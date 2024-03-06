https://uz.sputniknews.ru/20240306/tseremoniya-zakrytiya-world-festival-of-youth-sirius-translyatsiya-42817517.html
Путин принимает участие во Всемирном фестивале молодежи - прямая трансляция
Путин принимает участие во Всемирном фестивале молодежи - прямая трансляция
Sputnik Узбекистан
Прездиент России Владимир Путин пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи из разных стран, после чего выступит с обращением на церемонии закрытия.
2024-03-06T22:25+0500
2024-03-06T22:25+0500
2024-03-06T22:25+0500
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи
видео
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Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На церемонии закрытия планируется обращение главы РФ, сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. "Будет большое общение с участниками фестиваля молодежи в центре "Сириус", общение свободное, с той повесткой дня, которую зададут сами участники этого фестиваля. И ожидается также, что Путин обратится ко всем участникам фестиваля на церемонии закрытия", - рассказал он. Организатором ВФМ выступает Росмолодежь. В нем участвуют более 200 делегатов из Узбекистана — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
всемирный фестиваль молодежи сириус путин видео
всемирный фестиваль молодежи сириус путин видео
Путин принимает участие во Всемирном фестивале молодежи - прямая трансляция
Прездиент России Владимир Путин пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи из разных стран, после чего выступит с обращением на церемонии закрытия.
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
На церемонии закрытия планируется обращение главы РФ, сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Будет большое общение с участниками фестиваля молодежи в центре "Сириус", общение свободное, с той повесткой дня, которую зададут сами участники этого фестиваля. И ожидается также, что Путин обратится ко всем участникам фестиваля на церемонии закрытия", - рассказал он.
Организатором ВФМ выступает Росмолодежь. В нем участвуют более 200 делегатов из Узбекистана — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов.