https://uz.sputniknews.ru/20240304/8-marta-podarki-idei-stoimost-42764593.html

ТОП-10 подарков, которые узбекистанки хотят получить на 8 марта

ТОП-10 подарков, которые узбекистанки хотят получить на 8 марта

Sputnik Узбекистан

Цветы, конфеты, духи и туалетные наборы – привычные подарки на 8-е марта, которые хоть раз получала каждая женщина. Выбрать презент для прекрасного пола бывает сложно из-за нехватки идей или ограниченности в средствах

2024-03-04T16:59+0500

2024-03-04T16:59+0500

2024-03-04T16:59+0500

узбекистан

8 марта

подарки

опрос

общество

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В преддверии праздника корреспондент Sputnik Узбекистан узнала какие подарки соотечественницы хотели бы получить на 8-е марта и собрала подборку идей на разный бюджет. Умная колонкаСтавший популярным в социальных сетях мультимедийный гаджет выполняет голосовые команды владельца. С девайсом можно поговорить на разные темы, попросить включить и выключить музыку, задать любой вопрос и получить ответ, а также послушать новости и получить предупреждение о пробках на дорогах. Кроме того, по наблюдениям родителей, разговаривать с умным гаджетом нравится и детям.Стоимость: от 1 млн 599 тыс.Сертификат в Спа или магазинЕще один желанный подарок — сертификат на уходовые процедуры. Девушки не прочь получить сертификаты на массаж или услуги косметолога. Часть опрошенных хотела бы стать обладательницами сертификатов в магазин брендовой, дорогой косметики.Стоимость: от 250 тыс.Бьюти-гаджеты для укладки волосСреди самых желанных – мультистайлер, фен, плойка. Главное — обратить внимание на качество продукта. Покупать приборы на базаре или в непроверенных магазинах точно не стоит, как и экономить на покупке. Как нам рассказали в магазине бытовой техники, цена устройств для укладки волос определяется качеством изделий и тем, какой вред они наносят волосам. Чем его меньше, тем устройство дороже.Стоимость: от 500 тыс.Бьюти-подушкаПоможет владелице сохранить красоту и уменьшить отечность после сна. Бьюти-подушка — это разновидность ортопедических подушек. Девайс бывает разной формы. Как правило, такие подушки имеют эффект памяти и поддерживают лицо в правильном положении. Пользовательницы таких подушек в своих отзывах рассказывают, что меньше чувствуют боли в области шеи и отмечают уменьшение заломов на ней и лице после пробуждения. Кроме того, о плюсах таких подушек говорят и стилисты. Они рекомендуют остановить выбор на подушке с шелковой наволочкой, которая положительно влияет на качество волос.Стоимость: от 220 тыс. сумов АксессуарыЧехол для ноутбука, планшета и телефона также желанный подарок для девушек. Он может быть выполнен из кожи, материала или пластика. Кроме того, многие современные чехлы для ноутбуков трансформируются в самостоятельный аксессуар и заменяют сумочку.Стоимость: от 200 тыс. сумовАссорти чая или шоколадаНабор чая хороших сортов или шоколадное ассорти могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к основному. Если хочется добавить креатива, то можно подарить набор для чайной церемонии или шоколадную статуэтку.Стоимость: от 250 тыс. сумов Картина по номерамЧтобы раскрасить такую картину не требуется навыков в изобразительном искусстве, а законченное полотно украсит интерьер дома. Однако стоит обратить внимание на уровни. Они зависят от величины деталей, которые необходимо закрасить. Чем мельче детали, тем сложнее уровень. Если получатель подарка не увлекается подобной живописью, то лучше выбрать 1-2 уровень сложности.Стоимость: от 80 тыс. сумовТелефон, планшет, ноутбукУстройства, без которых сегодня не обходится практически каждый человек, по-прежнему в топе желанных подарков. Покупать технику лучше всего у сертифицированных продавцов, сохранив чек о покупке на случай поломки или возврата устройства.Стоимость: от 2,5 млн сумовПодписка на сервисыДарить подписку предпочтительней школьницам или студенткам. Именно они, согласно опросу, не отказались бы получить такой презент. Выбор большой. Это могут быть премиум-подписка в мессенджере, учебный курс по программированию или сервис онлайн-кинотеатра. Порадовать таким подарком можно из любой точки мира.Стоимость: от 50 тыс. сумов УкрашенияКлассика, которая не теряет своей актуальности. Девушки хотят получить серьги, браслеты, кольца или подвески. Чтобы сделать подарок уникальным, можно заказать гравировку инициалов или особой даты. Выбирать металл, из которого будет выполнено украшение, и его стиль следует с особым вниманием, чтобы не прогадать со вкусом получательницы.Стоимость: от 200 тыс. сумов

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8 марта подарок выбор нехватка идей ограниченность средства