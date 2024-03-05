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https://uz.sputniknews.ru/20240305/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-texregulirovaniye-42781761.html
Узбекистан и Россия планируют совместные мероприятия в области техрегулирования
Узбекистан и Россия планируют совместные мероприятия в области техрегулирования
Sputnik Узбекистан
Стороны также обсуждают взаимодействие профильных учебных центров и вузов в области стандартизации, технического регулирования и метрологии
2024-03-05T16:36+0500
2024-03-05T16:40+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
константин злыгостев
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекское агентство по техническому регулированию и Росстандарт наращивают сотрудничество, осуществляют подготовку совместных мероприятий, сообщает Торгпредство России в РУз.Директор агентства Акмал Жуманазаров и торгпред РФ в Узбекистане Константин Злыгостев обсудили дальнейшие направления двустороннего взаимодействия.Также речь шла о взаимодействии профильных учебных центров и высших учебных заведений в области стандартизации, технического регулирования и метрологии.Программа сотрудничества между Узбекским агентством по техническому регулированию и Росстандартом предусматривает проведение в 2023 – 2025 годы более 30 совместных мероприятий в таких областях, как стандартизация, метрология, техническое регулирование, контроль и надзор, оценка соответствия, образование и наука.Напомним, что в феврале 2024 года Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил программу мер по дальнейшему совершенствованию области технического регулирования, а также программу пересмотра и обновления технических регламентов.
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узбекистан россия взаимодействие стандартизация техническое регулирование метрология
узбекистан россия взаимодействие стандартизация техническое регулирование метрология

Узбекистан и Россия планируют совместные мероприятия в области техрегулирования

16:36 05.03.2024 (обновлено: 16:40 05.03.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковПапка с документами. Иллюстративное фото
Папка с документами. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Стороны также обсуждают взаимодействие профильных учебных центров и вузов в области стандартизации, технического регулирования и метрологии.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекское агентство по техническому регулированию и Росстандарт наращивают сотрудничество, осуществляют подготовку совместных мероприятий, сообщает Торгпредство России в РУз.
Директор агентства Акмал Жуманазаров и торгпред РФ в Узбекистане Константин Злыгостев обсудили дальнейшие направления двустороннего взаимодействия.
© Торговое представительство России в УзбекистанеТорговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев и директор Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров провели рабочую встречу
Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев и директор Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров провели рабочую встречу - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2024
Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев и директор Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров провели рабочую встречу
© Торговое представительство России в Узбекистане
"Важными пунктами повестки стали вопросы проведения предстоящих совместных мероприятий, реализации программы сотрудничества между Узбекским агентством по техническому регулированию и Росстандартом", — говорится в сообщении.
Также речь шла о взаимодействии профильных учебных центров и высших учебных заведений в области стандартизации, технического регулирования и метрологии.
© Торговое представительство России в УзбекистанеТорговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев и директор Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров провели рабочую встречу
Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев и директор Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров провели рабочую встречу - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2024
Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев и директор Узбекского агентства по техническому регулированию Акмал Жуманазаров провели рабочую встречу
© Торговое представительство России в Узбекистане
Программа сотрудничества между Узбекским агентством по техническому регулированию и Росстандартом предусматривает проведение в 2023 – 2025 годы более 30 совместных мероприятий в таких областях, как стандартизация, метрология, техническое регулирование, контроль и надзор, оценка соответствия, образование и наука.
Напомним, что в феврале 2024 года Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил программу мер по дальнейшему совершенствованию области технического регулирования, а также программу пересмотра и обновления технических регламентов.
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