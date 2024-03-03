https://uz.sputniknews.ru/20240303/filial-spbgu-tashkent-podacha-dokumentov-stoimost-obucheniya-42754811.html
Как поступить в филиал СПбГУ в Ташкенте – подача документов, стоимость обучения
Как поступить в филиал СПбГУ в Ташкенте – подача документов, стоимость обучения
Sputnik Узбекистан
Россия и Узбекистан углубляют сотрудничество в области высшего образования. По количеству филиалов российских вузов республика демонстрирует самый высокий показатель среди стран СНГ
2024-03-03T18:09+0500
2024-03-03T18:09+0500
2024-03-03T18:09+0500
видео
россия
узбекистан
санкт-петербургский государственный университет
общество
высшее образование
сотрудничество
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На сегодняшний день в России учатся более 63 тыс. узбекистанцев. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Однако получить российское образование можно и не выезжая из Узбекистана. Сегодня в республике доступны 14 филиалов российских вузов. В их числе — Санкт-Петербургский государственный университет. В 2023 году вуз провел первый набор студентов, а в 2024 году планирует расширить количество образовательных программ и открыть магистратуру. О том, как поступить в филиал СПбГУ в Ташкенте, какие нужно документы собрать и во сколько обойдется обучение — в видео Sputnik Узбекистан.
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филиал спбгу в ташкент подача документы стоимость обучения
филиал спбгу в ташкент подача документы стоимость обучения
Как поступить в филиал СПбГУ в Ташкенте – подача документов, стоимость обучения
Эксклюзив
Россия и Узбекистан углубляют сотрудничество в области высшего образования. По количеству филиалов российских вузов, в числе которых Санкт-Петербургский государственный университет, республика демонстрирует самый высокий показатель среди стран СНГ.
На сегодняшний день в России учатся более 63 тыс. узбекистанцев. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Однако получить российское образование можно и не выезжая из Узбекистана.
Сегодня в республике доступны 14 филиалов российских вузов. В их числе — Санкт-Петербургский государственный университет. В 2023 году вуз провел первый набор студентов, а в 2024 году планирует расширить количество образовательных программ и открыть магистратуру.
О том, как поступить в филиал СПбГУ в Ташкенте, какие нужно документы собрать и во сколько обойдется обучение — в видео Sputnik Узбекистан.