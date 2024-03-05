https://uz.sputniknews.ru/20240305/uzbekistan-region-prompredpriyatiya-statistika-42777360.html

Какой регион Узбекистана лидирует по числу промпредприятий — инфографика

Какой регион Узбекистана лидирует по числу промпредприятий — инфографика

Sputnik Узбекистан

На сегодняшний день в республике действуют свыше 68 690 промышленных предприятий. Из них 14 200 — с иностранными инвестициями.

2024-03-05T12:40+0500

2024-03-05T12:40+0500

2024-03-05T12:40+0500

инфографика

узбекистан

регион

промышленность

предприятия

статистика

экономика

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Ташкент — лидер по числу действующих промышленных предприятий в Узбекистане. На 1 февраля 2024 года в столице их насчитывается 11 930.На втором месте со значительным отставанием (7 635) — Ферганская область, на третьем — Ташкентская (7 273). Меньше всего промпредприятий в Джизакской и Сырдарьинской областях.Из 68 691 промышленного предприятия, действующего на сегодняшний день в республике, 14 200 — с иностранными инвестициями. 265 новых предприятий с иностранным капиталом появились в Узбекистане в январе текущего года. 40 из них — в промышленном секторе экономики. Лидером по числу открытых предприятий (3 000) на территории республики остается Россия.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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