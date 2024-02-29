https://uz.sputniknews.ru/20240229/bobur-naslediye-moskva-konferentsiya-42716072.html

Изучение наследия Бабура сближает народы

Изучение наследия Бабура сближает народы

Sputnik Узбекистан

В столице России состоялась конференция, посвященная жизни и творчеству великого поэта, полководца, государственного деятеля, основателя династии Бабуридов

2024-02-29T19:01+0500

2024-02-29T19:01+0500

2024-02-29T19:12+0500

общество

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бабур

москва

россия

конференция

посольство республики узбекистан в рф

ботиржон асадов

видео

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В Москве прошла международная научно-практическая конференция: “ Захириддин Мухаммад Бабур: правитель, поэт, ученый, незаурядная личность”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Организаторы мероприятия — Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Посольство Узбекистана в России.Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов в своем выступлении отметил, что Бабур был не только выдающимся полководцем, но и искусным дипломатом. Он вошел в историю как основатель крупнейшего государства 16-18 веков — Империи Великих Моголов.Говоря о литературном наследии Бабура, Асадов отметил, что ключевая тема его произведений — любовь.Асадов прочел несколько рубаи поэта, а также поблагодарил руководство и преподавателей МГЛУ за то, что они способствуют популяризации узбекской культуры и традиций среди молодежи.Выступавший на конференции заместитель председателя СНГ Ильхом Нематов, отдельно подчеркнул важность изучения трудов выдающихся представителей разных народов.“Через изучение великих людей каждого народа мы укрепляем дружбу и братство между нашими народами” — сказал он.И в качестве примера привел изучение творчества великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова в Узбекистане. Нематов рассказал, что в республике ежегодно проходят конференции, посвященные Айтматову, недавно издана книга “Феномен Чингиза Айтматова”.На конференции в онлайн формате выступил итальянский ученый и политолог Сандро Тетти. По его словам, до сегодняшнего дня в Европе очень мало опубликовано произведений выдающихся деятелей Востока, и он гордится тем, что стал первым, кто перевел и опубликовал “Бабурнаме” на итальянском языке.Об объединяющей роли наследия Бабура говорили ректор МГЛУ Ирина Краева, председатель “Общества дружбы и сотрудничества России и Узбекистана” Игорь Круговых, а также более 30 ученых и преподавателей из вузов Узбекистана, России, Азербайджана, Таджикистана, Турции и других стран.Студенты и аспиранты изучающие узбекский язык, декламировали отрывки из произведений Бабура, звучала узбекская классическая музыка.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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