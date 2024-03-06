https://uz.sputniknews.ru/20240306/eaeu-eec-tarif-lgota-pryaja-armeniya-belarus-42796877.html

ЕЭК предоставила тарифную льготу Армении и Беларуси на сырье для ковров

ЕЭК предоставила тарифную льготу Армении и Беларуси на сырье для ковров

Sputnik Узбекистан

Речь идет о ввозе джутовой пряжи в Армению до 3 тонн, и в Беларусь до 6 тыс. тонн

2024-03-06T10:55+0500

2024-03-06T10:55+0500

2024-03-06T12:35+0500

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение разрешить Армении и Беларуси беспошлинно ввозить джутовые волокна на протяжении почти двух лет. Срок действия льготы — до 28 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба ЕЭК. Квоты на этот период установили в объеме не более 3 тонн для Армении и 6 тыс. тонн для Беларуси.Данную тарифную льготу будут предоставлять при наличии подтверждения, выданного уполномоченным органом.Джутовая пряжа — это натуральный материал, получаемый из тропического растения джута. Она обладает высокой прочностью и износостойкостью, а также хорошо переносит воздействие влаги и ультрафиолетовых лучей. Широко используется в текстильной промышленности для производства различных изделий, таких как мешки, ковры, канаты, ленты, декоративные циновки и т.д.Производство такого сырья на территории ЕАЭС отсутствует. Основная страна-экспортер джутовой пряжи — Бангладеш.Ранее нулевая ставка ввозных таможенных пошлин на джутовую пряжу действовала с 28 марта 2022 года по 31 марта 2023-го.Льготы на ввоз пряжи — это один из 25 вопросов, который обсудили вице-премьеры стран ЕАЭС на заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Москве.Также они договорились продлить беспошлинный ввоз компонентов для производства оптоволокна до конца февраля 2026 года.Кроме того, Совет ЕЭК принял пакет изменений в право ЕАЭС в сфере конкуренции. Они касаются правовых актов, регламентирующих процедуру контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках: порядка рассмотрения заявлений, проведения расследования, рассмотрения дел, методики по штрафам и оценке состояния конкуренции.

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