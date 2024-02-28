https://uz.sputniknews.ru/20240228/uzbekistan-komanda-festival-molodej-sochi-42689716.html
Первая команда из Узбекистана прибыла в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи
Первая команда из Узбекистана прибыла в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи
В составе команды — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов. На ВФМ – 2024 республику представят более 200 делегатов
2024-02-28T13:19+0500
2024-02-28T13:19+0500
2024-02-28T13:19+0500
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Первая команда из Узбекистана прибыла в Сочи, где с 29 февраля по 7 марта будет проходить Всемирный фестиваль молодежи, сообщает пресс-служба Представительства Россотрудничества в Узбекистане.В пресс-службе Русского дома в Ташкенте добавили, что впереди у команд – новые встречи, новые знакомства, новые эмоции и новые впечатления. Они запомнятся им на всю жизнь, также как предыдущие Фестивали молодежи и студентов сотням тысячам их участников.Для справки: Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус" и соберет лучших представителей молодежи, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике. Глава РФ выразил уверенность, что "фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира". В мероприятии, объединительный формат которого отмечают организаторы, будут участвовать 20 тыс. человек, половина из них - иностранцы. Они прослушают лекции ведущих специалистов из разных сфер, смогут задать вопросы политикам и министрам, побывают на концертах знаменитых музыкантов, поучаствуют в шоу-дебатах с искусственным интеллектом. В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах. Первый же Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, и продолжался почти шесть недель.
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узбекистан делегаты всемирный фестиваль молодежи сочи вфм-2024
узбекистан делегаты всемирный фестиваль молодежи сочи вфм-2024
Первая команда из Узбекистана прибыла в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи
В составе команды — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов. На ВФМ – 2024 республику представят более 200 делегатов.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
Первая команда из Узбекистана прибыла в Сочи, где с 29 февраля по 7 марта будет проходить Всемирный фестиваль молодежи, сообщает
пресс-служба Представительства Россотрудничества в Узбекистане.
"Первые пятьдесят человек, а это старшеклассники, студенты, "Волонтеры Победы", предприниматели и преподаватели школ и вузов… Всего же более двухсот делегатов будут представлять Узбекистан на ВФМ – 2024", — говорится в сообщении.
В пресс-службе Русского дома в Ташкенте добавили,
что впереди у команд – новые встречи, новые знакомства, новые эмоции и новые впечатления. Они запомнятся им на всю жизнь, также как предыдущие Фестивали молодежи и студентов сотням тысячам их участников.
Для справки: Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус" и соберет лучших представителей молодежи, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике. Глава РФ выразил уверенность, что "фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира".
В мероприятии, объединительный формат которого отмечают организаторы, будут участвовать 20 тыс. человек, половина из них - иностранцы. Они прослушают лекции ведущих специалистов из разных сфер, смогут задать вопросы политикам и министрам, побывают на концертах знаменитых музыкантов, поучаствуют в шоу-дебатах с искусственным интеллектом.
В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах. Первый же Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, и продолжался почти шесть недель.