https://uz.sputniknews.ru/20240306/prazdnik-yeda-diyetolog-rekomendatsii-42807002.html

Постпраздничный детокс: восстанавливаем организм после застолья

Постпраздничный детокс: восстанавливаем организм после застолья

Sputnik Узбекистан

Даже однократное переедание за праздничным столом грозит нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта, снижением работоспособности, головной болью и ухудшением сна

2024-03-06T22:06+0500

2024-03-06T22:06+0500

2024-03-06T22:06+0500

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Перед любыми праздниками специалисты традиционно рекомендуют не срываться при виде изобилия блюд на столе. Но если удержаться от желания попробовать все, а затем повторить не получается, есть несколько действенных способов вернуть хорошую форму. Диетологи рассказали РИА Новости, как лучше восстановить рацион. По их словам, лишняя порция салата с майонезом и алкоголя не означает, что следующие пару дней вы должны "сидеть" на кефире.Также она рекомендовала умеренную физическую нагрузку: танцы, скандинавскую ходьбу.В преддверии праздника диетологи рекомендуют вдумчиво подойти к планированию рациона. Так, выбирая напитки, стоит отдать предпочтение минеральной воде и лимонадам домашнего приготовления.Особенно осторожными нужно быть со спиртным. "Безопасной" дозы алкоголя не существует. К тому же он усиливает аппетит, — объясняет Абахина. — Но если выпить все-таки хочется, то хотя бы откажитесь от коктейлей, в большинстве которых содержится сладкий сироп". По словам диетолога Оксаны Владимировой, идеальный ежедневный рацион должен включать три порции белка из разных источников (мясо, рыба, яйца), цельные жирные продукты (например, авокадо), фрукты или ягоды, крупы, молочку, овощи, зелень. И воду — 30 миллилитров на килограмм веса.Для здоровья пищеварительной системы обязательно нужна клетчатка (орехи, овсяные отруби, семена, бобовые): ее нужно включать в каждый прием пищи.При этом в сладостях, соленых и жирных продуктах стоит себя ограничить. Праздничный стол можно накрыть и без колбасной нарезки, а покупные соусы для мяса заменить на домашние — из нежирного йогурта или горчицы с лимонным соком.Те же, кто намерен правильно питаться и в праздничные дни, должны помнить, что процесс приготовления здоровых блюд имеет нюансы, предупреждают эксперты. Поэтому для термической обработки пищи они советуют использовать топленое или оливковое масло, обычную соль заменить на морскую или розовую гималайскую, а пшеничную муку — на рисовую или миндальную.

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