https://uz.sputniknews.ru/20240229/tpp-eaes-zapusk-mexanizm-finansirovaniya-kooperatsii-42701516.html

Представители ТПП стран ЕАЭС обсудили запуск механизма финансирования кооперации

Представители ТПП стран ЕАЭС обсудили запуск механизма финансирования кооперации

Sputnik Узбекистан

Речь шла о конкретных шагах, которые необходимо предпринять по линии каждой из палат, чтобы наладить диалог между Проектным офисом и финансовыми организациями-участниками нового механизма поддержки

2024-02-29T12:34+0500

2024-02-29T12:34+0500

2024-02-29T12:34+0500

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экономика

тпп

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ТАШКЕНТ, 29 фев — Sputnik. Представители торгово-промышленных палат государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют запустить механизм финансирования кооперации в объединении, сообщает ТПП России.В ходе очередного заседания по поддержке промышленной кооперации в ЕАЭС речь шла о конкретных шагах, которые необходимо предпринять по линии каждой из палат, чтобы наладить диалог между проектным офисом и финансовыми организациями-участниками нового механизма поддержки.В настоящее время формируется экспертная группа по рассмотрению совместных кооперационных проектов. В связи с этим, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза представил предложения, касающиеся ее структуры и порядка работы.Следующее заседание проектного офиса планируют провести в выездном формате в одной из стран-участниц ЕАЭС.

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