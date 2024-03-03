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https://uz.sputniknews.ru/20240303/pakistan-novyy-premer-shexbaz-sharif-42754282.html
В Пакистане избрали нового премьера — что о нем известно
В Пакистане избрали нового премьера — что о нем известно
Sputnik Узбекистан
72-летний Шехбаз Шариф возглавлял страну в 2022-2023 годах
2024-03-03T16:45+0500
2024-03-03T16:45+0500
в мире
пакистан
премьер-министр
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Представитель партии "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" Шехбаз Шариф стал новым премьером Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.Шарифа поддержал 201 депутат из 336. Его оппонент в борьбе за должность главы правительства Пакистана, Генсек партии "Движение за справедливость" Омар Аюб Хан, прошедший в состав депутатов нового созыва Нацсобрания, как независимый кандидат, набрал 92 голоса.После этого спикер нижней палаты парламента пригласил Шехбаза Шарифа сесть в кресло премьер-министра и предложил ему выступить перед палатой представителей. Шариф будет приведен к присяге 4 марта.Для справки: 72-летний Шехбаз Шариф возглавлял коалиционное правительство Пакистана в течение 16 месяцев после смещения Имрана Хана в 2022 году и до роспуска парламента в августе 2023 года, что подготовило почву для национальных выборов. Шехбаз ранее занимал должность главного министра Пенджаба, самой густонаселенной провинции Пакистана. Он сыграл ключевую роль в предотвращении финансового кризиса, обеспечив в 2023 году сделку с Международным валютным фондом после длительных переговоров по еще одному пакету финансовой помощи.
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в мире, пакистан, премьер-министр
в мире, пакистан, премьер-министр

В Пакистане избрали нового премьера — что о нем известно

16:45 03.03.2024
© RIA NovostiГосударственный деятель Пакистана Шехбаз Шариф. Архивное фото
Государственный деятель Пакистана Шехбаз Шариф. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2024
© RIA Novosti
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72-летний Шехбаз Шариф возглавлял страну в 2022-2023 годах.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Представитель партии "Пакистанская мусульманская лига-Наваз" Шехбаз Шариф стал новым премьером Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.
Шарифа поддержал 201 депутат из 336. Его оппонент в борьбе за должность главы правительства Пакистана, Генсек партии "Движение за справедливость" Омар Аюб Хан, прошедший в состав депутатов нового созыва Нацсобрания, как независимый кандидат, набрал 92 голоса.

"Шехбаз Шариф был избран премьер-министром с 201 голосом. (В то время как - ред.) Омар Аюб получил 92 голоса", — заявил спикер национальной ассамблеи Аяз Садик.

После этого спикер нижней палаты парламента пригласил Шехбаза Шарифа сесть в кресло премьер-министра и предложил ему выступить перед палатой представителей. Шариф будет приведен к присяге 4 марта.
Для справки: 72-летний Шехбаз Шариф возглавлял коалиционное правительство Пакистана в течение 16 месяцев после смещения Имрана Хана в 2022 году и до роспуска парламента в августе 2023 года, что подготовило почву для национальных выборов. Шехбаз ранее занимал должность главного министра Пенджаба, самой густонаселенной провинции Пакистана. Он сыграл ключевую роль в предотвращении финансового кризиса, обеспечив в 2023 году сделку с Международным валютным фондом после длительных переговоров по еще одному пакету финансовой помощи.
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