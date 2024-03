https://uz.sputniknews.ru/20240301/vyxodnyye-top-meropriyatiya-tashkent-42726781.html

Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в Ташкенте

Концерт органной музыки, выставка картин и ярмарка локальных брендов. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

Суббота, 2 марта Концерт органной музыкиНа сцене Государственной консерватории Узбекистана пройдет концерт органной музыки с участием солистки Тамиллы Сарымсаковой. В программе мероприятия прозвучат произведения Баха, Турнемира и Регера. Время: 19.00Место: Государственная консерваторияСтоимость билетов: 77 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−239−4653Ярмарка ручных изделийПосетителей ждет ярмарка изделий ручной работы локальных брендов, которые представят изделия для дома и декора, одежду и аксессуары, а также косметику, книги и многое другое. Кроме того, в рамках ярмарки будет открыта фотовыставка, посвященная историям успешных женщин.Время: 12.00Место: Центральный выставочный зал Академии художеств УзбекистанаВход свободныйНеделя стартаповВ New Uzbekistan University пройдет встреча предпринимателей Центральной Азии Startup Weekend. В рамках проекта участники смогут собрать свою команду, придумать идею проекта, получить инструменты для его разработки и запустить свой стартап за три дня.Необходима предварительная регистрация Место: New Uzbekistan UniversityСтоимость участия: 370 – 410 тыс. сумовВечер каракалпакской музыкиПосетителей ждут традиционные каракалпакские композиции в живом исполнении музыкантов.Необходима регистрация.Место: MOC HUBВыставка узбекских художников Be loveЭкспозиция выставки расскажет о любви и ее сущности во всех проявлениях. Художники представят свои работы, которые воплощают прекрасное чувство в жестах, лицах и мотивах. Среди участников: Сардор Эркинов, Екуб Бекназаров, Рушана Алимова и другие.Время: 12.00Место: Bonum Factum GalleryСтоимость входа: 15 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−232−0360Воскресенье, 3 мартаАрт-базарНа ярмарке мастера из разных регионов Узбекистана представят свои изделия, среди которых украшения ручной работы, аксессуары, одежда, ткани и многое другое.Время: 10.00Место: International Hotel TashkentВход свободныйДетское шоуУчастников ждет фольгированное шоу, аниматоры, танцы и розыгрыш сладких подарков.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость билетов: 30 тыс. сумовЛекция Камариддина АртыковаЧлен Союза театральных деятелей и худрук театра "Шамс-и-Камар" расскажет о влиянии Каземира Малевича на развитие абстракционизма и разном прочтении произведений на примере "Черного квадрата".Время: 14.00Место: MOC HUBСтоимость входа: 50 тыс. сумовНеобходима предварительная регистрация

