https://uz.sputniknews.ru/20240228/tashkent-vystavka-stroitelstvo-rossiya-uchastiye-42689996.html

С чем приехали стройкомпании России на выставку в Ташкент

С чем приехали стройкомпании России на выставку в Ташкент

В международной строительной выставке участвуют более 100 российских компаний. Одни из них уже работают в Узбекистане, другие — планируют выходить на рынок

2024-02-28T14:25+0500

2024-02-28T14:25+0500

2024-02-28T14:25+0500

выставка

строительство

узбекистан

ташкент

россия

новый ташкент

презентация

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте с 27 февраля по 1 марта проходит 25-я юбилейная международная выставке “Строительство – UzBuild 2024”. Она превзошла показатели предыдущего года — нынешняя экспозиция заняла площадь в 15 тыс. кв. метров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В этом году национальный выставочный комплекс УзЭкспоЦентр принял свыше 450 компаний и брендов из 19 стран. Среди них Узбекистан, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Германия, Грузия, Иран, Испания, Казахстан, Китай, Республика Корея, ОАЭ, Польша, Россия, Туркменистан, Турция.Среди дебютантов в этом году компании из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана.На выставке производители представляют новинки в области строительства, стройтехники и технологий, а также строительных и отделочных материалов и строительной химии. В частности, это высокопроизводительные машины для изготовления бетонных изделий, силикатного кирпича и изделий из автоклавного газобетона, дорожно-строительная техника, машины для подземных работ. Кроме того, показывают инновационные строительные и отделочные материалы — плитку из клинкерного кирпича для энергоэффективного жилья, морозостойкую плитку для наружных работ и многое другое.В этом году по количеству участников среди зарубежных стран лидируют Китай, Россия, Турция, Германия и Казахстан.Россию представляют 110 компаний из 16 регионов — Алтайского и Красноярского края, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Курганской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Тюменской областей, а также из Татарстана.Многие российские компании на рынке Узбекистана уже много лет. Среди них, например, первый в мире производитель сотового поликарбоната — полимерного материала в виде тонких листов.Она также добавила, что в 2023 году компания разработала и запатентовала сотовый поликарбонат специально для тепличных комплексов."Под таким поликарбонатом урожайность в теплицах вырастает в два-три раза. Особенно помидоры, огурцы, зелень, болгарский перец и баклажаны", — уточнила Юлия Горбенко.Еще одна компания, которая 5 лет работает с Узбекистаном — поставщик систем для очистки сточных вод.Производитель завозит автономные канализации, которые устанавливают там, где нет центральной канализации. При этом очищенную воду можно использовать повторно."Фекальный сток проходит биологическую очистку, нет никакой химии и реактивов. Все происходит естественным образом за счет бактерий. На выходе получаем чистую воду, которая пригодна для вторичного использования, например, для полива растений и технических нужд", — добавил Андрей Фомин.Такие системы используют воинские части, погранзаставы, отряды МЧС, тюрьмы. Между тем компания планирует охватить туристические и социальные объекты в отдаленных регионах.Многие компании готовятся выйти на рынок Узбекистана. В их числе, например, производитель сэндвич-панелей, которые широко применяются в сельскохозяйственной и промышленной отраслях, в частности при строительстве птичников, коровников, фруктовых хранилищ, камер газации (для дозревания фруктов), а также складских и производственных помещений.Еще одним участником выставки стал российский производитель бентонитовых матов (гидроизоляционный материал), использующий уникальную бентонитовую глину из собственных месторождений. Ее можно применять при строительстве и рекультивации полигонов захоронения отходов.В Узбекистане все большую популярность обретает деревянное домостроение. Одним из участников рынка может стать российское предприятие, которое производит домокомплекты из клееного и комбинированного бруса. Его можно применять, например, в строительстве загородных домов и бань.В рамках выставки также проходит международная конференция строительной индустрии – ICCI 2024, которая собрала на одной бизнес-площадке представителей ведущих строительных компаний, специалистов, международных экспертов. Так, в первый день выставки на экспертной сессии говорилось о строительстве Нового Ташкента. Участникам встречи показали проект будущего города, в частности, какие постройки там планируют на первом этапе с 2024 по 2026 годы. Во время презентации проекта также стало известно, что в новой столице планируют озеленить 29% территории.Для справки: впервые выставку UzBuild провели в 2 000 году. За прошедшее время в ней приняли участие 3 503 компании из 45 стран, а посетителями стали 160 239 человек.

узбекистан

ташкент

россия

новый ташкент

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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