https://uz.sputniknews.ru/20240304/uzbekistan-tadjikistan-banki-sotrudnichestvo-42771569.html
Нацбанк Таджикистана изучил опыт Центробанка Узбекистана
Нацбанк Таджикистана изучил опыт Центробанка Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания таджикской стороны находились вопросы гендерного равенства и доступности финансовых услуг
2024-03-04T18:50+0500
2024-03-04T18:50+0500
2024-03-04T18:50+0500
узбекистан
таджикистан
сотрудничество
банки
финансы
обмен опытом
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Представители Национального банка Таджикистана изучили опыт Центрального банка республики Узбекистан, сообщает пресс-служба регулятора.В ходе прошедшего семинара речь шла о гендерном равенстве, обеспечение которого касается как сотрудниц банка, так и тех, кто пользуется его услугами; о мероприятиях, направленных на развитие женского предпринимательства и финансовой грамотности женщин, начинающих свой бизнес.Таджикская сторона высказала интерес к реализации в Узбекистане Национальной стратегии повышения финансовой доступности, которая предусматривает увеличение охвата финансовыми услугами за счет открытия новых пунктов обслуживания банков в регионах, внедрение систем удаленной идентификации клиентов, а также развитие деятельности небанковских кредитных организаций.Предметом обсуждения также стала регуляторная "песочница" в сфере финансовых услуг и их цифровизация.
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узбекистан таджикистан банки сотрудничество
узбекистан таджикистан банки сотрудничество
Нацбанк Таджикистана изучил опыт Центробанка Узбекистана
В фокусе внимания таджикской стороны находились вопросы гендерного равенства и доступности финансовых услуг.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik.
Представители Национального банка Таджикистана изучили опыт Центрального банка республики Узбекистан, сообщает
пресс-служба регулятора.
В ходе прошедшего семинара речь шла о гендерном равенстве, обеспечение которого касается как сотрудниц банка, так и тех, кто пользуется его услугами; о мероприятиях, направленных на развитие женского предпринимательства и финансовой грамотности женщин, начинающих свой бизнес.
Таджикская сторона высказала интерес к реализации в Узбекистане Национальной стратегии повышения финансовой доступности, которая предусматривает увеличение охвата финансовыми услугами за счет открытия новых пунктов обслуживания банков в регионах, внедрение систем удаленной идентификации клиентов, а также развитие деятельности небанковских кредитных организаций.
Предметом обсуждения также стала регуляторная "песочница" в сфере финансовых услуг и их цифровизация.