https://uz.sputniknews.ru/20240305/sinxronistki-uzbekistan-filippiny-medali-42775785.html
Синхронистки из Узбекистана завоевали 6 наград ЧА на Филлипинах
Синхронистки из Узбекистана завоевали 6 наград ЧА на Филлипинах
Sputnik Узбекистан
За два дня соревнований в рамках ЧА спортсменки продемонстрировали высокий уровень мастерства, завоевав 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
2024-03-05T11:35+0500
2024-03-05T11:35+0500
2024-03-05T15:17+0500
спорт
узбекистан
водное поло
синхронное плавание
чемпионат азии
филиппины
золотая медаль
серебро
бронза
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Сборная Узбекистана по синхронному плаванию удостоилась 6 наград на XI Чемпионате Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходит в городе Нью-Кларк-Сити на Филиппинах, сообщает пресс-служба НОК.В континентальном первенстве узбекистанские синхронистки демонстрируют высокий уровень мастерства. За прошедшие два дня спортсменки завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. В обязательной программе спортсменок 12-ти лет и моложе первое место заняла Дарья Кочнева.В сольном выступлении в этой возрастной категории серебряная медаль досталась другой спортсменке сборной республики Елизавете Касаткиной.Вторая серебряная награда была завоевана в комбинированной группе — от 13-15 лет и 12-ти лет и моложе.Также в дисциплине юниоры и соло бронзу выиграла Зиёдахон Ташхуджаева, две бронзовые награды достались Сабине Махмудовой в обязательной программе и соло.Кроме того, блестящими результатами на континентальном первенстве отметилась отечественная сборная по водному поло. В первые два дня тура мужская команда обыграла своих соперников.Узбекские ватерполисты одержали победу над Саудовской Аравией со счетом 14:10 и одолели команду Таиланда со счетом 17:14.Женская сборная по водному поло первую игру провела против команды Сингапура и матч был решен в пользу Узбекистана — 19:18. Но, сыграв с представительницами Китая, узбекские ватерполистки потерпели поражение с результатом 11:19.Всего в данных соревнованиях принимают участие молодые спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет и взрослые из сорока пяти стран мира.
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узбекистан филиппины соревнования синхронистки ча медали
узбекистан филиппины соревнования синхронистки ча медали
Синхронистки из Узбекистана завоевали 6 наград ЧА на Филлипинах
11:35 05.03.2024 (обновлено: 15:17 05.03.2024)
За два дня соревнований узбекистанки продемонстрировали высокий уровень мастерства, завоевав 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Сборная Узбекистана по синхронному плаванию удостоилась 6 наград на XI Чемпионате Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, который проходит в городе Нью-Кларк-Сити на Филиппинах, сообщает
пресс-служба НОК.
В континентальном первенстве узбекистанские синхронистки демонстрируют высокий уровень мастерства. За прошедшие два дня спортсменки завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
В обязательной программе спортсменок 12-ти лет и моложе первое место заняла Дарья Кочнева.
В сольном выступлении в этой возрастной категории серебряная медаль досталась другой спортсменке сборной республики Елизавете Касаткиной.
Вторая серебряная награда была завоевана в комбинированной группе — от 13-15 лет и 12-ти лет и моложе.
Также в дисциплине юниоры и соло бронзу выиграла Зиёдахон Ташхуджаева, две бронзовые награды достались Сабине Махмудовой в обязательной программе и соло.
Кроме того, блестящими результатами на континентальном первенстве отметилась отечественная сборная по водному поло. В первые два дня тура мужская команда обыграла своих соперников.
Узбекские ватерполисты одержали победу над Саудовской Аравией со счетом 14:10 и одолели команду Таиланда со счетом 17:14.
Женская сборная по водному поло первую игру провела против команды Сингапура и матч был решен в пользу Узбекистана — 19:18. Но, сыграв с представительницами Китая, узбекские ватерполистки потерпели поражение с результатом 11:19.
Всего в данных соревнованиях принимают участие молодые спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет и взрослые из сорока пяти стран мира.