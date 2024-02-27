https://uz.sputniknews.ru/20240227/v-stroitelnoy-vystavke-v-tashkente-uchastvuyut-bolee-100-rossiyskix-kompaniy-42682677.html

В строительной выставке в Ташкенте участвуют более 100 российских компаний

В строительной выставке в Ташкенте участвуют более 100 российских компаний

Ежегодная международная выставка “Строительство – UzBuild 2024” стартовала в столице Узбекистана. В "Узэкспоцентре" представили новинки стройиндустрии, собрали на одной площадке производителей и специалистов в сфере строительства, недвижимости и инвестиций

2024-02-27T18:10+0500

2024-02-27T18:10+0500

2024-02-27T18:10+0500

выставка

строительство

узбекистан

ташкент

россия

беларусь

технологии

новый ташкент

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1b/42682876_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_32c64752f5c4af595af602df1c80c849.jpg

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В Ташкенте стартовала ежегодная выставка “Строительство – UzBuild 2024”, в этом году в ней участвуют 110 российских компаний из 16 регионов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В числе ключевых участников помимо России — Китай, Турция и Казахстан. В общей сложности строительную отрасль на выставке представляют 450 компаний и брендов из 19 стран.Экспозиция объединяет полный цикл технологического процесса в строительстве – от проектирования до завершающей отделки. По мнению организаторов, это позволяет производителям наглядно демонстрировать последние достижения и тенденции в отрасли.Акцент сделан на инновациях в строительстве и производстве строительных материалов для "умного дома", на "зеленых технологиях", а также энергоэффективных материалах нового поколения.Новейшие разработки строительного сектора демонстрируют на коллективных стендах регионов России и в национальных павильонах Беларуси, Германии, Китая, ОАЭ, Турции.Ведущие компании стран-участниц представляют новое поколение строительной техники, металлические системы для быстровозводимых зданий, композитные панели, системы освещения, лифты, плитные материалы и древесину, напольные покрытия, кабельно-проводниковую продукцию.Российские компании экспонируют весь спектр строительного оборудования и технологий стройиндустрии.Участники из Узбекистана — строительные и отделочные материалы, окна, двери, фасады, изделия из цемента и бетона и камня, строительные смеси, продукцию металлургии, изоляционные материалы, кабельно-проводниковую продукцию.Практически у каждого стенда организованы презентации новинок и мастер-классы.В спецразделе "Строительная техника и технологии” на открытой площадке южнокорейские и китайские компании демонстрируют строительную технику, запчасти, оборудование для производства стройматериалов, технологии дорожного строительства, бетоносмесительное оборудование и многое другое. В рамках деловой программы выставки пройдет Международная конференция строительной индустрии – ICCI 2024. Она соберет на одной бизнес-площадке представителей ведущих строительных компаний, специалистов, международных экспертов. На пленарных и панельных сессиях обсудят строительство “Нового Ташкента”, развитие и тенденции рынка недвижимости, цифровизацию и трансформацию строительства, индустрию стройматериалов. Выставка продлится до 1 марта. Ожидается, что ее посетят более 15 000 представителей сферы из стран Центральной Азии и дальнего зарубежья.Напомним, в прошлом году в выставке UzBuild-2023 участвовали 350 компаний из 22 стран. Из них 70 представляли Россию.

узбекистан

ташкент

россия

беларусь

новый ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент строительная выставка uzbuild 2024” узэкспоцентр производители специалисты строительство недвижимость инвестиции