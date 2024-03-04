https://uz.sputniknews.ru/20240304/neyroseti-doveriye-opasnost-ekspert-mneniye-42759875.html

Почему опасно полностью доверять нейросетям — эксперт

Почему опасно полностью доверять нейросетям — эксперт

Sputnik Узбекистан

ИИ нередко ошибается, что может привести к серьезным последствиям

2024-03-04T22:01+0500

2024-03-04T22:01+0500

2024-03-04T22:01+0500

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Чрезмерное доверие нейросетям в обозримой перспективе может сыграть злую шутку с пользователями, ведь нейросети все еще нередко ошибаются. В критических ситуациях это может иметь серьезные последствия, кроме того, такой доверчивостью могут воспользоваться и злоумышленники, рассказал РИА Новости руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в "Лаборатории Касперского" Владислав Тушканов.Он напомнил, что даже искаженная или неверная информация, преподнесенная устройством на понятном языке, красивыми словами и уверенным тоном часто не вызывает сомнений.По словам эксперта, эта проблема называется overreliance (чрезмерное доверие или зависимость), когда большие языковые модели начинают использовать в качестве помощников и инструментов для оптимизации процессов и облегчения какого-то рутинного интеллектуального труда. Они входят в жизнь человека, и пользователь начинает на них излишне полагаться.В качестве примера специалист привел просьбу к нейросети подобрать фильм для вечернего просмотра. Если ИИ предложит несуществующую картину, это не так страшно. Гораздо более серьезная ситуация может возникнуть, если человек выложит свои симптомы и спросит, чем он болеет, а нейросеть поставит неверный диагноз.Эксперт сомневается в том, что искусственному интеллекту когда-либо можно будет доверять на 100%. "Пока любая большая языковая модель генерирует каждое слово с учетом предыдущих, используя наиболее вероятные комбинации, поэтому ошибки возникают довольно часто. Сейчас исследователи работают над улучшением фактологичности, чтобы нейросеть, если не уверена, сказала "я не знаю", поэтому пока, наверное, я бы не стал полагаться на нее, особенно в чем-то важном, отметил Тушканов. Он также добавил, что существуют подходы, позволяющие улучшать надежность генерации, но полной гарантии ни с какими вероятностными системами давать нельзя.При этом, эксперт почти уверен, что излишней доверчивостью людей не преминут воспользоваться злоумышленники.Вместе с тем, он подчеркнул, что в развитии ИИ есть немало преимуществ: люди уже перестают воспринимать нейросети, как "болталки, с которыми можно поговорить или попросить написать стихотворение", а видят в них системы, на основе которых можно проектировать гораздо более сложные приложения."У нас появляются плагины к ним, инструменты, с помощью которых они могут работать с файлами на диске, искать в интернете, анализировать и выдавать результат в готовом и полезном виде. Стремление компаний, разработчиков, исследователей научить большие языковые модели работать с этими инструментами - это, как мне кажется, основной путь, по которому применение будет расширяться и сами они будут развиваться", — резюмировал специалист.

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