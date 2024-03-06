https://uz.sputniknews.ru/20240306/rossiya-turisty-uzbekistan-statistika-42801305.html
Сколько российских туристов приезжали в Узбекистан за последние 7 лет
Сколько российских туристов приезжали в Узбекистан за последние 7 лет
Sputnik Узбекистан
Чаще всего россияне приезжали в республику, чтобы повидаться с родственниками и отдохнуть.
2024-03-06T12:52+0500
2024-03-06T12:52+0500
2024-03-06T12:52+0500
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За последние 7 лет в Узбекистане побывали более 2,5 млн туристов из России.Больше всего граждан РФ приезжали в республику в 2023 году (714 282), самая низкая посещаемость наблюдалась в 2020-м (81 592) в связи с пандемией коронавируса.В большинстве случаев россияне едут в Узбекистан, чтобы посетить родственников и отдохнуть. Вместе с тем растет число тех, кто направляется сюда с коммерческими и служебными целями, а также на учебу и лечение. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, россия, туристы, статистика, эксклюзив, инфографика
инфографика, узбекистан, россия, туристы, статистика, эксклюзив, инфографика
Сколько российских туристов приезжали в Узбекистан за последние 7 лет
Эксклюзив
Чаще всего россияне посещали республику, чтобы повидаться с родственниками и отдохнуть.
За последние 7 лет в Узбекистане побывали более 2,5 млн туристов из России.
Больше всего граждан РФ приезжали в республику в 2023 году (714 282), самая низкая посещаемость наблюдалась в 2020-м (81 592) в связи с пандемией коронавируса.
В большинстве случаев россияне едут в Узбекистан, чтобы посетить родственников и отдохнуть. Вместе с тем растет число тех, кто направляется сюда с коммерческими и служебными целями, а также на учебу и лечение. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.