https://uz.sputniknews.ru/20240305/shoygu-selektor-minoborony-zayavleniya-42787486.html
Россия продолжит совершенствовать структуру армии соразмерно угрозам — Шойгу
Россия продолжит совершенствовать структуру армии соразмерно угрозам — Шойгу
Sputnik Узбекистан
Министр обороны РФ сделал ряд заявлений на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил
2024-03-05T17:37+0500
2024-03-05T17:37+0500
2024-03-05T18:14+0500
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Россия продолжит совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно угрозам безопасности стран, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил, сообщает РИА Новости. Из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса, в России появились два новых военных округа — Ленинградский и Московский, добавил Шойгу.Глава оборонного ведомства РФ напомнил, что новое военно-административное деление России установил Владимир Путин. За военными округами закрепили соответствующие территории, включая новые регионы.По словам Шойгу, принятые меры "позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами".Говоря о достижении целей СВО, Шойгу отметил, что российские войска не позволили ВСУ закрепиться на новых рубежах после бегства из Авдеевки и продолжают теснить противника в западном направлении.Кроме того, глава российского оборонного ведомства анонсировал создание опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-212, оснащённого турбореактивными двигателями ПД-8. По его словам, опытный образец транспортника Ил-212, на которым работает Объединенная авиастроительная корпорация, может появиться к концу 2026 года.Шойгу добавил, что самолёт сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в арктических широтах.Он также заявил, что в конце 2027-го Россия сможет сама серийно производить отечественные двигатели Д-18Т для поддержки исправности парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".Кроме того, по словам Шойгу, достигнутые мощности предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки Воздушно-космических сил, задействованной в специальной военной операции.Сегодня конструкторские службы совершенствуют технические и ресурсные характеристики российских двигателей, используя только отечественные материалы, добавил министр. Также он рассказал о комплексных испытаниях гибридных силовых установок, которые позволят снизить вредные выбросы и повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации летательных аппаратов.Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем, указав, что Вооруженные Силы РФ сейчас насчитывают более 37,5 тыс. женщин-военнослужащих, около 270 тыс. трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях.
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сергей шойгу селектор минобороны рф вооруженные силы
сергей шойгу селектор минобороны рф вооруженные силы
Россия продолжит совершенствовать структуру армии соразмерно угрозам — Шойгу
17:37 05.03.2024 (обновлено: 18:14 05.03.2024)
Министр обороны РФ сделал ряд заявлений на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Россия продолжит совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно угрозам безопасности стран, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил, сообщает РИА Новости.
"Продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил соразмерно возникающим угрозам военной безопасности Российской Федерации", — подчеркнул он.
Из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса, в России появились
два новых военных округа — Ленинградский и Московский, добавил Шойгу.
"На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции, нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях. Созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа", — сказал он.
Глава оборонного ведомства РФ напомнил, что новое военно-административное деление России установил Владимир Путин. За военными округами закрепили соответствующие территории, включая новые регионы.
По словам Шойгу, принятые меры "позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами".
Говоря о достижении целей СВО, Шойгу отметил, что российские войска не позволили
ВСУ закрепиться на новых рубежах после бегства из Авдеевки и продолжают теснить противника в западном направлении.
Кроме того, глава российского оборонного ведомства анонсировал
создание опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-212, оснащённого турбореактивными двигателями ПД-8. По его словам, опытный образец транспортника Ил-212, на которым работает Объединенная авиастроительная корпорация, может появиться к концу 2026 года.
Шойгу добавил, что самолёт сможет использовать грунтовые необорудованные взлетно-посадочные полосы, а также эксплуатироваться в арктических широтах.
"Эти машины придут на смену устаревающему парку Ан-26 и Ан-72. Новый транспортный самолет будут отличать повышенные грузоподъемность и дальность полета, простота заправки и обслуживания", — сказал Шойгу.
Он также заявил, что в конце 2027-го Россия сможет сама серийно производить
отечественные двигатели Д-18Т для поддержки исправности парка тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
Кроме того, по словам Шойгу, достигнутые мощности предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации обеспечивают необходимый уровень летной годности группировки Воздушно-космических сил, задействованной в специальной военной операции.
Сегодня конструкторские службы совершенствуют технические и ресурсные характеристики российских двигателей, используя только отечественные материалы, добавил министр. Также он рассказал о комплексных испытаниях гибридных силовых установок, которые позволят снизить вредные выбросы и повысить топливную эффективность и безопасность эксплуатации летательных аппаратов.
Сергей Шойгу поздравил
женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем, указав, что Вооруженные Силы РФ сейчас насчитывают более 37,5 тыс. женщин-военнослужащих, около 270 тыс. трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях.