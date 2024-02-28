https://uz.sputniknews.ru/20240228/gennasambleya-oon-initsiativa-uzbekistan-odobreniye-42685335.html

Геннасамблея ООН единогласно одобрила инициированную Узбекистаном резолюцию

Геннасамблея ООН единогласно одобрила инициированную Узбекистаном резолюцию

В документе закреплены озвученные главой республики принципы о важной роли туризма в сохранении богатого культурного наследия различных цивилизаций, укреплении мира и толерантности, уважении ценностей народов.

2024-02-28T09:36+0500

2024-02-28T09:36+0500

2024-02-28T09:47+0500

узбекистан

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резолюция

туризм

общество

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Генеральная ассамблея ООН единогласно одобрила инициированную Узбекистаном резолюцию "2027 год — Международный год устойчивого и жизнестойкого туризма", сообщает пресс-служба президента.Соавторами документа выступили более 80 стран-членов Организации.В резолюции закреплены принципы о важной роли туризма в сохранении богатого культурного наследия различных цивилизаций, укреплении мира и толерантности, уважении ценностей народов.Особое внимание уделено развитию "зеленого" туризма для сохранения экологии, биоразнообразия и сокращения загрязнения атмосферы.В нем подчеркнута важность развития устойчивого туризма, включая экотуризм, который может способствовать достижению ЦУР, экономическому росту, обеспечению полной занятости, а также развитию сельских районов и улучшению условий жизни сельского населения.Резолюция рекомендует всем заинтересованным сторонам активно продвигать устойчивый и жизнестойкий туризм в качестве важного инструмента искоренения бедности, поощрения участия женщин, молодежи, пожилых людей и лиц с инвалидностью, расширения экономических возможностей и создания достойных рабочих мест и источников дохода.В консультациях по согласованию текста документа активно участвовали эксперты из России, КНР, США, Турции, Германии, Великобритании, делегации ЕС, Японии, Республики Корея, Египта, Бразилии, Аргентины. Представители государств-членов ООН отметили своевременность и актуальность представления данной резолюции.По мнению экспертов, выдвинутая Узбекистаном резолюция ознаменует собой начало нового этапа развития индустрии туризма на глобальном уровне.

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