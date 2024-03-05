Шавкат Мирзиёев посетил боксерскую школу Баходира Джалолова
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу спортивного мастерства по боксу Баходира Джалолова в Ташкенте.
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Президент Узбекистана побывал на новых современных объектах в области спортивного образования, торговли и услуг.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил открывшуюся в Ташкенте школу спортивного мастерства по боксу Баходира Джалолова и ознакомился с созданными в ней условиями, сообщает пресс-служба главы республики.
Школу спортивного мастерства, названную в честь чемпиона Олимпийских и Азиатских игр, двукратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Азии построили согласно соответствующему постановлению президента.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу спортивного мастерства по боксу Баходира Джалолова в Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев посетил школу спортивного мастерства по боксу Баходира Джалолова в Ташкенте.
“Здесь будет вестись подготовка боксеров международного уровня с привлечением высококвалифицированных тренеров и специалистов. Учебно-тренировочные занятия будут проводиться в соответствии с международными стандартами и постоянно улучшаться на основе передового опыта”, — говорится в сообщении.
В современном четырехэтажном здании созданы все условия для учащихся. Здесь расположены спортивный зал, бассейн, медицинский кабинет и столовая. Открыты классы психологии, иностранных языков, теоретических занятий, информатики, а также 45-местная гостиница. Кроме того, на верхних этажах обустроены общежитие на 235 мест и комната духовности. Также имеется подземная автостоянка.
Школа бокса рассчитана на 175 мест. С момента ее открытия были отобраны 50 талантливых учеников со всей страны. В 2023 году учащиеся школы завоевали на международных и республиканских соревнованиях 26 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил школу спортивного мастерства по боксу Баходира Джалолова в Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев посетил школу спортивного мастерства по боксу Баходира Джалолова в Ташкенте.
Вместе с тем школа станет учебно-тренировочной базой для молодых боксеров республики. Будет налажено сотрудничество с другими спортшколами и центрами по отбору и подготовке молодых перспективных боксеров.
Здесь президент провел встречу с молодыми спортсменами и руководителями сферы. По видеосвязи к встрече подключились регионы.
"Мы объявили этот год Годом поддержки молодежи и бизнеса. Мы постоянно уделяем особое внимание этому вопросу, создаем необходимые условия для молодежи. У них большой потенциал и стремление. И неспроста в боксе мы являемся одними из мировых лидеров. Дальнейшее развитие этого потенциала, наших талантливых молодых людей является целью создание этой школы. Теперь школа Баходира Джалолова, подобно Президентским школам, будет служить образцом в своем направлении. Методология, диетология, медицина, психология бокса будут развиваться и в спортивных школах регионов", – сказал Шавкат Мирзиёев.
Кроме того, он дал указания руководителям регионов по укреплению сотрудничества со спортивными федерациями, оказанию им помощи в работе на местах. Подчеркнул важность популяризации спорта среди молодежи, в частности, бокса, а также поручил расширить условия для занятий спортом в школах и секциях.