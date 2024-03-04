https://uz.sputniknews.ru/20240304/uzbekistan-bolshoy-shlem-dzyudo-42758211.html

Как Узбекистан завершил "Большой шлем" по дзюдо

Как Узбекистан завершил "Большой шлем" по дзюдо

Sputnik Узбекистан

Спортсмены республики завоевали на турнире 6 медалей

2024-03-04T10:46+0500

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спорт

узбекистан

ташкент

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 4 марта — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила турнир "Большого шлема" в Ташкенте, сообщает НОК.В нем участвовали около 500 спортсменов из 68 стран. Хозяева турнира выиграли 6 медалей.Медалисты сборной Узбекистана:ЗолотоСереброБронзаНапомним, что турнир "Большого шлема" по дзюдо проходил в Ташкенте 1 – 3 марта 2024 года. Соревнования открыли новые имена. В их числе — узбекистанка Гулхаё Джураева. Выступавшая в финальном поединке в весовой категории до 52 кг, она встретилась с француженкой Амандин Бушар. Уступив сопернице, Гулхаё впервые в своей карьере завоевала серебряную медаль крупного старта среди взрослых.

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