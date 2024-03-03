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https://uz.sputniknews.ru/20240303/uzbekistan-prompredpriyatiya-regiony-statistika-42751936.html
В каком регионе Узбекистана больше всего промышленных предприятий
В каком регионе Узбекистана больше всего промышленных предприятий
Sputnik Узбекистан
На сегодняшний день в республике действуют свыше 68 690 промпредприятий
2024-03-03T14:21+0500
2024-03-03T14:21+0500
узбекистан
статистика
промышленность
предприятия
экономика
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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Ташкент является лидером по числу действующих промышленных предприятий. На 1 февраля 2024 года в столице их насчитывается 11 930, сообщает Агентство статистики.На втором месте — Ферганская область, на третьем — Ташкентская.Меньше всего промпредприятий в Джизакской и Сырдарьинской областях.Число промышленных предприятий:По данным Агентства, в январе в Узбекистане создано 265 новых предприятий с иностранными инвестициями. 40 из них — в промышленном секторе экономики. Всего на 1 февраля 2024 года в республике действует 68 691 промышленное предприятие.
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узбекистан регионы промышленные предприятия
узбекистан регионы промышленные предприятия

В каком регионе Узбекистана больше всего промышленных предприятий

14:21 03.03.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На сегодняшний день в республике действуют свыше 68 690 промпредприятий.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Ташкент является лидером по числу действующих промышленных предприятий. На 1 февраля 2024 года в столице их насчитывается 11 930, сообщает Агентство статистики.
На втором месте — Ферганская область, на третьем — Ташкентская.
Меньше всего промпредприятий в Джизакской и Сырдарьинской областях.
Число промышленных предприятий:
в Ташкенте – 11 930;
в Ферганской области — 7 635;
в Ташкентской области — 7 273;
в Самаркандской области – 6 065;
в Андижанской области — 5 510;
в Наманганской области — 4 909;
в Бухарской области — 4 058;
в Хорезмской области — 3 962;
в Кашкадарьинской области — 3 675;
в Каракалпакстане — 3 564;
в Навоийской области — 3 046;
в Сурхандарьинской области — 3 018;
в Джизакской области — 2 518;
в Сырдарьинской области — 1 528.
По данным Агентства, в январе в Узбекистане создано 265 новых предприятий с иностранными инвестициями. 40 из них — в промышленном секторе экономики. Всего на 1 февраля 2024 года в республике действует 68 691 промышленное предприятие.
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