https://uz.sputniknews.ru/20240301/v-uzbekistane-provedut-globalnuyu-otsenku-natsionalnoy-statsistemyuzbekistan-otsenka-natsionalnaya-statisticheskaya-sistema-42719316.html

В Узбекистане проведут глобальную оценку национальной статсистемы

В Узбекистане проведут глобальную оценку национальной статсистемы

Sputnik Узбекистан

Соответствующие договоренности достигнуты в ходе 55-й сессии Статистической комиссии, проходящей в Нью-Йорке

2024-03-01T10:15+0500

2024-03-01T10:15+0500

2024-03-01T11:26+0500

узбекистан

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статистика

сессия

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еэк

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В Узбекистане в IV квартале этого года проведут глобальную оценку национальной статистической системы. Этим займутся Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Евростат и Европейская ассоциация свободной торговли.Соответствующие договоренности достигнуты в рамках 55-й сессии Статистической комиссии, проходящей в эти дни в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.В ней также принимает участие делегация Узбекистана во главе с директором Агентства статистики при президенте РУз, доктором экономических наук, профессором Баходиром Бегаловым.В своем выступлении глава Агентства статистики рассказал о проводимых в республике реформах в этой области, последних изменениях, внесенных в деятельность статистической системы, о механизме обеспечения открытости и прозрачности статистических данных, налаживании деятельности на основе передовых систем управления качеством.Говорили также о реализации статистических процессов в соответствии с новейшими международными методологиями и стандартами, мониторинге достижений национальных Целей устойчивого развития, гендерной статистике, результатах достигнутого прогресса в оценках международного рейтинга по открытым данным “Open Data Inventory” (ODIN).Отметили результаты Узбекистана, достигнутые в 2023 году. В их числе:Было также подчеркнуто плодотворное и эффективное сотрудничество по улучшению региональной статистики с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО), в том числе со странами региона ЭСКАТО.Члены делегации Узбекистана ознакомились с последними международными методологиями и передовым зарубежным опытом, используемыми в сфере статистики.В ходе мероприятия обсудили организационные вопросы по выдвижению кандидатуры директора Агентства статистики в члены Статистической комиссии ООН в 2025 году.Узбекская сторона приняла участие в рабочих обсуждениях Бюро Статистического совета Социальной и экономической комиссии ООН для Азии и Тихого океана и Бюро Статистической комиссии Организации исламского сотрудничества.В рамках мероприятия прошли встречи с руководителями ряда международных организаций. По их итогам достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве по важным вопросам, связанным с развитием национальной статистической системы Узбекистана.Кроме того, Национальное статуправление Малайзии и Агентство статистики при президенте Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в сфере статистики.Достигнута также договоренность с Корейским национальным статистическим управлением (KOСTAT) о визите делегации Агентства статистики в KOСTAT в мае 2024 года с целью обмена опытом и интеграции институтов двух ведомств на основе “twining” с целью повышения кадрового потенциала системы.Сессия проходит с 27 февраля по 1 марта.Для справки:Статистическая комиссия ООН, созданная в 1947 году, является высшим органом мировой статистической системы. Она объединяет руководителей статистических управлений государств-членов ООН со всего мира.Это главный орган, принимающий решения в области международной статистики, в частности, разработки статистических стандартов, концепций и методологий и их внедрения на международном и национальном уровнях.Это также функциональная комиссия Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), которая помогает Совету в развитии национальных статистических систем и обеспечении сопоставимости национальных статистических данных, координации деятельности специализированных учреждений ООН в области статистики и совершенствовании статистики и статистических методологий. Сессии Комиссии проводятся ежегодно в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и являются высшим официальным международным форумом в области статистики.За свою более чем 75-летнюю деятельность Статистическая комиссия стала основной площадкой для обсуждения и принятия основных международных стандартов, концептуальных определений и методических указаний во всех областях статистики.

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