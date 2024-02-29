https://uz.sputniknews.ru/20240229/putin-poslaniye-federalnomu-sobraniyu-42699827.html

Путин выступает с обращением к Федеральному собранию — прямая трансляция

Путин выступает с обращением к Федеральному собранию — прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

В ежегодном обращении Президента России к Федеральному Собранию речь идет о положении в стране, основных направлениях ее внутренней и внешней политики .

2024-02-29T13:41+0500

2024-02-29T13:41+0500

2024-02-29T13:41+0500

видео

владимир путин

россия

ежегодное послание президента рф федеральному собранию

политика

общество

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Президент России Владимир Путин обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве.Ранее глава РФ сказал, что "это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет". В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики (исключением стали только 2017 и 2022 годы). Этот ключевой доклад, как правило, становится основой для подготовки новых нормативно-правовых актов.

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Sputnik Узбекистан

путин ежегодное послание федеральному собранию