https://uz.sputniknews.ru/20240305/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-texregulirovaniye-42781761.html

Узбекистан и Россия планируют совместные мероприятия в области техрегулирования

Узбекистан и Россия планируют совместные мероприятия в области техрегулирования

Sputnik Узбекистан

Стороны также обсуждают взаимодействие профильных учебных центров и вузов в области стандартизации, технического регулирования и метрологии

2024-03-05T16:36+0500

2024-03-05T16:36+0500

2024-03-05T16:40+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

константин злыгостев

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекское агентство по техническому регулированию и Росстандарт наращивают сотрудничество, осуществляют подготовку совместных мероприятий, сообщает Торгпредство России в РУз.Директор агентства Акмал Жуманазаров и торгпред РФ в Узбекистане Константин Злыгостев обсудили дальнейшие направления двустороннего взаимодействия.Также речь шла о взаимодействии профильных учебных центров и высших учебных заведений в области стандартизации, технического регулирования и метрологии.Программа сотрудничества между Узбекским агентством по техническому регулированию и Росстандартом предусматривает проведение в 2023 – 2025 годы более 30 совместных мероприятий в таких областях, как стандартизация, метрология, техническое регулирование, контроль и надзор, оценка соответствия, образование и наука.Напомним, что в феврале 2024 года Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил программу мер по дальнейшему совершенствованию области технического регулирования, а также программу пересмотра и обновления технических регламентов.

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