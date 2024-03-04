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Политолог из Узбекистана: зачем Западу нестабильность в Центральной Азии
Политолог из Узбекистана: зачем Западу нестабильность в Центральной Азии
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Бахтиёр Эргашев раскрыл планы Запада в Центральной Азии, указал на разжигание в регионе нестабильности, остановился на сотрудничестве ЦА с Россией, проанализировал взаимодействие Узбекистана и ЕАЭС
2024-03-04T11:55+0500
2024-03-04T11:55+0500
2024-03-04T11:55+0500
видео
узбекистан
россия
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
центральная азия
запад
мнение эксперта
бахтиёр эргашев
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В ЕАЭС присутствуют два из трех главных партнеров Узбекистана — Россия и Казахстан, а потому республика в обозримом будущем станет полноправным членом союза. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился директор узбекистанского Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.Как Запад хочет обворовать республики Центральной Азии? Что угрожает безопасности стран региона? В каких сферах сотрудничество с Россией дает преимущество странам Центральной Азии? Обо всем этом — в видео Sputnik
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узбекистан политолог планы запад центральная азия нестабильность узбекистан еаэс россия
узбекистан политолог планы запад центральная азия нестабильность узбекистан еаэс россия
Политолог из Узбекистана: зачем Западу нестабильность в Центральной Азии
Бахтиёр Эргашев рассказал про планы Запада в Центральной Азии, разжигание в регионе нестабильности, сотрудничество ЦА с Россией и проанализировал взаимодействие Узбекистана и ЕАЭС.
В ЕАЭС присутствуют два из трех главных партнеров Узбекистана — Россия и Казахстан, а потому республика в обозримом будущем станет полноправным членом союза. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился директор узбекистанского Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.
Как Запад хочет обворовать республики Центральной Азии? Что угрожает безопасности стран региона? В каких сферах сотрудничество с Россией дает преимущество странам Центральной Азии? Обо всем этом — в видео Sputnik