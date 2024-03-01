Двум музеям Москвы передали книги о культурном наследии Узбекистана
15:13 01.03.2024 (обновлено: 16:26 01.03.2024)
© Посольство РУз в РФКниги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
© Посольство РУз в РФ
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Книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" — это уникальная коллекция, отражающая богатство и разнообразие истории, искусства и культуры страны.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов передал в дар московским музеям книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".
© Посольство РУз в РФПосол Узбекистана передал в дар московским музеям книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
Посол Узбекистана передал в дар московским музеям книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
© Посольство РУз в РФ
По 50 томов этих изданий вручили руководству Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Государственного музея Востока.
Ботиржон Асадов выразил надежду, что это мероприятие станет важным шагом на пути дальнейшего развития и углубления культурных связей между Узбекистаном и Россией, откроет новые горизонты для сотрудничества в области искусства, науки и образования.
Как отметили в ходе мероприятия, издания обогатят фонды ведущих московских музеев, став выразительным знаком признания и почтения к уникальному культурному наследию Узбекистана.
В ходе встречи директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова выразила готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между музейными учреждениями Узбекистана и России.
© Посольство РУз в РФДиректор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова
Директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова
© Посольство РУз в РФ
Было подчеркнуто, что такое взаимодействие может включать в себя не только обмен экспозициями и выставками, но и реализацию программ по обмену опытом сотрудников, а также их профессиональное развитие и повышение квалификации.
Книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" представляют собой уникальную коллекцию, которая отражает богатство и разнообразие истории, искусства и культуры Узбекистана.
© Посольство РУз в РФКниги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
Книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
© Посольство РУз в РФ
Они содержат фотографии и подробные описания археологических находок, архитектурных памятников, произведений живописи, скульптуры, прикладного искусства, которые находятся как в Узбекистане, так и в музейных, частных собраниях по всему миру.