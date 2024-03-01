Высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали атаку на Крымский мост — Симоньян
16:42 01.03.2024 (обновлено: 17:29 01.03.2024)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
© Sputnik / Владимир Трефилов/
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Представители бундесвера 19 февраля провели разговор, в котором затронули тему ударов по Крымскому мосту.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.
В обсуждении участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.
© РИА НовостиНемецкий генерал-лейтенант ВВС Бундесвера Инго Герхартц
Немецкий генерал-лейтенант ВВС Бундесвера Инго Герхартц
© РИА Новости
© РИА НовостиБригадный генерал ВВС Бундесвера, начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе
Бригадный генерал ВВС Бундесвера, начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе
© РИА Новости
При этом один из офицеров упоминал планирующуюся поездку на Украину 21 февраля — чтобы координировать удары по российским объектам.
Инспектор ВВС бундесвера, принимавший участие в обсуждении удара по Крымскому мосту, допустил передачу Киеву 100 ракет Taurus двумя партиями.
В частности, из расшифровки также следует:
немецкие военные обсуждали возможность атаки именно этими ракетами при помощи истребителя Dassault Rafale;
представитель бундесвера заявил, что ракеты Taurus при поставке Украине будут готовы к применению через 8 месяцев;
один из участников разговора засомневался, получится ли удар по мосту эффективным, и задал вопрос, а сколько ракет на него уйдет: "для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет";
вопрос передачи ракет Taurus Киеву в Германии активно обсуждают в последнее время. Бундестаг недавно принял проект резолюции о поставке дальнобойного оружия, но без уточнения типа;
при этом канцлер Шольц неоднократно заявлял, что он против таких поставок. Немецкие военные в опубликованном Симоньян документе затрагивают эту тему — один из них говорит, что "никто не знает, почему канцлер блокирует эти поставки".
С полным текстом расшифровки разговора можно ознакомиться здесь.