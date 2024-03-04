https://uz.sputniknews.ru/20240304/eec-besposhlinnyy-vvoz-komponenty-optovolokno-42767734.html
ЕЭК продлила беспошлинный ввоз компонентов для оптоволокна — подробности
ЕЭК продлила беспошлинный ввоз компонентов для оптоволокна — подробности
Sputnik Узбекистан
Решение будет действовать до конца февраля 2026 года, и позволит обеспечить выпуск конкурентоспособной готовой продукции на территории ЕАЭС, а также снизить ее себестоимость
2024-03-04T18:10+0500
2024-03-04T18:10+0500
2024-03-04T18:10+0500
еаэс
еэк
производство
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить беспошлинный ввоз компонентов для производства оптоволокна до 28 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.Это относится к полиуретановым и эпоксидным покрытиям, которые используют в качестве защитных покрытий при изготовлении оптоволокна.В пресс-службе ЕЭК уточнили, что основное применение оптоволокно находит в качестве среды передачи данных на телекоммуникационных сетях различных уровней: от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей.Новый срок окончания действия продленной меры – 28 февраля 2026 года. Данное решение распространяется и на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.Также Коллегии ЕЭК поручили оперативно рассмотреть вопрос о продлении беспошлинного ввоза прутков из оптического стекла, используемых в качестве преформ.Для справки: решениями Совета и Коллегии ЕЭК, принятыми в апреле 2021-го, нулевую ставку ввозной таможенной пошлины в отношении эпоксидных смол и полиуретанов в первичных формах для производства оптических волокон, а также прутков из оптического стекла (преформы), классифицируемых определенными кодами, установили по 31 декабря 2023 года включительно. Позже соответствующие сроки продлили по 29 февраля 2024 года.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
еэк проление беспошлинный ввоз компонентов производство оптоволокно еаэс
еэк проление беспошлинный ввоз компонентов производство оптоволокно еаэс
ЕЭК продлила беспошлинный ввоз компонентов для оптоволокна — подробности
Решение будет действовать до конца февраля 2026 года и позволит обеспечить выпуск конкурентоспособной готовой продукции на территории ЕАЭС, а также снизить ее себестоимость.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить беспошлинный ввоз компонентов для производства оптоволокна до 28 февраля 2026 года, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Это относится к полиуретановым и эпоксидным покрытиям, которые используют в качестве защитных покрытий при изготовлении оптоволокна.
"Принятое решение позволит обеспечить выпуск конкурентоспособной готовой продукции на территории Союза, а также снизить ее себестоимость. Тем самым будут созданы условия для долгосрочного развития оптоволоконной отрасли, включая формирование благоприятных условий для инвестирования в проект в части дальнейшей модернизации мощностей, локализации производства, увеличения номенклатуры и объемов выпускаемого товара", – рассказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
В пресс-службе ЕЭК уточнили, что основное применение оптоволокно находит в качестве среды передачи данных на телекоммуникационных сетях различных уровней: от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей.
Новый срок окончания действия продленной меры – 28 февраля 2026 года. Данное решение распространяется и на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.
Также Коллегии ЕЭК поручили оперативно рассмотреть вопрос о продлении беспошлинного ввоза прутков из оптического стекла, используемых в качестве преформ.
Для справки: решениями Совета и Коллегии ЕЭК, принятыми в апреле 2021-го, нулевую ставку ввозной таможенной пошлины в отношении эпоксидных смол и полиуретанов в первичных формах для производства оптических волокон, а также прутков из оптического стекла (преформы), классифицируемых определенными кодами, установили по 31 декабря 2023 года включительно. Позже соответствующие сроки продлили по 29 февраля 2024 года.