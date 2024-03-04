https://uz.sputniknews.ru/20240304/lavrov-forum-molodej-diplomaty-sirius-42767096.html

Лавров выступил на Глобальном форуме молодых дипломатов в Сириусе — видео

Лавров выступил на Глобальном форуме молодых дипломатов в Сириусе — видео

Sputnik Узбекистан

Встреча с главой российской дипломатии в рамках Всемирного фестиваля молодежи посвящена теме многополярного мира

2024-03-04T15:54+0500

2024-03-04T15:54+0500

2024-03-04T17:22+0500

видео

сергей лавров

мид рф

фестиваль

молодежь

дипломаты

форум

политика

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/04/42768904_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_eecca24cea9f9616b8b7f93c4e85d8d7.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с участниками VII Глобального форума молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодежи.Форум, который продлится до 6 марта включает рабочие сессии по комплексу вопросов мировой повестки дня.Нынешнюю панельную дискуссию посвятили России и ее роли в формировании многополярного мира.Как отмечалось, однополярный мир — это мир одного хозяина, одного суверена. Такая система несправедлива и губительна для всех. Новые центры политического влияния объединяются против давления псевдодемократии. Глава МИД РФ обсудил с молодыми коллегами баланс интересов и новый международный порядок.Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Это эффективная площадка для открытого разговора и обмена мнениями. Организатор фестиваля — Росмолодежь.В программе мероприятия — мастер-классы, дискуссии, панельные сессии и тренировки, выступления творческих коллективов, концерты и ток-шоу.Узбекистан на фестивале представляют более 200 человек. В числе делегатов — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

лавров встреча молодые дипломаты сириус всемирный фестиваль молодежи