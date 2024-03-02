https://uz.sputniknews.ru/20240302/kontsert-sergey-roldugin-pavel-milyukov-tashkent-42741089.html

Как прошел концерт Сергея Ролдугина и Павла Милюкова в Ташкенте

Как прошел концерт Сергея Ролдугина и Павла Милюкова в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

На сцене Дворце международных форумов прозвучали "Вариации на тему рококо" Петра Чайковского и Концерт №1 для скрипки с оркестром Макса Бруха

2024-03-02T10:04+0500

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ташкент

концерт

узбекистан

саида мирзиёева

шавкат мирзиёев

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оркестр

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Солировали виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков в сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана под руководством Алибека Кабдурахманова.Среди зрителей – первый помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева, члены правительства.Выступить в Узбекистане Сергея Ролдугина пригласил Шавкат Мирзиёев в ходе своего визита в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров стран СНГ.Организаторы мероприятия – Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, Министерство культуры Российской Федерации и Росконцерт.Этот концерт является частью программы, ориентированной на приобщение жителей страны к мировому музыкальному наследию, а также поддержку творческих исполнителей Узбекистана.Для справки:Сергей Ролдугин — известный виолончелист и дирижер, народный артист России, профессор, приглашенный дирижер Мариинского театра. С 2006 года является художественным руководителем созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки — федерального учреждения, проекты которого ориентированы преимущественно на подготовку молодых российских музыкантов, начинающих сольную карьеру. Для них организуются концерты и проводятся мастер-классы ведущих музыкантов мира, осуществляется подготовка к международным конкурсам. Сергей Ролдугин добился полномасштабной реставрации памятника архитектуры — дворца Великого князя Алексея Александровича, где проводятся мастер-классы и камерные концерты молодежных проектов Санкт-Петербургского Дома музыки.Сергей Ролдугин награжден орденом Почета за большой вклад в музыкальное искусство и подготовку музыкально-педагогических кадров (2011). В 2016 году получил орден Александра Невского. В 2017-м — казахский орден "Достык" (орден Дружбы) ІІ степени, в 2021 году — орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.Павел Милюков — выпускник Московской консерватории. Совершенствовался в Университете музыки и драмы в Граце и Венском институте музыки и исполнительского искусства под руководством профессора Бориса Кушнира.Лауреат международных конкурсов в Клостер-Шёнтале (II премия, 2003), конкурса Роберта Канетти (I премия, 2005, проводился в Венгрии), имени Никколо Паганини в Москве (II премия, I премия не присуждалась, 2007), Astana Violin в Астане (Гран-при, 2008), Vibrarte в Париже (I премия в составе трио Con Spirito, 2008), имени Давида Ойстраха в Москве (II премия, 2008), в Сеуле (II премия, 2012), имени Арама Хачатуряна в Ереване (I премия, 2012). В 2010 году стал обладателем II премии Первого Всероссийского музыкального конкурса (Москва). В 2015 году завоевал III премию на XV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского.Скрипач ведет активную концертную деятельность: гастролирует в странах Европы, в Японии, Южной и Северной Корее, Китае, Бразилии, во многих городах России, где также проводит мастер-классы.

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