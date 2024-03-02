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Главы МИД Узбекистана и России обсудили двустороннее взаимодействие
Главы МИД Узбекистана и России обсудили двустороннее взаимодействие
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Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова прошла на полях третьего Анталийского дипломатического форума в Турции.
2024-03-02T17:09+0500
2024-03-02T17:09+0500
2024-03-02T17:15+0500
узбекистан
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мид узбекистана
бахтиер саидов
сергей лавров
встреча
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым, сообщает МИД РФ.Главы МИД Узбекистана и России подтвердили настрой на обеспечение высокой динамики стратегического партнерства и союзничества двух стран в соответствии с договоренностями лидеров обоих государств.
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мид узбекистан россия сотрудничество встреча министр иностранных дел сергей лавров бахтиёр саидов третий анталийский дипломатический форум турция
мид узбекистан россия сотрудничество встреча министр иностранных дел сергей лавров бахтиёр саидов третий анталийский дипломатический форум турция
Главы МИД Узбекистана и России обсудили двустороннее взаимодействие
17:09 02.03.2024 (обновлено: 17:15 02.03.2024)
Встреча Бахтиёра Саидова и Сергея Лаврова прошла сегодня на полях третьего Анталийского дипломатического форума, проходящего в Турции.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым, сообщает МИД РФ
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"Стороны обсудили некоторые актуальные вопросы российско-узбекистанских отношений, обменялись мнениями по ряду представляющих взаимный интерес проблем международной и региональной повестки дня, включая сотрудничество в СНГ и ШОС", – говорится в сообщении.
Главы МИД Узбекистана и России подтвердили настрой на обеспечение высокой динамики стратегического партнерства и союзничества двух стран в соответствии с договоренностями лидеров обоих государств.