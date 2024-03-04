https://uz.sputniknews.ru/20240304/eec-besposhlinnyy-vvoz-komponenty-optovolokno-42767734.html

ЕЭК продлила беспошлинный ввоз компонентов для оптоволокна — подробности

ЕЭК продлила беспошлинный ввоз компонентов для оптоволокна — подробности

Sputnik Узбекистан

Решение будет действовать до конца февраля 2026 года, и позволит обеспечить выпуск конкурентоспособной готовой продукции на территории ЕАЭС, а также снизить ее себестоимость

2024-03-04T18:10+0500

2024-03-04T18:10+0500

2024-03-04T18:10+0500

еаэс

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производство

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить беспошлинный ввоз компонентов для производства оптоволокна до 28 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.Это относится к полиуретановым и эпоксидным покрытиям, которые используют в качестве защитных покрытий при изготовлении оптоволокна.В пресс-службе ЕЭК уточнили, что основное применение оптоволокно находит в качестве среды передачи данных на телекоммуникационных сетях различных уровней: от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей.Новый срок окончания действия продленной меры – 28 февраля 2026 года. Данное решение распространяется и на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.Также Коллегии ЕЭК поручили оперативно рассмотреть вопрос о продлении беспошлинного ввоза прутков из оптического стекла, используемых в качестве преформ.Для справки: решениями Совета и Коллегии ЕЭК, принятыми в апреле 2021-го, нулевую ставку ввозной таможенной пошлины в отношении эпоксидных смол и полиуретанов в первичных формах для производства оптических волокон, а также прутков из оптического стекла (преформы), классифицируемых определенными кодами, установили по 31 декабря 2023 года включительно. Позже соответствующие сроки продлили по 29 февраля 2024 года.

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