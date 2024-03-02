https://uz.sputniknews.ru/20240302/analitika-sentr-mid-uzbekistan-turtsiya-sotrudnichestvo-42741381.html

Аналитические центры МИД Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве

Аналитические центры МИД Узбекистана и Турции договорились о сотрудничестве

Sputnik Узбекистан

Переговоры на эту тему между узбекской и турецкой сторонами состоялись в рамках Дипломатического форума, проходящего в Анталье

2024-03-02T11:28+0500

2024-03-02T11:28+0500

2024-03-02T11:28+0500

узбекистан

турция

форум

сотрудничество

аналитика

центр

мид

мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Аналитические центры МИД Узбекистана и Турции планируют сотрудничать, сообщает ИА "Дунё".Договоренности достигнуты на полях проходящего в эти дни Анталийского дипломатического форума в ходе встречи глав Информационно-аналитического центра международных отношений (ИАЦМО) МИД Узбекистана Санжара Валиева и Центра стратегических исследований (ЦСИ) Турции Нуха Йылмаза.Стороны согласовали дальнейшие шаги по подготовке и заключению двустороннего меморандума о сотрудничестве, призванного стать нормативной основой для плодотворного взаимодействия между аналитическими центрами Узбекистана и Турции. В ходе форума также обсуждены перспективы развития партнерства в рамках Организации тюркских государств и проведения совместных исследований актуальных международных проблем.Отмечалось, что научное сотрудничество будет способствовать не только расширению горизонтов развития узбекско-турецких отношений, но и укреплению дружественных отношений между двумя странами.Дипломатический форум проходит в Анталье с 1 по 3 марта.

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