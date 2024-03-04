https://uz.sputniknews.ru/20240304/ukraina-ugroza-terror-zapad-42764184.html

Украина угрожает развязать террор на Западе

Украина угрожает развязать террор на Западе

Sputnik Узбекистан

Европейцы пока только начинают осознавать, что их ждет после поражения украинского режима в той авантюре, на которую Запад его толкнул

2024-03-04T15:15+0500

2024-03-04T15:15+0500

2024-03-04T15:15+0500

украина

европа

колумнисты

венгрия

владимир зеленский

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне уже подсчитал, что после распада Украины в Европу хлынут десять миллионов беженцев. Правда, он не пояснил, что именно пугает его в этой цифре, учитывая тот факт, что миллионы украинских беженцев и на данный момент находятся в европейских странах, причем вполне легально, по приглашению самих европейцев. Неужели Европа теперь не рада украинцам?Прошло то время, когда от властей Украины европейцы просили хотя бы формально проявить больше уважения к содержащим их странам Запада. Помните, в июле прошлого года тогдашний министр обороны Британии Бен Уоллес посоветовал это Владимиру Зеленскому после очередного хамского требования украинского президента по поводу снабжения киевского режима. Спустя три дня Уоллес вынужден был объявить о своей отставке и уходе из политики.Ныне уже вопрос не в благодарности. Теперь украинцы прямо и открыто угрожают своим западным спонсорам, шантажируют их, требуя продолжать поддержку. Только за последние несколько дней в адрес Запада прозвучал целый ряд угроз от деятелей различного уровня.Скажем, боевик Дмитрий Корчинский* в своем блоге заявил, что Украина "к сожалению, выбрала себе не тех союзников". По его словам, гораздо более правильно было бы иметь союзниками Иран или Северную Корею, а не "загнивающий" Запад. И открыто призвал менять этот самый Запад, в том числе прибегая к протестам и давлению на европейские правительства. Он заявил: "Что-то с этим нужно делать, братья. Если меня кто-то смотрит, сделайте что-нибудь в этом плане. Ваши соотечественники умирают на фронте, вам значительно легче, чем им. Максимум, что с вами сделают, — это депортируют".Еще один идеолог украинского терроризма Евгений Дикий, в недавнем прошлом — боевик "Айдара"*, на днях в эфире телеканала "Эспрессо" открыто стал угрожать Венгрии. Он заявил буквально следующее: "Даже если мы проиграем, у нас при этом будет миллионная закаленная в боях армия, которая отступает. И в конце концов встанет вопрос, а где же тот последний рубеж, за который нам отступать? Мне кажется, что в таком случае <…> вполне неплохим планом было бы оккупировать Венгрию и вывести туда миллионов двадцать украинских беженцев. И хотел бы я посмотреть, что 30-тысячная армия Орбана, которая ни дня не воевала в своей жизни, в этой ситуации будет делать". Это и есть та "благодарность" по-украински, на которую рассчитывал Уоллес?Еще один майданный активист Марк Гордиенко рассказал о своем интервью французским СМИ, в котором он выразил опасение "предательством со стороны США и Евросоюза". А дальше от него последовал поток сознания, перемежающийся ругательствами и оскорблениями в адрес "благодетелей". Гордиенко пообещал французам, что Европу заполонят миллионы украинцев, которые "разобьются на сотни и тысячи боевых ячеек" и устроят там "гуляйполе". "Дайте нам оружие, чтобы мы могли отбиться от Орды, или вы получите столько проблем, что будете рады заплатить в сто раз больше, но будет поздно", — выразил своеобразную "благодарность" французским собеседникам украинский активист.И таких заявлений становится все больше. Можно было бы отмахнуться от них: мол, зачем цитировать маргиналов, не принимающих решения? Но поток этих однотипных угроз начался ведь со своеобразной "отмашки", которую дал лично Зеленский! Еще осенью прошлого года в нашумевшем интервью журналу The Economist глава украинского режима говорил, по сути дела, о том же, просто используя менее резкие определения. Он уже тогда намекнул на "нехорошую историю", которую начнут в Европе украинские беженцы в случае сворачивания помощи Украине. Так что нынешние угрозы украинских деятелей разного масштаба — лишь творческое развитие слов их президента.Неприкрытыми угрозами являются и заявления высокопоставленных киевских чиновников относительно организаторов протестов польских фермеров. Что уж говорить об угрозах, которые польские политики получают от украинцев, не наделенных официальным статусом. Те намекают полякам и на повторение Волынской резни, в ходе которой бандеровцы вырезали польские села. "Я резал глотки русским, думаю, что сделаю это и с тобой" — это текст типичной угрозы от украинцев, которую продемонстрировал журналистам один из организаторов протестов Рафал Меклер.Наверняка Бен Уоллес не на ту "благодарность" намекал Зеленскому прошлым летом. А украинские националисты во все времена по-иному "благодарить" и не умели. Западники просто еще не понимают, какого монстра они выпестовали на свою голову. Они, как всегда, наивно полагали, что, идейно взращивая украинский терроризм, создают вечную проблему России. Как когда-то они думали, что экипированные ими афганские душманы будут лишь нашей головной болью, не представляя, что затем сами же будут воевать с этим злом.Но Афганистан находится далеко от Европы. А Украина с ее боевиками — совсем рядом. И угроза наводнить Европейский континент безбашенными, прошедшими войну и обозленными на весь мир украинскими нацистами не такая уж и беспочвенная. А уж они "благодарить" умеют, европейцам мало не покажется. * Внесен в реестр террористов и экстремистов.

украина

венгрия

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украина угроза террор запад