https://uz.sputniknews.ru/20240229/putin-poslaniye-federalnomu-sobraniyu-42699827.html
Путин выступает с обращением к Федеральному собранию — прямая трансляция
Путин выступает с обращением к Федеральному собранию — прямая трансляция
Sputnik Узбекистан
В ежегодном обращении Президента России к Федеральному Собранию речь идет о положении в стране, основных направлениях ее внутренней и внешней политики .
2024-02-29T13:41+0500
2024-02-29T13:41+0500
2024-02-29T13:41+0500
видео
владимир путин
россия
ежегодное послание президента рф федеральному собранию
политика
общество
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Президент России Владимир Путин обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве.Ранее глава РФ сказал, что "это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет". В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики (исключением стали только 2017 и 2022 годы). Этот ключевой доклад, как правило, становится основой для подготовки новых нормативно-правовых актов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
путин ежегодное послание федеральному собранию
путин ежегодное послание федеральному собранию
Путин выступает с обращением к Федеральному собранию — прямая трансляция
В ежегодном обращении Президента России к Федеральному Собранию речь идет о положении в стране, основных направлениях ее внутренней и внешней политики .
Президент России Владимир Путин обращается к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве.
Ранее глава РФ сказал, что "это не просто разговор, это постановка задач, которые, конечно, мы стремимся развивать и добиваться их решения. Ну, а с учетом внутриполитического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет".
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики (исключением стали только 2017 и 2022 годы). Этот ключевой доклад, как правило, становится основой для подготовки новых нормативно-правовых актов.