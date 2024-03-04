https://uz.sputniknews.ru/20240304/baxtiyor-ergashev-uzbekistan-plany-zapad-sa-42759348.html

Политолог из Узбекистана: зачем Западу нестабильность в Центральной Азии

Политолог из Узбекистана: зачем Западу нестабильность в Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

Бахтиёр Эргашев раскрыл планы Запада в Центральной Азии, указал на разжигание в регионе нестабильности, остановился на сотрудничестве ЦА с Россией, проанализировал взаимодействие Узбекистана и ЕАЭС

2024-03-04T11:55+0500

2024-03-04T11:55+0500

2024-03-04T11:55+0500

видео

узбекистан

россия

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

центральная азия

запад

мнение эксперта

бахтиёр эргашев

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В ЕАЭС присутствуют два из трех главных партнеров Узбекистана — Россия и Казахстан, а потому республика в обозримом будущем станет полноправным членом союза. Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился директор узбекистанского Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.Как Запад хочет обворовать республики Центральной Азии? Что угрожает безопасности стран региона? В каких сферах сотрудничество с Россией дает преимущество странам Центральной Азии? Обо всем этом — в видео Sputnik

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