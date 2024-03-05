https://uz.sputniknews.ru/20240305/shavkat-mirziyoev-posetil-shkolu-boksa-baxodira-djalolova-42786737.html

Шавкат Мирзиёев посетил боксерскую школу Баходира Джалолова

Шавкат Мирзиёев посетил боксерскую школу Баходира Джалолова

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана побывал на новых современных объектах в области спортивного образования, торговли и услуг

2024-03-05T18:00+0500

2024-03-05T18:00+0500

2024-03-05T18:00+0500

ташкент

бокс

президент

шавкат мирзиёев

школа

баходир жалолов

спорт

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил открывшуюся в Ташкенте школу спортивного мастерства по боксу Баходира Джалолова и ознакомился с созданными в ней условиями, сообщает пресс-служба главы республики.Школу спортивного мастерства, названную в честь чемпиона Олимпийских и Азиатских игр, двукратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона Азии построили согласно соответствующему постановлению президента.В современном четырехэтажном здании созданы все условия для учащихся. Здесь расположены спортивный зал, бассейн, медицинский кабинет и столовая. Открыты классы психологии, иностранных языков, теоретических занятий, информатики, а также 45-местная гостиница. Кроме того, на верхних этажах обустроены общежитие на 235 мест и комната духовности. Также имеется подземная автостоянка.Школа бокса рассчитана на 175 мест. С момента ее открытия были отобраны 50 талантливых учеников со всей страны. В 2023 году учащиеся школы завоевали на международных и республиканских соревнованиях 26 золотых, 18 серебряных и 15 бронзовых медалей.Вместе с тем школа станет учебно-тренировочной базой для молодых боксеров республики. Будет налажено сотрудничество с другими спортшколами и центрами по отбору и подготовке молодых перспективных боксеров.Здесь президент провел встречу с молодыми спортсменами и руководителями сферы. По видеосвязи к встрече подключились регионы. Кроме того, он дал указания руководителям регионов по укреплению сотрудничества со спортивными федерациями, оказанию им помощи в работе на местах. Подчеркнул важность популяризации спорта среди молодежи, в частности, бокса, а также поручил расширить условия для занятий спортом в школах и секциях.

ташкент

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