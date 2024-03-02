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Главы МИД Узбекистана и России обсудили двустороннее взаимодействие

Главы МИД Узбекистана и России обсудили двустороннее взаимодействие

Sputnik Узбекистан

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова прошла на полях третьего Анталийского дипломатического форума в Турции.

2024-03-02T17:09+0500

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узбекистан

россия

сотрудничество

мид

мид рф

мид узбекистана

бахтиер саидов

сергей лавров

встреча

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым, сообщает МИД РФ.Главы МИД Узбекистана и России подтвердили настрой на обеспечение высокой динамики стратегического партнерства и союзничества двух стран в соответствии с договоренностями лидеров обоих государств.

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