https://uz.sputniknews.ru/20240229/uzbekistan-biznes-klimat-uuchsheniye-42710528.html

В Узбекистане улучшился бизнес-климат

В Узбекистане улучшился бизнес-климат

Sputnik Узбекистан

Сводный индикатор бизнес-климата составил 61 пункт, увеличившись на 7 пунктов по сравнению январскими показателями 2022 года. На повышение бизнес-климата существенное влияние оказала положительная динамика в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве

2024-02-29T16:23+0500

2024-02-29T16:23+0500

2024-02-29T17:15+0500

узбекистан

бизнес

опрос

промышленность

строительство

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 29 фев — Sputnik. В январе текущего года состояние бизнес-климата в Узбекистане заметно улучшилось, свидетельствует опрос Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР). В январе сводный индикатор бизнес-климата ЦЭИР по сравнению с декабрем увеличился на 7 пунктов до 61, что указывает на дальнейшее расширение деловой активности. В то время, как в январе 2022 года сводный показатель составлял 54 пункта.Доля респондентов, отметивших текущее состояние своего бизнеса как "хорошее", составила 41% против 13%, оценивших его как "плохое". 35% предприятий отметили рост спроса на их товары или услуги, 17% компаний увеличили число работников.На повышение бизнес-климата существенное влияние оказала положительная динамика в секторе промышленности, где сводный индикатор взлетел на 30 пунктов, в строительстве – на 13 и в сельском хозяйстве – на 9 пунктов соответственно.Однако сводный индикатор бизнес-климата в сфере услуг напротив, снизился.Сводный индикатор ожиданий относительно перспектив развития бизнеса в ближайшие 3 месяца достиг рекордной отметки в 81 пункт за последние два года, преимущественно благодаря оптимизму предпринимателей в сферах промышленности и строительства.Доля предпринимателей, ожидающих улучшения общего состояния их бизнеса в ближайшие три месяца составила 79%, дальнейшего повышения спроса на товары и услуги ожидают 74%, почти 72% работодателей намерены увеличить число сотрудников.Что касается барьеров в ведении бизнеса, то по результатам опроса предприниматели из промышленного сектора реже сообщали о препятствиях, связанных с электро- и газоснабжением, а также высокими ценами на сырье, но чаще — о проблемах с доступом к финансированию и налоговых ставках.Аграрии же по большей части беспокоились о вопросах, связанных с водоснабжением. При этом, снизилась доля тех из них, кто отмечал проблемы в доступе к земельным участкам, налоговом администрировании, высокие цены на сырье и его нехватку, а также высокие налоговые ставки.Улучшение доступа к финансированию и земельным участкам наблюдалось в строительном секторе, в отличие от сферы услуг.В январе месяце, взаимоотношение текущего состояния и ожиданий показало положительную тенденцию в развитии экономики, которая сохранится в следующие три месяца, говорится в отчете.

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