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Узбекский дзюдоист стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте
Узбекский дзюдоист стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Это первая медаль Узбекистана на этом турнире
2024-03-01T18:08+0500
2024-03-01T18:16+0500
спорт
дзюдо
турнир "большого шлема"
турнир
ташкент
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Узбекский дзюдоист Достон Рузиев стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте, сообщает НОК. В финальном поединке в весовой категории до 60 кг спортсмен одолел призера чемпионата мира, грузина Георгия Сардалашвили и завоевал золотую медаль. Это первая медаль Узбекистана на этом турнире.
ташкент
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узбекистан дзюдо чемпион большой шлем ташкент медаль турнир достон рузиев
узбекистан дзюдо чемпион большой шлем ташкент медаль турнир достон рузиев

Узбекский дзюдоист стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте

18:08 01.03.2024 (обновлено: 18:16 01.03.2024)
© НОК УзбекистанаКубок Азии по дзюдо. Архивное фото
Кубок Азии по дзюдо. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
© НОК Узбекистана
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Это первая медаль Узбекистана на этом турнире.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Узбекский дзюдоист Достон Рузиев стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаДостон Рузиев
Достон Рузиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Достон Рузиев
© НОК Узбекистана
В финальном поединке в весовой категории до 60 кг спортсмен одолел призера чемпионата мира, грузина Георгия Сардалашвили и завоевал золотую медаль.
Это первая медаль Узбекистана на этом турнире.
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