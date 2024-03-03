https://uz.sputniknews.ru/20240303/uzbekistan-prompredpriyatiya-regiony-statistika-42751936.html

В каком регионе Узбекистана больше всего промышленных предприятий

В каком регионе Узбекистана больше всего промышленных предприятий

Sputnik Узбекистан

На сегодняшний день в республике действуют свыше 68 690 промпредприятий

2024-03-03T14:21+0500

2024-03-03T14:21+0500

2024-03-03T14:21+0500

узбекистан

статистика

промышленность

предприятия

экономика

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Ташкент является лидером по числу действующих промышленных предприятий. На 1 февраля 2024 года в столице их насчитывается 11 930, сообщает Агентство статистики.На втором месте — Ферганская область, на третьем — Ташкентская.Меньше всего промпредприятий в Джизакской и Сырдарьинской областях.Число промышленных предприятий:По данным Агентства, в январе в Узбекистане создано 265 новых предприятий с иностранными инвестициями. 40 из них — в промышленном секторе экономики. Всего на 1 февраля 2024 года в республике действует 68 691 промышленное предприятие.

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