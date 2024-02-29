https://uz.sputniknews.ru/20240229/uzbekistan-izmeneniya-1-mart-2024-42711513.html

Что изменится в Узбекистане с 1 марта 2024 года — обзор

Что изменится в Узбекистане с 1 марта 2024 года — обзор

Sputnik Узбекистан

Жителей республики ожидают нововведения в спорте, торговле, фармацевтике, таможенной и многих других сферах.

2024-02-29T17:24+0500

2024-02-29T17:24+0500

2024-02-29T17:31+0500

узбекистан

события и даты

общество

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ТАШКЕНТ, 29 фев — Sputnik.В Узбекистане с 1 марта для работы по повышению квалификации и переподготовки кадров в выездной форме теперь необязательно будет иметь собственные здания. Также появятся электронные онлайн-аукционные торги и внедрят спецрежим "В бизнес – без лицензии". Подробнее читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.Экспортеры продовольствия получат до $3 млн на 2 годаРесурсы выделит Фонд поддержки экспорта для финансирования предэкспортных и экспортных торговых операций. Сумма зависит от объема экспорта за последние 12 месяцев.Южнокорейская авиакомпания прекратит полеты по маршруту “Сеул — Ташкент”В представительстве Korean Air сообщили, что решение связано с падением пассажиропотока.Поддержка IT-сферыНегосударственные образовательные организации начнут получать разовые субсидии за выпускников, которые работают в компаниях по экспорту IT-услуг.Соревнования по иностранным языкам, киберспорту и интеллектуальным играм "Заковат"Проводить их будут в махаллях, образовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях. Призовой фонд составит 600 млн сумов.Получение, аренда, перенаем земли для сельхоза станут прощеПри предоставлении в аренду земельных участков сельхозназначения на срок 30 лет теперь будут проводиться онлайн-аукционные торги вместо открытого электронного конкурса. Арендаторы также смогут передавать свои права по арендуемым земельным участкам другому лицу без изменения цели использования земли.Турагентства смогут работать без лицензииЧтобы не резервировать в Фонде безопасного туризма $15 тыс. для осуществления турдеятельности по направлению “выездной туризм”, внедрят порядок обязательного страхования риска при ЧС. При сертификации туруслуг теперь не нужно прилагать документы на недвижимое имущество к заявлению для сертификации средств размещения, горнолыжных трасс и пляжных услуг.Также 7 видов деятельности можно будет осуществлять без необходимого разрешения, 12 отменят путем унификации, а 3 переведут в режим уведомления.Скидки на штрафыЮрлицо получит 50% скидку от суммы штрафа, если добровольно в течение 15 дней оплатит штраф за правонарушения в сфере лицензирования, разрешительных и уведомительных процедур. При уплате в течение 30 дней — скидку в размере 30%.Претендентов на лицензии смогут оценивать дистанционноДля этого при получении разрешительных документов будут использовать видеосвязь.Подопечные будут оценивать деятельность ассистентов соцработниковВ зависимости от результатов оценки центры соцуслуг "Инсон" начнут поощрять ассистентов. Для них также внедрят гибкий график работы для оказания услуг одиноким престарелым и лицам с инвалидностью.Поддержка отечественного фармбизнесаГосзаказчик при госзакупках сможет включать в один лот только один вид фармпродукции (лекарственные средства и изделия медицинского назначения по международному непатентованному наименованию).На спортивные соревнования пустят только с ID-картойЧерез нее будут определять принадлежность и квалификацию участников официальных спортивных конкурсов, чемпионатов и кубков Узбекистана.Запретят ввоз бесклассовых солнечных панелейСведения о соответствующем классе "А", "В", "С" и "Т" показывают качество солнечных элементов. Поэтому без указаний класса в документах солнечную панель ввезти не получится."В бизнес без лицензии"Так называется экспериментальный режим адаптации до 3-х месяцев для начала деятельности. До 1 января 2025 года этот режим применят к эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществлению ветеринарных лабораторно-диагностических работ.Отменят таможенные пошлины на:Авиабилеты в Муйнак и Заамин станут дешевлеМолодежь до 23-х лет, пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью могут купить билеты до аэропортов "Муйнак" и "Заамин" по 50% льготным тарифам.Рассрочка на выкупные платежиПри выставлении на торги госактивов по оказанию гостиничных и туристских услуг можно будет оплатить выкупные платежи с рассрочкой до 5 лет. Стартовая цена активов, нереализованных в течение более 3-х месяцев, снизится до 30%. При необходимости их реализуют по балансовой (остаточной) стоимости.

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