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https://uz.sputniknews.ru/20240301/muzey-moskva-knigi-kulturnoye-naslediye-uzbekistan-42728607.html
Двум музеям Москвы передали книги о культурном наследии Узбекистана
Двум музеям Москвы передали книги о культурном наследии Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" это уникальная коллекция, отражающая богатство и разнообразие истории, искусства и культуры страны
2024-03-01T15:13+0500
2024-03-01T16:26+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
культурное наследие
музей
москва
посол
ботиржон асадов
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов передал в дар московским музеям книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". По 50 томов этих изданий вручили руководству Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Государственного музея Востока.Ботиржон Асадов выразил надежду, что это мероприятие станет важным шагом на пути дальнейшего развития и углубления культурных связей между Узбекистаном и Россией, откроет новые горизонты для сотрудничества в области искусства, науки и образования.Как отметили в ходе мероприятия, издания обогатят фонды ведущих московских музеев, став выразительным знаком признания и почтения к уникальному культурному наследию Узбекистана.В ходе встречи директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова выразила готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между музейными учреждениями Узбекистана и России. Было подчеркнуто, что такое взаимодействие может включать в себя не только обмен экспозициями и выставками, но и реализацию программ по обмену опытом сотрудников, а также их профессиональное развитие и повышение квалификации.Книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" представляют собой уникальную коллекцию, которая отражает богатство и разнообразие истории, искусства и культуры Узбекистана. Они содержат фотографии и подробные описания археологических находок, архитектурных памятников, произведений живописи, скульптуры, прикладного искусства, которые находятся как в Узбекистане, так и в музейных, частных собраниях по всему миру.
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музей москва книги культурное наследие узбекистан альбом коллекция богатство разнообразие история искусство культура
музей москва книги культурное наследие узбекистан альбом коллекция богатство разнообразие история искусство культура

Двум музеям Москвы передали книги о культурном наследии Узбекистана

15:13 01.03.2024 (обновлено: 16:26 01.03.2024)
© Посольство РУз в РФКниги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
Книги-альбомы Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
© Посольство РУз в РФ
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Книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" — это уникальная коллекция, отражающая богатство и разнообразие истории, искусства и культуры страны.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов передал в дар московским музеям книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира".
© Посольство РУз в РФПосол Узбекистана передал в дар московским музеям книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
Посол Узбекистана передал в дар московским музеям книги-альбомы Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Посол Узбекистана передал в дар московским музеям книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
© Посольство РУз в РФ
По 50 томов этих изданий вручили руководству Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Государственного музея Востока.
Ботиржон Асадов выразил надежду, что это мероприятие станет важным шагом на пути дальнейшего развития и углубления культурных связей между Узбекистаном и Россией, откроет новые горизонты для сотрудничества в области искусства, науки и образования.
Как отметили в ходе мероприятия, издания обогатят фонды ведущих московских музеев, став выразительным знаком признания и почтения к уникальному культурному наследию Узбекистана.
В ходе встречи директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова выразила готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между музейными учреждениями Узбекистана и России.
© Посольство РУз в РФДиректор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова
Директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова
© Посольство РУз в РФ
Было подчеркнуто, что такое взаимодействие может включать в себя не только обмен экспозициями и выставками, но и реализацию программ по обмену опытом сотрудников, а также их профессиональное развитие и повышение квалификации.
Книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" представляют собой уникальную коллекцию, которая отражает богатство и разнообразие истории, искусства и культуры Узбекистана.
© Посольство РУз в РФКниги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
Посол Узбекистана передал в дар московским музеям книги-альбомы Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
© Посольство РУз в РФ
Они содержат фотографии и подробные описания археологических находок, архитектурных памятников, произведений живописи, скульптуры, прикладного искусства, которые находятся как в Узбекистане, так и в музейных, частных собраниях по всему миру.
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