https://uz.sputniknews.ru/20240229/rossiya-tashkent-metrovagony-postavka-42703110.html

В Узбекистан из России привезли современные вагоны метро — видео

В Узбекистан из России привезли современные вагоны метро — видео

Sputnik Узбекистан

В Ташкент прибыли три новых состава метро российского "Метровагонмаша"

2024-02-29T14:40+0500

2024-02-29T14:40+0500

2024-02-29T15:01+0500

видео

узбекистан

ташкент

россия

метро

ташкентский метрополитен

общество

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Российское предприятие "Метровагонмаш" выпустило три четырехвагонных подвижных состава для ташкентского метрополитена. На днях они прибыли по месту назначения. В настоящее время современные подвижные составы проходят техиспытания в соответствии с установленными инструкциями. После этого они начнут обслуживать пассажиров. На каких линиях столичной подземки будут курcировать новые поезда? Сколько пассажиров они вмещают? Какие удобства созданы в них для лиц с инвалидностью?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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