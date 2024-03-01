https://uz.sputniknews.ru/20240301/doston-ruziev-dzyudoist-chempion-bolshoy-shlem-tashkent-42735610.html
Узбекский дзюдоист стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте
Узбекский дзюдоист стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Это первая медаль Узбекистана на этом турнире
2024-03-01T18:08+0500
2024-03-01T18:08+0500
2024-03-01T18:16+0500
спорт
дзюдо
турнир "большого шлема"
турнир
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Узбекский дзюдоист Достон Рузиев стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте, сообщает НОК. В финальном поединке в весовой категории до 60 кг спортсмен одолел призера чемпионата мира, грузина Георгия Сардалашвили и завоевал золотую медаль. Это первая медаль Узбекистана на этом турнире.
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узбекистан дзюдо чемпион большой шлем ташкент медаль турнир достон рузиев
узбекистан дзюдо чемпион большой шлем ташкент медаль турнир достон рузиев
Узбекский дзюдоист стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте
18:08 01.03.2024 (обновлено: 18:16 01.03.2024)
Это первая медаль Узбекистана на этом турнире.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Узбекский дзюдоист Достон Рузиев стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте, сообщает НОК.
В финальном поединке в весовой категории до 60 кг спортсмен одолел призера чемпионата мира, грузина Георгия Сардалашвили и завоевал золотую медаль.
Это первая медаль Узбекистана на этом турнире.