https://uz.sputniknews.ru/20240229/rossiya-tashkent-metrovagony-postavka-42703110.html
В Узбекистан из России привезли современные вагоны метро — видео
В Узбекистан из России привезли современные вагоны метро — видео
Sputnik Узбекистан
В Ташкент прибыли три новых состава метро российского "Метровагонмаша"
2024-02-29T14:40+0500
2024-02-29T14:40+0500
2024-02-29T15:01+0500
видео
узбекистан
ташкент
россия
метро
ташкентский метрополитен
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/1d/42700602_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1eb49bccd99aed0d0889bad07d332ea6.jpg
Российское предприятие "Метровагонмаш" выпустило три четырехвагонных подвижных состава для ташкентского метрополитена. На днях они прибыли по месту назначения. В настоящее время современные подвижные составы проходят техиспытания в соответствии с установленными инструкциями. После этого они начнут обслуживать пассажиров. На каких линиях столичной подземки будут курcировать новые поезда? Сколько пассажиров они вмещают? Какие удобства созданы в них для лиц с инвалидностью?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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метро составы ташкент россия метровагонмаш
метро составы ташкент россия метровагонмаш
В Узбекистан из России привезли современные вагоны метро — видео
14:40 29.02.2024 (обновлено: 15:01 29.02.2024)
Эксклюзив
В Ташкент прибыли три новых состава метро российского "Метровагонмаша".
Российское предприятие "Метровагонмаш" выпустило три четырехвагонных подвижных состава для ташкентского метрополитена. На днях они прибыли по месту назначения. В настоящее время современные подвижные составы проходят техиспытания в соответствии с установленными инструкциями. После этого они начнут обслуживать пассажиров.
На каких линиях столичной подземки будут курcировать новые поезда? Сколько пассажиров они вмещают? Какие удобства созданы в них для лиц с инвалидностью?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.