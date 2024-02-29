https://uz.sputniknews.ru/20240229/putin-poslaniye-federalnomu-sobraniyu-42713410.html

Окончание войны, ядерная угроза и отношения с Западом — главное из послания Путина

Окончание войны, ядерная угроза и отношения с Западом — главное из послания Путина

Sputnik Узбекистан

Президент России обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Владимир Путин говорил о диалоге с Западом, о сотрудничестве с дружественными странами, логистических маршрутах, продвижении русского языка

2024-02-29T18:29+0500

2024-02-29T18:29+0500

2024-02-29T18:29+0500

россия

владимир путин

ежегодное послание президента рф федеральному собранию

политика

общество

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ТАШКЕНТ, 29 фев — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию. Мероприятие проходило в Гостином дворе в Москве и продолжалось 2 часа 6 минут.В первой части своего обращения Путин говорил о СВО. Главное из заявлений:Об обвинениях России в размещении ядерного оружия в космосеВ последнее время звучат голословные обвинения в адрес России, что Москва якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы — уловка, чтобы втянуть Россию в переговоры, которые выгодны исключительно США.Между тем, как заявил Владимир Путин, Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности."Но вот, что хотел бы подчеркнуть, чтобы меня все правильно поняли. В данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя", — уточнил Путин.Другие важные заявления по этой теме:О рисках для всехРусофобия, как и другая идеология расизма, национального превосходства и исключительности ослепляет, лишает разума, заявил Путин. Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности."Это порождает риски для всех. Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями", — заявил президент РФ.При этом Путин подчеркнул, что "без суверенной сильной России никакой прочный миропорядок невозможен".Дальнейшее сотрудничество с дружественными странамиСовместно с дружественными государствами Россия и дальше будет создавать эффективные и безопасные логистические коридоры, на передовой технологической базе строить новую глобальную финансовую архитектуру, свободную от политического вмешательства.Он также добавил, что огромные перспективы Россия видит в построении большого евразийского партнерства в сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и инициативы КНР "Один пояс — один путь".О ценности семьи и продвижении русского языкаВладимир Путин обратился к правительству с просьбой увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и многонациональной культуры, прежде всего на пространстве СНГ, и в мире в целом.Владимир Путин отметил, что главное предназначение семьи – рождение детей. Именно в семье из поколения в поколение передаются ценности любви, взаимной поддержки и доверия, также как культура, традиции, история, нравственные устои.По мнению президента РФ, в некоторых странах сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению.Он также подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. Президент РФ объявил о запуске нового национального проекта "Семья".Расширение логистических маршрутовТиповое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут — современные технологии позволяют это сделать, заявил Путин. Такие требования важны и для ритмичной работы транспортного коридора "Север-Юг", который свяжет Россию со странами Ближнего Востока и Азии. Его основой станут не только автомобильные маршруты, но и бесшовное железнодорожное сообщение на всем протяжении от российских портов на Балтике и Баренцевом море до побережья Персидского залива и Индийского океана.Он также рассказал, что запускается третий этап расширения Восточного полигона железных дорог — БАМа и Транссиба. До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 млн тонн в год. Одновременно должны получить развитие и порты "Ванино" и "Советская гавань".В зоне особого внимания — дальнейшее развитие Северного морского пути."Мы приглашаем зарубежные логистические компании активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. В прошлом году по нему прошло 36 млн тонн груза. Это в 5 раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза", — отметил Путин.О подлинной элитеВ заключении своего послания президент РФ заявил, что "подлинная настоящая элита — это все, кто служат России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди".В этой связи с 1 марта ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявления для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы "Время героев".

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владимир путин президент россии послание федеральному собранию