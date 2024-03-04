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Как Узбекистан завершил "Большой шлем" по дзюдо
Как Узбекистан завершил "Большой шлем" по дзюдо
Sputnik Узбекистан
Спортсмены республики завоевали на турнире 6 медалей
2024-03-04T10:46+0500
2024-03-04T10:48+0500
спорт
узбекистан
ташкент
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила турнир "Большого шлема" в Ташкенте, сообщает НОК.В нем участвовали около 500 спортсменов из 68 стран. Хозяева турнира выиграли 6 медалей.Медалисты сборной Узбекистана:ЗолотоСереброБронзаНапомним, что турнир "Большого шлема" по дзюдо проходил в Ташкенте 1 – 3 марта 2024 года. Соревнования открыли новые имена. В их числе — узбекистанка Гулхаё Джураева. Выступавшая в финальном поединке в весовой категории до 52 кг, она встретилась с француженкой Амандин Бушар. Уступив сопернице, Гулхаё впервые в своей карьере завоевала серебряную медаль крупного старта среди взрослых.
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узбекистан "большой шлем" дзюдо спортсмены медали
узбекистан "большой шлем" дзюдо спортсмены медали

Как Узбекистан завершил "Большой шлем" по дзюдо

10:46 04.03.2024 (обновлено: 10:48 04.03.2024)
© Национальный Олимпийский комитет Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”.
Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2024
© Национальный Олимпийский комитет
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Спортсмены республики завоевали на турнире 6 медалей
ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила турнир "Большого шлема" в Ташкенте, сообщает НОК.
В нем участвовали около 500 спортсменов из 68 стран. Хозяева турнира выиграли 6 медалей.

"Отечественные единоборцы завоевали: 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы. С таким результатом дзюдоисты нашей страны заняли третье место в общекомандном зачете после Франции и Японии", — говорится в сообщении.

© Национальный Олимпийский комитет Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”.
Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2024
Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”.
© Национальный Олимпийский комитет
Медалисты сборной Узбекистана:
Золото
-60 кг Достон Рузиев
-100 кг Музаффарбек Турабоев
Серебро
-52 кг Гулхаё Джураева
Бронза
-73 кг Шахрам Ахадов
-73 кг Обидхон Нумонов
-90 кг Давлат Бобонов
Напомним, что турнир "Большого шлема" по дзюдо проходил в Ташкенте 1 – 3 марта 2024 года. Соревнования открыли новые имена. В их числе — узбекистанка Гулхаё Джураева. Выступавшая в финальном поединке в весовой категории до 52 кг, она встретилась с француженкой Амандин Бушар. Уступив сопернице, Гулхаё впервые в своей карьере завоевала серебряную медаль крупного старта среди взрослых.
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