https://uz.sputniknews.ru/20240304/yegipet-investitsii-turkompleks-samarkand-42757362.html

Египетский инвестор намерен участвовать в реализации проекта в РУз на $100 млн

Египетский инвестор намерен участвовать в реализации проекта в РУз на $100 млн

Sputnik Узбекистан

Строительство туркомплекса в Самаркандской области позволит создать 500 новых постоянных рабочих мест

2024-03-04T09:43+0500

2024-03-04T09:43+0500

2024-03-04T11:09+0500

узбекистан

египет

сотрудничество

туризм

инвестиции

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Основатель узбекско-египетского совместного предприятия "Arab Nihol Investors" Ахмед Зейдан выразил заинтересованность в участии в проекте строительства туркомплекса стоимостью $100 млн в Самаркандской области, сообщает ИА "Дунё".Вопросы, связанные с проектом, а также предложения иностранного инвестора обсудили в посольстве Узбекистана в Египте.Проект строительства туркомплекса на 42 гектарах земли в предгорьях Ургутского района Самаркандской области планируют реализовать в три этапа."На первом – строительство канатной дороги стоимостью 18 миллионов долларов, на втором — строительство современного отеля на 100 мест стоимостью 32 миллиона долларов, на третьем — строительство санатория на 100 мест стоимостью 50 миллионов долларов…Проект позволит создать 500 новых постоянных рабочих мест", — говорится в сообщении.Как отмечалось, для его полной реализации потребуется еще 1 000 гектаров земли. К проекту, помимо египетских партнеров привлекут инвесторов из Омана.По итогам встречи достигли договоренности об организации регулярной связи Ахмеда Зейдана с официальными организациями и ведомствами Узбекистана.

узбекистан

египет

самаркандская область

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узбекистан проекты реализация египет инвесторы строительство туркомплекс самаркандская область