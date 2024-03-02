https://uz.sputniknews.ru/20240302/shaxmatist-nodirbek-abdusattorov-luchshiy-yunior-mirye-42744487.html
Шахматист Нодирбек Абдусатторов стал лучшим в мире среди юниоров
Шахматист Нодирбек Абдусатторов стал лучшим в мире среди юниоров
Sputnik Узбекистан
Два узбекских шахматиста Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров попали в рейтинги ФИДЕ лучших шахматистов
2024-03-02T16:28+0500
2024-03-02T16:28+0500
2024-03-02T16:28+0500
спорт
шахматы
фиде
рейтинг
нодирбек абдусатторов
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов занял первое место среди юниоров в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он возглавляет список с 2 750 очками. Жавохир Синдаров также в этом списке – у него 5 место и 2 701 очко.Отметим, что в мартовском ТОП-рейтинге ФИДЕ Абдусатторов расположился на 11-м месте, а Синдаров – на 36-м.
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шахматист нодирбек абдусатторов юниор жавохир синдаров рейтинг фиде
шахматист нодирбек абдусатторов юниор жавохир синдаров рейтинг фиде
Шахматист Нодирбек Абдусатторов стал лучшим в мире среди юниоров
Два узбекских шахматиста Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров попали в рейтинги ФИДЕ лучших шахматистов.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов занял первое место среди юниоров в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Он возглавляет список с 2 750 очками. Жавохир Синдаров также в этом списке – у него 5 место и 2 701 очко.
Отметим, что в мартовском ТОП-рейтинге ФИДЕ Абдусатторов расположился на 11-м месте, а Синдаров – на 36-м.