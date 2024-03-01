https://uz.sputniknews.ru/20240301/muzey-moskva-knigi-kulturnoye-naslediye-uzbekistan-42728607.html

Двум музеям Москвы передали книги о культурном наследии Узбекистана

Двум музеям Москвы передали книги о культурном наследии Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" это уникальная коллекция, отражающая богатство и разнообразие истории, искусства и культуры страны

2024-03-01T15:13+0500

2024-03-01T15:13+0500

2024-03-01T16:26+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

культурное наследие

музей

москва

посол

ботиржон асадов

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов передал в дар московским музеям книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира". По 50 томов этих изданий вручили руководству Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Государственного музея Востока.Ботиржон Асадов выразил надежду, что это мероприятие станет важным шагом на пути дальнейшего развития и углубления культурных связей между Узбекистаном и Россией, откроет новые горизонты для сотрудничества в области искусства, науки и образования.Как отметили в ходе мероприятия, издания обогатят фонды ведущих московских музеев, став выразительным знаком признания и почтения к уникальному культурному наследию Узбекистана.В ходе встречи директор Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства Елена Титова выразила готовность к дальнейшему развитию сотрудничества между музейными учреждениями Узбекистана и России. Было подчеркнуто, что такое взаимодействие может включать в себя не только обмен экспозициями и выставками, но и реализацию программ по обмену опытом сотрудников, а также их профессиональное развитие и повышение квалификации.Книги-альбомы "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" представляют собой уникальную коллекцию, которая отражает богатство и разнообразие истории, искусства и культуры Узбекистана. Они содержат фотографии и подробные описания археологических находок, архитектурных памятников, произведений живописи, скульптуры, прикладного искусства, которые находятся как в Узбекистане, так и в музейных, частных собраниях по всему миру.

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