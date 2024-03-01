https://uz.sputniknews.ru/20240301/doston-ruziev-dzyudoist-chempion-bolshoy-shlem-tashkent-42735610.html

Узбекский дзюдоист стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте

Узбекский дзюдоист стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Это первая медаль Узбекистана на этом турнире

2024-03-01T18:08+0500

2024-03-01T18:08+0500

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спорт

дзюдо

турнир "большого шлема"

турнир

ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Узбекский дзюдоист Достон Рузиев стал чемпионом "Большого шлема" в Ташкенте, сообщает НОК. В финальном поединке в весовой категории до 60 кг спортсмен одолел призера чемпионата мира, грузина Георгия Сардалашвили и завоевал золотую медаль. Это первая медаль Узбекистана на этом турнире.

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