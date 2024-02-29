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https://uz.sputniknews.ru/20240229/bobur-naslediye-moskva-konferentsiya-42716072.html
Изучение наследия Бабура сближает народы
Изучение наследия Бабура сближает народы
Sputnik Узбекистан
В столице России состоялась конференция, посвященная жизни и творчеству великого поэта, полководца, государственного деятеля, основателя династии Бабуридов
2024-02-29T19:01+0500
2024-02-29T19:12+0500
общество
культура
бабур
москва
россия
конференция
посольство республики узбекистан в рф
ботиржон асадов
видео
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В Москве прошла международная научно-практическая конференция: “ Захириддин Мухаммад Бабур: правитель, поэт, ученый, незаурядная личность”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Организаторы мероприятия — Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Посольство Узбекистана в России.Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов в своем выступлении отметил, что Бабур был не только выдающимся полководцем, но и искусным дипломатом. Он вошел в историю как основатель крупнейшего государства 16-18 веков — Империи Великих Моголов.Говоря о литературном наследии Бабура, Асадов отметил, что ключевая тема его произведений — любовь.Асадов прочел несколько рубаи поэта, а также поблагодарил руководство и преподавателей МГЛУ за то, что они способствуют популяризации узбекской культуры и традиций среди молодежи.Выступавший на конференции заместитель председателя СНГ Ильхом Нематов, отдельно подчеркнул важность изучения трудов выдающихся представителей разных народов.“Через изучение великих людей каждого народа мы укрепляем дружбу и братство между нашими народами” — сказал он.И в качестве примера привел изучение творчества великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова в Узбекистане. Нематов рассказал, что в республике ежегодно проходят конференции, посвященные Айтматову, недавно издана книга “Феномен Чингиза Айтматова”.На конференции в онлайн формате выступил итальянский ученый и политолог Сандро Тетти. По его словам, до сегодняшнего дня в Европе очень мало опубликовано произведений выдающихся деятелей Востока, и он гордится тем, что стал первым, кто перевел и опубликовал “Бабурнаме” на итальянском языке.Об объединяющей роли наследия Бабура говорили ректор МГЛУ Ирина Краева, председатель “Общества дружбы и сотрудничества России и Узбекистана” Игорь Круговых, а также более 30 ученых и преподавателей из вузов Узбекистана, России, Азербайджана, Таджикистана, Турции и других стран.Студенты и аспиранты изучающие узбекский язык, декламировали отрывки из произведений Бабура, звучала узбекская классическая музыка.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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россия столица конференция жизнь творчество бабур
россия столица конференция жизнь творчество бабур

Изучение наследия Бабура сближает народы

19:01 29.02.2024 (обновлено: 19:12 29.02.2024)
© Sputnik
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В столице России состоялась конференция, посвященная жизни и творчеству великого поэта, полководца, государственного деятеля, основателя династии Бабуридов.
В Москве прошла международная научно-практическая конференция: “ Захириддин Мухаммад Бабур: правитель, поэт, ученый, незаурядная личность”, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Организаторы мероприятия — Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Посольство Узбекистана в России.
© Sputnik / Владимир АлексеевМеждународная научно-практическая конференция "Захир ад-дин Мухаммад Бабур: царь, поэт, ученый, незаурядная личность".
Международная научно-практическая конференция Захир ад-дин Мухаммад Бабур: царь, поэт, ученый, незаурядная личность. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.02.2024
Международная научно-практическая конференция "Захир ад-дин Мухаммад Бабур: царь, поэт, ученый, незаурядная личность".
© Sputnik / Владимир Алексеев
Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов в своем выступлении отметил, что Бабур был не только выдающимся полководцем, но и искусным дипломатом. Он вошел в историю как основатель крупнейшего государства 16-18 веков — Империи Великих Моголов.
Говоря о литературном наследии Бабура, Асадов отметил, что ключевая тема его произведений — любовь.
“В творчестве Бабура особое место занимает тема родины. В его четверостишьях глубоко выражена тоска по родине и беспредельная любовь к ней”, — сказал посол.
Асадов прочел несколько рубаи поэта, а также поблагодарил руководство и преподавателей МГЛУ за то, что они способствуют популяризации узбекской культуры и традиций среди молодежи.
“Студентам которые изучают узбекский язык, я бы хотел посоветовать поглубже изучить творчество Бабура. Так они могут поближе изучить традиции и обычаи узбекского народа”, — сказал посол.
Выступавший на конференции заместитель председателя СНГ Ильхом Нематов, отдельно подчеркнул важность изучения трудов выдающихся представителей разных народов.
© Sputnik / Владимир АлексеевВыступление заместителя председателя СНГ Ильхома Нематова.
Международная научно-практическая конференция Захир ад-дин Мухаммад Бабур: царь, поэт, ученый, незаурядная личность. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.02.2024
Выступление заместителя председателя СНГ Ильхома Нематова.
© Sputnik / Владимир Алексеев
“Через изучение великих людей каждого народа мы укрепляем дружбу и братство между нашими народами” — сказал он.
И в качестве примера привел изучение творчества великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова в Узбекистане. Нематов рассказал, что в республике ежегодно проходят конференции, посвященные Айтматову, недавно издана книга “Феномен Чингиза Айтматова”.
На конференции в онлайн формате выступил итальянский ученый и политолог Сандро Тетти. По его словам, до сегодняшнего дня в Европе очень мало опубликовано произведений выдающихся деятелей Востока, и он гордится тем, что стал первым, кто перевел и опубликовал “Бабурнаме” на итальянском языке.
Об объединяющей роли наследия Бабура говорили ректор МГЛУ Ирина Краева, председатель “Общества дружбы и сотрудничества России и Узбекистана” Игорь Круговых, а также более 30 ученых и преподавателей из вузов Узбекистана, России, Азербайджана, Таджикистана, Турции и других стран.
Студенты и аспиранты изучающие узбекский язык, декламировали отрывки из произведений Бабура, звучала узбекская классическая музыка.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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