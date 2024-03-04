https://uz.sputniknews.ru/20240304/yegipet-investitsii-turkompleks-samarkand-42757362.html
Египетский инвестор намерен участвовать в реализации проекта в РУз на $100 млн
Египетский инвестор намерен участвовать в реализации проекта в РУз на $100 млн
Sputnik Узбекистан
Строительство туркомплекса в Самаркандской области позволит создать 500 новых постоянных рабочих мест
2024-03-04T09:43+0500
2024-03-04T09:43+0500
2024-03-04T11:09+0500
узбекистан
египет
сотрудничество
туризм
инвестиции
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Основатель узбекско-египетского совместного предприятия "Arab Nihol Investors" Ахмед Зейдан выразил заинтересованность в участии в проекте строительства туркомплекса стоимостью $100 млн в Самаркандской области, сообщает ИА "Дунё".Вопросы, связанные с проектом, а также предложения иностранного инвестора обсудили в посольстве Узбекистана в Египте.Проект строительства туркомплекса на 42 гектарах земли в предгорьях Ургутского района Самаркандской области планируют реализовать в три этапа."На первом – строительство канатной дороги стоимостью 18 миллионов долларов, на втором — строительство современного отеля на 100 мест стоимостью 32 миллиона долларов, на третьем — строительство санатория на 100 мест стоимостью 50 миллионов долларов…Проект позволит создать 500 новых постоянных рабочих мест", — говорится в сообщении.Как отмечалось, для его полной реализации потребуется еще 1 000 гектаров земли. К проекту, помимо египетских партнеров привлекут инвесторов из Омана.По итогам встречи достигли договоренности об организации регулярной связи Ахмеда Зейдана с официальными организациями и ведомствами Узбекистана.
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узбекистан проекты реализация египет инвесторы строительство туркомплекс самаркандская область
узбекистан проекты реализация египет инвесторы строительство туркомплекс самаркандская область
Египетский инвестор намерен участвовать в реализации проекта в РУз на $100 млн
09:43 04.03.2024 (обновлено: 11:09 04.03.2024)
Строительство туркомплекса в Самаркандской области позволит создать 500 постоянных рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik.
Основатель узбекско-египетского совместного предприятия "Arab Nihol Investors" Ахмед Зейдан выразил заинтересованность в участии в проекте строительства туркомплекса стоимостью $100 млн в Самаркандской области, сообщает
ИА "Дунё".
Вопросы, связанные с проектом, а также предложения иностранного инвестора обсудили в посольстве Узбекистана в Египте.
Проект строительства туркомплекса на 42 гектарах земли в предгорьях Ургутского района Самаркандской области планируют реализовать в три этапа.
"На первом – строительство канатной дороги стоимостью 18 миллионов долларов, на втором — строительство современного отеля на 100 мест стоимостью 32 миллиона долларов, на третьем — строительство санатория на 100 мест стоимостью 50 миллионов долларов…Проект позволит создать 500 новых постоянных рабочих мест", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, для его полной реализации потребуется еще 1 000 гектаров земли. К проекту, помимо египетских партнеров привлекут инвесторов из Омана.
По итогам встречи достигли договоренности об организации регулярной связи Ахмеда Зейдана с официальными организациями и ведомствами Узбекистана.