2804553b716bd36.jpg

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Узбекистане предлагается выдавать детям, жертвам насилия, охранные ордера. Это предусмотрено законопроектом, внесенным в повестку дня очередного заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба нижней палаты.Еще одно нововведение касается увеличения количества форм насилия в отношении детей — с трех до шести.Документом строго запрещено применять любые формы насилия в отношении детей в образовательных учреждениях, включая телесные наказания и другие жестокие действия в качестве дисциплинарного наказания, а также дискриминационное, унижающее их достоинство обращение.В законопроекте также прописаны обязанности родителей в части защиты детей от насилия: они должны беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них, ограждая от информации, оказывающей вредное воздействие.Документ четко определяет категории детей, подвергающихся риску насилия (сироты, беспризорные, дети с умственными отклонениями, дети, занимающиеся проституцией, попрошайничеством). Это поможет уполномоченным органам на местах выявлять детей, пострадавших от насилия или находящихся под его угрозой, отслеживать их и, при необходимости, принимать индивидуальные меры для их защиты.Вместе с тем, документ определяет права пострадавших от насилия детей, а также общие и индивидуальные меры их защиты.Основанием для применения индивидуальных мер по защите детей от насилия являются обращения жертв, сообщения физических или юридических лиц, СМИ, обращения через Интернет, включая соцсети.По мнению депутатов, принятие законопроекта послужит:Парламентарии приняли документ в первом чтении.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, общество, депутаты, дети, законопроект, законодательная палата олий мажлиса