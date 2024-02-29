Изучение наследия Бабура сближает народы
19:01 29.02.2024 (обновлено: 19:12 29.02.2024)
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
В столице России состоялась конференция, посвященная жизни и творчеству великого поэта, полководца, государственного деятеля, основателя династии Бабуридов.
В Москве прошла международная научно-практическая конференция: “ Захириддин Мухаммад Бабур: правитель, поэт, ученый, незаурядная личность”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Организаторы мероприятия — Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Посольство Узбекистана в России.
© Sputnik / Владимир АлексеевМеждународная научно-практическая конференция "Захир ад-дин Мухаммад Бабур: царь, поэт, ученый, незаурядная личность".
Международная научно-практическая конференция "Захир ад-дин Мухаммад Бабур: царь, поэт, ученый, незаурядная личность".
© Sputnik / Владимир Алексеев
Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов в своем выступлении отметил, что Бабур был не только выдающимся полководцем, но и искусным дипломатом. Он вошел в историю как основатель крупнейшего государства 16-18 веков — Империи Великих Моголов.
Говоря о литературном наследии Бабура, Асадов отметил, что ключевая тема его произведений — любовь.
“В творчестве Бабура особое место занимает тема родины. В его четверостишьях глубоко выражена тоска по родине и беспредельная любовь к ней”, — сказал посол.
Асадов прочел несколько рубаи поэта, а также поблагодарил руководство и преподавателей МГЛУ за то, что они способствуют популяризации узбекской культуры и традиций среди молодежи.
“Студентам которые изучают узбекский язык, я бы хотел посоветовать поглубже изучить творчество Бабура. Так они могут поближе изучить традиции и обычаи узбекского народа”, — сказал посол.
Выступавший на конференции заместитель председателя СНГ Ильхом Нематов, отдельно подчеркнул важность изучения трудов выдающихся представителей разных народов.
© Sputnik / Владимир АлексеевВыступление заместителя председателя СНГ Ильхома Нематова.
Выступление заместителя председателя СНГ Ильхома Нематова.
© Sputnik / Владимир Алексеев
“Через изучение великих людей каждого народа мы укрепляем дружбу и братство между нашими народами” — сказал он.
И в качестве примера привел изучение творчества великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова в Узбекистане. Нематов рассказал, что в республике ежегодно проходят конференции, посвященные Айтматову, недавно издана книга “Феномен Чингиза Айтматова”.
На конференции в онлайн формате выступил итальянский ученый и политолог Сандро Тетти. По его словам, до сегодняшнего дня в Европе очень мало опубликовано произведений выдающихся деятелей Востока, и он гордится тем, что стал первым, кто перевел и опубликовал “Бабурнаме” на итальянском языке.
Об объединяющей роли наследия Бабура говорили ректор МГЛУ Ирина Краева, председатель “Общества дружбы и сотрудничества России и Узбекистана” Игорь Круговых, а также более 30 ученых и преподавателей из вузов Узбекистана, России, Азербайджана, Таджикистана, Турции и других стран.
Студенты и аспиранты изучающие узбекский язык, декламировали отрывки из произведений Бабура, звучала узбекская классическая музыка.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.