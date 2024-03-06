https://uz.sputniknews.ru/20240306/uzbekskie-boksery-pokazyvayu-xoroshie-rezultaty-na-litsenzionnom-turnire-parij-2024-po-boksu-42803003.html

Узбекские боксеры показывают высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024

Узбекские боксеры показывают высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024

Sputnik Узбекистан

В Италии проводится мировой лицензионный турнир по боксу, где разыгрываются лицензии Олимпийских игр Париж-2024. 06.03.2024, Sputnik Узбекистан

2024-03-06T14:20+0500

2024-03-06T14:20+0500

2024-03-06T14:39+0500

узбекистан

бокс

турнир

лицензия

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Узбекистанские боксеры показали высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024 по боксу, который проходит в Италии, сообщает пресс-служба НОК. С победы лицензионный турнир начал член сборной Узбекистана по боксу, чемпион мира Асадхуджа Муйдинходжаев (-71 кг). Узбекистанец поднялся на ринг против Ислама Юсуфа из Алжира и показал свое превосходство на протяжении всего поединка. Это принесло ему победу и выход в следующий этап соревнований.Другой узбекский боксер Руслан Абдуллаев (-63.5 кг) одолел соперника из Индии Шиву Тапу и пробился в следующий круг мирового лицензионного турнира.Кроме того, в очередной соревновательный день выступят две представительницы Узбекистана — Райхона Кадырова (-60 кг), ранее победившая испанку Шеилу Мартинес со счетом 4:1. В следующем поединке ее соперницей станет представительница Германии Мариа Ганглбауер.Другая спортсменка Азиза Зокирова (-75 кг) сразится с боксершей Баисон Маникон из Таиланда. Всего в данных соревнованиях за путевки Олимпиады борются 9 узбекских спортсменов.МужчиныЖенщины

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