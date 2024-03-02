https://uz.sputniknews.ru/20240302/analitika-sentr-mid-uzbekistan-turtsiya-sotrudnichestvo-42741381.html
Аналитические центры МИД Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве
Аналитические центры МИД Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве
Sputnik Узбекистан
Переговоры на эту тему между узбекской и турецкой сторонами состоялись в рамках Дипломатического форума, проходящего в Анталье
2024-03-02T11:28+0500
2024-03-02T11:28+0500
2024-03-02T11:28+0500
узбекистан
турция
форум
сотрудничество
аналитика
центр
мид
мид узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Аналитические центры МИД Узбекистана и Турции планируют сотрудничать, сообщает ИА "Дунё".Договоренности достигнуты на полях проходящего в эти дни Анталийского дипломатического форума в ходе встречи глав Информационно-аналитического центра международных отношений (ИАЦМО) МИД Узбекистана Санжара Валиева и Центра стратегических исследований (ЦСИ) Турции Нуха Йылмаза.Стороны согласовали дальнейшие шаги по подготовке и заключению двустороннего меморандума о сотрудничестве, призванного стать нормативной основой для плодотворного взаимодействия между аналитическими центрами Узбекистана и Турции. В ходе форума также обсуждены перспективы развития партнерства в рамках Организации тюркских государств и проведения совместных исследований актуальных международных проблем.Отмечалось, что научное сотрудничество будет способствовать не только расширению горизонтов развития узбекско-турецких отношений, но и укреплению дружественных отношений между двумя странами.Дипломатический форум проходит в Анталье с 1 по 3 марта.
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аналитика центр мид узбекистан турция договор сотрудничество переговоры тема дипломатический форум анталья
аналитика центр мид узбекистан турция договор сотрудничество переговоры тема дипломатический форум анталья
Аналитические центры МИД Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве
Переговоры на эту тему между узбекской и турецкой сторонами состоялись в рамках Дипломатического форума, проходящего в Анталье.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Аналитические центры МИД Узбекистана и Турции планируют сотрудничать, сообщает ИА "Дунё"
.
Договоренности достигнуты на полях проходящего в эти дни Анталийского дипломатического форума в ходе встречи глав Информационно-аналитического центра международных отношений (ИАЦМО) МИД Узбекистана Санжара Валиева и Центра стратегических исследований (ЦСИ) Турции Нуха Йылмаза.
Стороны согласовали дальнейшие шаги по подготовке и заключению двустороннего меморандума о сотрудничестве, призванного стать нормативной основой для плодотворного взаимодействия между аналитическими центрами Узбекистана и Турции.
В ходе форума также обсуждены перспективы развития партнерства в рамках Организации тюркских государств и проведения совместных исследований актуальных международных проблем.
Отмечалось, что научное сотрудничество будет способствовать не только расширению горизонтов развития узбекско-турецких отношений, но и укреплению дружественных отношений между двумя странами.
Дипломатический форум проходит в Анталье с 1 по 3 марта.