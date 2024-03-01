В Узбекистане проведут глобальную оценку национальной статсистемы
10:15 01.03.2024 (обновлено: 11:26 01.03.2024)
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Соответствующие договоренности достигнуты в ходе 55-й сессии Статистической комиссии, проходящей в Нью-Йорке. Делегация Узбекистана — в числе ее участников.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Узбекистане в IV квартале этого года проведут глобальную оценку национальной статистической системы. Этим займутся Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Евростат и Европейская ассоциация свободной торговли.
Соответствующие договоренности достигнуты в рамках 55-й сессии Статистической комиссии, проходящей в эти дни в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
В ней также принимает участие делегация Узбекистана во главе с директором Агентства статистики при президенте РУз, доктором экономических наук, профессором Баходиром Бегаловым.
© Агентство статистики при президенте РУзДелегация Узбекистана принимает участие в 55-й сессии Статистической комиссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Делегация Узбекистана принимает участие в 55-й сессии Статистической комиссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© Агентство статистики при президенте РУз
В своем выступлении глава Агентства статистики рассказал о проводимых в республике реформах в этой области, последних изменениях, внесенных в деятельность статистической системы, о механизме обеспечения открытости и прозрачности статистических данных, налаживании деятельности на основе передовых систем управления качеством.
Говорили также о реализации статистических процессов в соответствии с новейшими международными методологиями и стандартами, мониторинге достижений национальных Целей устойчивого развития, гендерной статистике, результатах достигнутого прогресса в оценках международного рейтинга по открытым данным “Open Data Inventory” (ODIN).
Отметили результаты Узбекистана, достигнутые в 2023 году. В их числе:
республика поднялась на 30-е место с 70 баллами среди 195 стран в рейтинге открытых данных ODIN и сохранила 1-е место в Центральной Азии;
в последнем отчете организации Open Data Watch Узбекистан вошел в число 20 лучших стран мира по “Индексу открытых гендерных данных”, набрав 69,7 балла;
на официальной веб-странице статистического отдела ООН Узбекистан включен в число 87 стран, обладающих передовым опытом в достижении Целей устойчивого развития;
портал открытых данных Узбекистана по системе оценки Института открытых данных (ODI) в Лондоне получил сертификат Золотого уровня “Gold Level”. К слову, только 3 сайта в мире получили сертификат уровня “Platinum Level”, который является самым высоким. Один из них — официальный сайт Агентства статистики при президенте Узбекистана.
Было также подчеркнуто плодотворное и эффективное сотрудничество по улучшению региональной статистики с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО), в том числе со странами региона ЭСКАТО.
© Агентство статистики при президенте РУзДелегация Узбекистана принимает участие в 55-й сессии Статистической комиссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Делегация Узбекистана принимает участие в 55-й сессии Статистической комиссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© Агентство статистики при президенте РУз
Члены делегации Узбекистана ознакомились с последними международными методологиями и передовым зарубежным опытом, используемыми в сфере статистики.
В ходе мероприятия обсудили организационные вопросы по выдвижению кандидатуры директора Агентства статистики в члены Статистической комиссии ООН в 2025 году.
Узбекская сторона приняла участие в рабочих обсуждениях Бюро Статистического совета Социальной и экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана и Бюро Статистической комиссии Организации исламского сотрудничества.
В рамках мероприятия прошли встречи с руководителями ряда международных организаций. По их итогам достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве по важным вопросам, связанным с развитием национальной статистической системы Узбекистана.
Кроме того, Национальное статуправление Малайзии и Агентство статистики при президенте Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в сфере статистики.
© Агентство статистики при президенте РУзДелегация Узбекистана принимает участие в 55-й сессии Статистической комиссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Делегация Узбекистана принимает участие в 55-й сессии Статистической комиссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© Агентство статистики при президенте РУз
Достигнута также договоренность с Корейским национальным статистическим управлением (KOСTAT) о визите делегации Агентства статистики в KOСTAT в мае 2024 года с целью обмена опытом и интеграции институтов двух ведомств на основе “twining” с целью повышения кадрового потенциала системы.
Сессия проходит с 27 февраля по 1 марта.
© Агентство статистики при президенте РУзДелегация Узбекистана принимает участие в 55-й сессии Статистической комиссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Делегация Узбекистана принимает участие в 55-й сессии Статистической комиссии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© Агентство статистики при президенте РУз
Для справки:
Статистическая комиссия ООН, созданная в 1947 году, является высшим органом мировой статистической системы. Она объединяет руководителей статистических управлений государств-членов ООН со всего мира.
Это главный орган, принимающий решения в области международной статистики, в частности, разработки статистических стандартов, концепций и методологий и их внедрения на международном и национальном уровнях.
Это также функциональная комиссия Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), которая помогает Совету в развитии национальных статистических систем и обеспечении сопоставимости национальных статистических данных, координации деятельности специализированных учреждений ООН в области статистики и совершенствовании статистики и статистических методологий.
Сессии Комиссии проводятся ежегодно в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и являются высшим официальным международным форумом в области статистики.
За свою более чем 75-летнюю деятельность Статистическая комиссия стала основной площадкой для обсуждения и принятия основных международных стандартов, концептуальных определений и методических указаний во всех областях статистики.