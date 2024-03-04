https://uz.sputniknews.ru/20240304/uzbekistan-tadjikistan-banki-sotrudnichestvo-42771569.html

Нацбанк Таджикистана изучил опыт Центробанка Узбекистана

Нацбанк Таджикистана изучил опыт Центробанка Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания таджикской стороны находились вопросы гендерного равенства и доступности финансовых услуг

2024-03-04T18:50+0500

2024-03-04T18:50+0500

2024-03-04T18:50+0500

узбекистан

таджикистан

сотрудничество

банки

финансы

обмен опытом

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Представители Национального банка Таджикистана изучили опыт Центрального банка республики Узбекистан, сообщает пресс-служба регулятора.В ходе прошедшего семинара речь шла о гендерном равенстве, обеспечение которого касается как сотрудниц банка, так и тех, кто пользуется его услугами; о мероприятиях, направленных на развитие женского предпринимательства и финансовой грамотности женщин, начинающих свой бизнес.Таджикская сторона высказала интерес к реализации в Узбекистане Национальной стратегии повышения финансовой доступности, которая предусматривает увеличение охвата финансовыми услугами за счет открытия новых пунктов обслуживания банков в регионах, внедрение систем удаленной идентификации клиентов, а также развитие деятельности небанковских кредитных организаций.Предметом обсуждения также стала регуляторная "песочница" в сфере финансовых услуг и их цифровизация.

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