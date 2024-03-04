https://uz.sputniknews.ru/20240304/lavrov-forum-molodej-diplomaty-sirius-42767096.html
Лавров выступил на Глобальном форуме молодых дипломатов в Сириусе — видео
Лавров выступил на Глобальном форуме молодых дипломатов в Сириусе — видео
Sputnik Узбекистан
Встреча с главой российской дипломатии в рамках Всемирного фестиваля молодежи посвящена теме многополярного мира
2024-03-04T15:54+0500
2024-03-04T15:54+0500
2024-03-04T17:22+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с участниками VII Глобального форума молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодежи.Форум, который продлится до 6 марта включает рабочие сессии по комплексу вопросов мировой повестки дня.Нынешнюю панельную дискуссию посвятили России и ее роли в формировании многополярного мира.Как отмечалось, однополярный мир — это мир одного хозяина, одного суверена. Такая система несправедлива и губительна для всех. Новые центры политического влияния объединяются против давления псевдодемократии. Глава МИД РФ обсудил с молодыми коллегами баланс интересов и новый международный порядок.Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Это эффективная площадка для открытого разговора и обмена мнениями. Организатор фестиваля — Росмолодежь.В программе мероприятия — мастер-классы, дискуссии, панельные сессии и тренировки, выступления творческих коллективов, концерты и ток-шоу.Узбекистан на фестивале представляют более 200 человек. В числе делегатов — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов.
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лавров встреча молодые дипломаты сириус всемирный фестиваль молодежи
лавров встреча молодые дипломаты сириус всемирный фестиваль молодежи
Лавров выступил на Глобальном форуме молодых дипломатов в Сириусе — видео
15:54 04.03.2024 (обновлено: 17:22 04.03.2024)
Встреча с главой российской дипломатии в рамках Всемирного фестиваля молодежи была посвящена посвящена теме многополярного мира.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с участниками VII Глобального форума молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Форум, который продлится до 6 марта включает рабочие сессии по комплексу вопросов мировой повестки дня.
Нынешнюю панельную дискуссию посвятили России и ее роли в формировании многополярного мира.
Как отмечалось, однополярный мир — это мир одного хозяина, одного суверена. Такая система несправедлива и губительна для всех. Новые центры политического влияния объединяются против давления псевдодемократии. Глава МИД РФ обсудил с молодыми коллегами баланс интересов и новый международный порядок.
Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Это эффективная площадка для открытого разговора и обмена мнениями. Организатор фестиваля — Росмолодежь.
В программе мероприятия — мастер-классы, дискуссии, панельные сессии и тренировки, выступления творческих коллективов, концерты и ток-шоу.
Узбекистан на фестивале представляют более 200 человек. В числе делегатов — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов.