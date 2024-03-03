https://uz.sputniknews.ru/20240303/sirius-molodej-festival-otkrytiye-42749317.html

В Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи

В Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи

Sputnik Узбекистан

ВФМ проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента РФ.В нем участвуют более 200 делегатов из Узбекистана

2024-03-03T11:58+0500

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2024-03-03T11:58+0500

россия

узбекистан

фестиваль

молодежь

общество

церемония

открытие

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Сириусе состоялась торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи.Она началась с исполнения гимна России, при этом трибуны стадиона подсветили в цвета российского флага.К участникам ВФМ обратился Владимир Путин, он же дал старт мероприятию.По словам российского лидера, гости фестиваля сами смогут убедиться, что "улыбка для нас — не дежурная маска", а искреннее проявление чувств, и "что если уж мы даем слово, то всегда его держим". Он также отметил, что сотни тысяч заявок на участие из 190 стран показали — для молодежи не существует границ и разделительных линий.Большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу. Беречь и защищать их нужно сообща, добавил Путин.Для церемонии разработали огромный кинетический декорационный комплекс, включающий шесть светодиодных экранов высотой 12 метров — с трёхэтажный дом. Экраны – образ мобильного телефона, без которого многие сегодня не представляют свою жизнь.Зрителям представили историю любви двух молодых людей, близкую и понятную всем, независимо от языка, национальности и страны проживания. Андрей и Аделина проходят непростой путь к своей цели. В представлении отразили сложные и волнующие молодёжь вопросы: поиск своего места в социуме, выбор жизненного пути, ответственность за будущее, превращение барьеров в возможности, исполнение задуманного, отношения со старшим поколением, любовь и создание семьи.В шоу участвовали как всемирно известные звезды, так и молодые артисты: оперная дива государственного академического Мариинского театра Наталья Павлова, певица Полина Гагарина, лауреаты Международного конкурса имени П.И.Чайковского Равиль Ислямов и София Виланд, участники вокального конкурса "Ну-ка, все вместе" Арпи Абкарян, Амина Бегоева, Руслан Масюков, Ираклий Гаделия, Дарья Морозова и другие.Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Это эффективная площадка для открытого разговора и обмена мнениями. Организатор фестиваля — Росмолодежь.В ВФМ участвуют 20 тыс. молодых лидеров, в том числе 10 тыс. иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.В программе мероприятия — мастер-классы, дискуссии, панельные сессии и тренировки, выступления творческих коллективов, концерты и ток-шоу.Узбекистан на фестивале представляют более 200 человек. В числе делегатов — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов.

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