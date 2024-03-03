https://uz.sputniknews.ru/20240303/tashkent-medtsentr-indiya-investitsii-42748108.html
Индийские партнеры намерены инвестировать в создание медцентра в Ташкенте
Индийские партнеры намерены инвестировать в создание медцентра в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В рамках сотрудничества также планируется, что узбекистанские медики будут повышать квалификацию в Индии, а их индийские коллеги — на постоянной основе работать в совместной клинике в Самарканде.
2024-03-03T09:45+0500
2024-03-03T09:45+0500
2024-03-03T09:45+0500
узбекистан
индия
медицина
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Открытие нового медицинского центра в Ташкенте обсудили посол Узбекистана в Индии Сардор Рустамбаев и генеральный исполнительный директор индийской компании "North East Healthcare/Srishti Hospitals" Нишант Баджаж, сообщает ИА "Дунё".Баджадж после встречи с представителями деловых кругов, прошедшей в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Индию в 2018 году, стал иностранным учредителем совместного предприятия "Zarmed Pratiksha" в Самарканде.В этом многопрофильном медицинском центре есть операционные залы и стационар на 100 коек. Установлено современное диагностическое оборудование для интервенционной кардиохирургии, нейрохирургии, эндоскопической хирургии, ортопедии, травматологии, урологии, гинекологии и отоларингологии. Учреждение может обслуживать одновременно 600 человек.По словам индийского бизнесмена, в настоящее время диагностические центры этого СП открыты в Бухарской и Кашкадарьинской областях.Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества. Особое внимание уделили вопросам повышения квалификации медицинских специалистов из Узбекистана в ведущих медучреждениях Индии, постоянной работы опытных индийских врачей в совместной клинике в Самарканде.
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узбекистан индия медицина сотрудничество повышение квалификации
узбекистан индия медицина сотрудничество повышение квалификации
Индийские партнеры намерены инвестировать в создание медцентра в Ташкенте
В рамках сотрудничества также планируется, что узбекистанские медики будут повышать квалификацию в Индии, а их индийские коллеги — на постоянной основе работать в совместной клинике в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Открытие нового медицинского центра в Ташкенте обсудили посол Узбекистана в Индии Сардор Рустамбаев и генеральный исполнительный директор индийской компании "North East Healthcare/Srishti Hospitals" Нишант Баджаж, сообщает
ИА "Дунё".
Баджадж после встречи с представителями деловых кругов, прошедшей в рамках официального визита Шавката Мирзиёева в Индию в 2018 году, стал иностранным учредителем совместного предприятия "Zarmed Pratiksha" в Самарканде.
В этом многопрофильном медицинском центре есть операционные залы и стационар на 100 коек. Установлено современное диагностическое оборудование для интервенционной кардиохирургии, нейрохирургии, эндоскопической хирургии, ортопедии, травматологии, урологии, гинекологии и отоларингологии. Учреждение может обслуживать одновременно 600 человек.
По словам индийского бизнесмена, в настоящее время диагностические центры этого СП открыты в Бухарской и Кашкадарьинской областях.
"В этом году прорабатываются организационные вопросы по созданию нового медицинского центра в Ташкенте. Для этого планируется привлечь иностранные инвестиции в размере порядка 2 миллиона долларов", — говорится в сообщении.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения сотрудничества. Особое внимание уделили вопросам повышения квалификации медицинских специалистов из Узбекистана в ведущих медучреждениях Индии, постоянной работы опытных индийских врачей в совместной клинике в Самарканде.