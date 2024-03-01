Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте
13:11 01.03.2024 (обновлено: 16:27 01.03.2024)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВыставка ремесленников Узбекистана "Craft fair Uzbekistan 2023". Архивное фото
© Sputnik/Анна Желиховская
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Концерт органной музыки, выставка картин и ярмарка локальных брендов. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.
Суббота, 2 марта
Концерт органной музыки
На сцене Государственной консерватории Узбекистана пройдет концерт органной музыки с участием солистки Тамиллы Сарымсаковой. В программе мероприятия прозвучат произведения Баха, Турнемира и Регера.
Время: 19.00
Место: Государственная консерватория
Стоимость билетов: 77 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653
На сцене Государственной консерватории Узбекистана пройдет концерт органной музыки с участием солистки Тамиллы Сарымсаковой. В программе мероприятия прозвучат произведения Баха, Турнемира и Регера.
Время: 19.00
Место: Государственная консерватория
Стоимость билетов: 77 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653
Ярмарка ручных изделий
Посетителей ждет ярмарка изделий ручной работы локальных брендов, которые представят изделия для дома и декора, одежду и аксессуары, а также косметику, книги и многое другое. Кроме того, в рамках ярмарки будет открыта фотовыставка, посвященная историям успешных женщин.
Время: 12.00
Место: Центральный выставочный зал Академии художеств Узбекистана
Вход свободный
Неделя стартапов
В New Uzbekistan University пройдет встреча предпринимателей Центральной Азии Startup Weekend. В рамках проекта участники смогут собрать свою команду, придумать идею проекта, получить инструменты для его разработки и запустить свой стартап за три дня.
Место: New Uzbekistan University
Стоимость участия: 370 – 410 тыс. сумов
Вечер каракалпакской музыки
Посетителей ждут традиционные каракалпакские композиции в живом исполнении музыкантов.
Необходима регистрация.
Место: MOC HUB
Выставка узбекских художников Be love
Экспозиция выставки расскажет о любви и ее сущности во всех проявлениях. Художники представят свои работы, которые воплощают прекрасное чувство в жестах, лицах и мотивах. Среди участников: Сардор Эркинов, Екуб Бекназаров, Рушана Алимова и другие.
Время: 12.00
Место: Bonum Factum Gallery
Стоимость входа: 15 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−232−0360
Воскресенье, 3 марта
Арт-базар
На ярмарке мастера из разных регионов Узбекистана представят свои изделия, среди которых украшения ручной работы, аксессуары, одежда, ткани и многое другое.
Время: 10.00
Место: International Hotel Tashkent
Вход свободный
Детское шоу
Участников ждет фольгированное шоу, аниматоры, танцы и розыгрыш сладких подарков.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость билетов: 30 тыс. сумов
Лекция Камариддина Артыкова
Член Союза театральных деятелей и худрук театра "Шамс-и-Камар" расскажет о влиянии Каземира Малевича на развитие абстракционизма и разном прочтении произведений на примере "Черного квадрата".
Время: 14.00
Место: MOC HUB
Стоимость входа: 50 тыс. сумов