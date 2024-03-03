В Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВсемирный фестиваль молодёжи 2024. Церемония открытия
© Sputnik / Владимир Астапкович/
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ВФМ проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента РФ. В нем участвуют более 200 делегатов из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Сириусе состоялась торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи.
Она началась с исполнения гимна России, при этом трибуны стадиона подсветили в цвета российского флага.
К участникам ВФМ обратился Владимир Путин, он же дал старт мероприятию.
© Пресс-служба Официального канала Всемирного фестиваля молодёжи 2024 годаВ Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи
В Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи
© Пресс-служба Официального канала Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года
По словам российского лидера, гости фестиваля сами смогут убедиться, что "улыбка для нас — не дежурная маска", а искреннее проявление чувств, и "что если уж мы даем слово, то всегда его держим". Он также отметил, что сотни тысяч заявок на участие из 190 стран показали — для молодежи не существует границ и разделительных линий.
Большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему отечеству и ответственность за его судьбу. Беречь и защищать их нужно сообща, добавил Путин.
"Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты", — перечислил президент РФ.
Для церемонии разработали огромный кинетический декорационный комплекс, включающий шесть светодиодных экранов высотой 12 метров — с трёхэтажный дом. Экраны – образ мобильного телефона, без которого многие сегодня не представляют свою жизнь.
© Пресс-служба Официального канала Всемирного фестиваля молодёжи 2024 годаВ Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи
В Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи
© Пресс-служба Официального канала Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года
Зрителям представили историю любви двух молодых людей, близкую и понятную всем, независимо от языка, национальности и страны проживания. Андрей и Аделина проходят непростой путь к своей цели. В представлении отразили сложные и волнующие молодёжь вопросы: поиск своего места в социуме, выбор жизненного пути, ответственность за будущее, превращение барьеров в возможности, исполнение задуманного, отношения со старшим поколением, любовь и создание семьи.
© Пресс-служба Официального канала Всемирного фестиваля молодёжи 2024 годаВ Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи
В Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи
© Пресс-служба Официального канала Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года
© Пресс-служба Официального канала Всемирного фестиваля молодёжи 2024 годаВ Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи
В Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи
© Пресс-служба Официального канала Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года
В шоу участвовали как всемирно известные звезды, так и молодые артисты: оперная дива государственного академического Мариинского театра Наталья Павлова, певица Полина Гагарина, лауреаты Международного конкурса имени П.И.Чайковского Равиль Ислямов и София Виланд, участники вокального конкурса "Ну-ка, все вместе" Арпи Абкарян, Амина Бегоева, Руслан Масюков, Ираклий Гаделия, Дарья Морозова и другие.
© Пресс-служба Официального канала Всемирного фестиваля молодёжи 2024 годаВ Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи
В Сириусе прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи
© Пресс-служба Официального канала Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года
Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Это эффективная площадка для открытого разговора и обмена мнениями. Организатор фестиваля — Росмолодежь.
В ВФМ участвуют 20 тыс. молодых лидеров, в том числе 10 тыс. иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других.
В программе мероприятия — мастер-классы, дискуссии, панельные сессии и тренировки, выступления творческих коллективов, концерты и ток-шоу.
Узбекистан на фестивале представляют более 200 человек. В числе делегатов — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов.