С чем приехали стройкомпании России на выставку в Ташкент
© Sputnik/Зафар ХалиловВыставка “Строительство – UzBuild 2024”
© Sputnik/Зафар Халилов
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В международной строительной выставке участвуют более 100 российских компаний. Одни из них уже работают в Узбекистане, другие — планируют выходить на рынок рееспублики.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте с 27 февраля по 1 марта проходит 25-я юбилейная международная выставке “Строительство – UzBuild 2024”. Она превзошла показатели предыдущего года — нынешняя экспозиция заняла площадь в 15 тыс. кв. метров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В этом году национальный выставочный комплекс УзЭкспоЦентр принял свыше 450 компаний и брендов из 19 стран. Среди них Узбекистан, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Германия, Грузия, Иран, Испания, Казахстан, Китай, Республика Корея, ОАЭ, Польша, Россия, Туркменистан, Турция.
Среди дебютантов в этом году компании из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана.
На выставке производители представляют новинки в области строительства, стройтехники и технологий, а также строительных и отделочных материалов и строительной химии. В частности, это высокопроизводительные машины для изготовления бетонных изделий, силикатного кирпича и изделий из автоклавного газобетона, дорожно-строительная техника, машины для подземных работ. Кроме того, показывают инновационные строительные и отделочные материалы — плитку из клинкерного кирпича для энергоэффективного жилья, морозостойкую плитку для наружных работ и многое другое.
В этом году по количеству участников среди зарубежных стран лидируют Китай, Россия, Турция, Германия и Казахстан.
Россию представляют 110 компаний из 16 регионов — Алтайского и Красноярского края, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Курганской, Московской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Тюменской областей, а также из Татарстана.
Многие российские компании на рынке Узбекистана уже много лет. Среди них, например, первый в мире производитель сотового поликарбоната — полимерного материала в виде тонких листов.
"С нашей продукцией узбекистанцы знакомы давно, с начала 90-х годов, когда первые листы сотового поликарбоната были использованы для покрытия Алайского рынка", — рассказала руководитель направления рекламы и PR ООО "Полигаль Восток" Юлия Горбенко.
Она также добавила, что в 2023 году компания разработала и запатентовала сотовый поликарбонат специально для тепличных комплексов.
"Под таким поликарбонатом урожайность в теплицах вырастает в два-три раза. Особенно помидоры, огурцы, зелень, болгарский перец и баклажаны", — уточнила Юлия Горбенко.
Еще одна компания, которая 5 лет работает с Узбекистаном — поставщик систем для очистки сточных вод.
"В линейке наших импортеров Узбекистан занимает второе место по объему. Мы видим потенциал рынка и хотим большего развития", — рассказал генеральный директор представительства "ТОПОЛ-ЭКО" Андрей Фомин.
Производитель завозит автономные канализации, которые устанавливают там, где нет центральной канализации. При этом очищенную воду можно использовать повторно.
"Фекальный сток проходит биологическую очистку, нет никакой химии и реактивов. Все происходит естественным образом за счет бактерий. На выходе получаем чистую воду, которая пригодна для вторичного использования, например, для полива растений и технических нужд", — добавил Андрей Фомин.
Такие системы используют воинские части, погранзаставы, отряды МЧС, тюрьмы. Между тем компания планирует охватить туристические и социальные объекты в отдаленных регионах.
Многие компании готовятся выйти на рынок Узбекистана. В их числе, например, производитель сэндвич-панелей, которые широко применяются в сельскохозяйственной и промышленной отраслях, в частности при строительстве птичников, коровников, фруктовых хранилищ, камер газации (для дозревания фруктов), а также складских и производственных помещений.
"Мы являемся производителями сэндвич-панелей из наполнителя PIR Premier и минеральной ваты. Основной наш рынок – это все-таки PIR. В Узбекистане он представлен недостаточно хорошо, поэтому мы эту нишу заполняем. У нас одни из лучших показателей теплопроводности на российском рынке", —рассказал менеджер по продажам ООО "Профхолод" Дмитрий Середняк.
Еще одним участником выставки стал российский производитель бентонитовых матов (гидроизоляционный материал), использующий уникальную бентонитовую глину из собственных месторождений. Ее можно применять при строительстве и рекультивации полигонов захоронения отходов.
В Узбекистане все большую популярность обретает деревянное домостроение. Одним из участников рынка может стать российское предприятие, которое производит домокомплекты из клееного и комбинированного бруса. Его можно применять, например, в строительстве загородных домов и бань.
В рамках выставки также проходит международная конференция строительной индустрии – ICCI 2024, которая собрала на одной бизнес-площадке представителей ведущих строительных компаний, специалистов, международных экспертов. Так, в первый день выставки на экспертной сессии говорилось о строительстве Нового Ташкента. Участникам встречи показали проект будущего города, в частности, какие постройки там планируют на первом этапе с 2024 по 2026 годы.
Во время презентации проекта также стало известно, что в новой столице планируют озеленить 29% территории.
Во время презентации проекта также стало известно, что в новой столице планируют озеленить 29% территории.
© Sputnik/Анна Желиховскаяпрезентация проекта Yangi Toshkent
презентация проекта Yangi Toshkent
© Sputnik/Анна Желиховская
Для справки: впервые выставку UzBuild провели в 2 000 году. За прошедшее время в ней приняли участие 3 503 компании из 45 стран, а посетителями стали 160 239 человек.