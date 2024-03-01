Высокопоставленные немецкие офицеры обсуждали атаку на Крымский мост — Симоньян

немецкие военные обсуждали возможность атаки именно этими ракетами при помощи истребителя Dassault Rafale; немецкие военные обсуждали возможность атаки именно этими ракетами при помощи истребителя Dassault Rafale;

представитель бундесвера заявил, что ракеты Taurus при поставке Украине будут готовы к применению через 8 месяцев; представитель бундесвера заявил, что ракеты Taurus при поставке Украине будут готовы к применению через 8 месяцев;

один из участников разговора засомневался, получится ли удар по мосту эффективным, и задал вопрос, а сколько ракет на него уйдет: "для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет"; один из участников разговора засомневался, получится ли удар по мосту эффективным, и задал вопрос, а сколько ракет на него уйдет: "для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет";

вопрос передачи ракет Taurus Киеву в Германии активно обсуждают в последнее время. Бундестаг недавно принял проект резолюции о поставке дальнобойного оружия, но без уточнения типа; вопрос передачи ракет Taurus Киеву в Германии активно обсуждают в последнее время. Бундестаг недавно принял проект резолюции о поставке дальнобойного оружия, но без уточнения типа;