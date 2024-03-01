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https://uz.sputniknews.ru/20240301/nemetskiy-ofitser-obsujdeniye-ataka-krymskiy-most-simonyan-42732410.html
Высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали атаку на Крымский мост — Симоньян
Высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали атаку на Крымский мост — Симоньян
Sputnik Узбекистан
Представители бундесвера 19 февраля провели разговор, в котором затронули тему ударов по Крымскому мосту
2024-03-01T16:42+0500
2024-03-01T17:29+0500
крымский мост
атака
маргарита симоньян
германия
офицер
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.В обсуждении участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля — чтобы координировать удары по российским объектам.Инспектор ВВС бундесвера, принимавший участие в обсуждении удара по Крымскому мосту, допустил передачу Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями. В частности, из расшифровки также следует:С полным текстом расшифровки разговора можно ознакомиться здесь.
германия
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симоньян высокопоставленные немецкие офицеры обсуждение атака крымский мост разговор представители бундесвер удары
симоньян высокопоставленные немецкие офицеры обсуждение атака крымский мост разговор представители бундесвер удары

Высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали атаку на Крымский мост — Симоньян

16:42 01.03.2024 (обновлено: 17:29 01.03.2024)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Представители бундесвера 19 февраля провели разговор, в котором затронули тему ударов по Крымскому мосту.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.
В обсуждении участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.
© РИА НовостиНемецкий генерал-лейтенант ВВС Бундесвера Инго Герхартц
Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Немецкий генерал-лейтенант ВВС Бундесвера Инго Герхартц
© РИА Новости
© РИА НовостиБригадный генерал ВВС Бундесвера, начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе
Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Бригадный генерал ВВС Бундесвера, начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе
© РИА Новости
При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля — чтобы координировать удары по российским объектам.
Инспектор ВВС бундесвера, принимавший участие в обсуждении удара по Крымскому мосту, допустил передачу Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями.
В частности, из расшифровки также следует:
немецкие военные обсуждали возможность атаки именно этими ракетами при помощи истребителя Dassault Rafale;
представитель бундесвера заявил, что ракеты Taurus при поставке Украине будут готовы к применению через 8 месяцев;
один из участников разговора засомневался, получится ли удар по мосту эффективным, и задал вопрос, а сколько ракет на него уйдет: "для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет";
вопрос передачи ракет Taurus Киеву в Германии активно обсуждают в последнее время. Бундестаг недавно принял проект резолюции о поставке дальнобойного оружия, но без уточнения типа;
при этом канцлер Шольц неоднократно заявлял, что он против таких поставок. Немецкие военные в опубликованном Симоньян документе затрагивают эту тему — один из них говорит, что "никто не знает, почему канцлер блокирует эти поставки".
С полным текстом расшифровки разговора можно ознакомиться здесь.
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