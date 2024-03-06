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https://uz.sputniknews.ru/20240306/uzbekskie-boksery-pokazyvayu-xoroshie-rezultaty-na-litsenzionnom-turnire-parij-2024-po-boksu-42803003.html
Узбекские боксеры показывают высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024
Узбекские боксеры показывают высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024
Sputnik Узбекистан
В Италии проводится мировой лицензионный турнир по боксу, где разыгрываются лицензии Олимпийских игр Париж-2024. 06.03.2024, Sputnik Узбекистан
2024-03-06T14:20+0500
2024-03-06T14:39+0500
узбекистан
бокс
турнир
лицензия
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Узбекистанские боксеры показали высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024 по боксу, который проходит в Италии, сообщает пресс-служба НОК. С победы лицензионный турнир начал член сборной Узбекистана по боксу, чемпион мира Асадхуджа Муйдинходжаев (-71 кг). Узбекистанец поднялся на ринг против Ислама Юсуфа из Алжира и показал свое превосходство на протяжении всего поединка. Это принесло ему победу и выход в следующий этап соревнований.Другой узбекский боксер Руслан Абдуллаев (-63.5 кг) одолел соперника из Индии Шиву Тапу и пробился в следующий круг мирового лицензионного турнира.Кроме того, в очередной соревновательный день выступят две представительницы Узбекистана — Райхона Кадырова (-60 кг), ранее победившая испанку Шеилу Мартинес со счетом 4:1. В следующем поединке ее соперницей станет представительница Германии Мариа Ганглбауер.Другая спортсменка Азиза Зокирова (-75 кг) сразится с боксершей Баисон Маникон из Таиланда. Всего в данных соревнованиях за путевки Олимпиады борются 9 узбекских спортсменов.МужчиныЖенщины
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узбекистан бокс турнир лицензия олимпиада
узбекистан бокс турнир лицензия олимпиада

Узбекские боксеры показывают высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024

14:20 06.03.2024 (обновлено: 14:39 06.03.2024)
© Пресс-служба НОК Узбекистана Боксер Асадхуджа Муйдинхуджаев.
 Боксер Асадхуджа Муйдинхуджаев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2024
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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В Италии проводится мировой лицензионный турнир по боксу, где разыгрываются лицензии Олимпийских игр Париж-2024.
Узбекистанские боксеры показали высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024 по боксу, который проходит в Италии, сообщает пресс-служба НОК.
С победы лицензионный турнир начал член сборной Узбекистана по боксу, чемпион мира Асадхуджа Муйдинходжаев (-71 кг).
Узбекистанец поднялся на ринг против Ислама Юсуфа из Алжира и показал свое превосходство на протяжении всего поединка. Это принесло ему победу и выход в следующий этап соревнований.
Другой узбекский боксер Руслан Абдуллаев (-63.5 кг) одолел соперника из Индии Шиву Тапу и пробился в следующий круг мирового лицензионного турнира.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаБоксер Руслан Абдуллаев.
Боксер Руслан Абдуллаев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2024
Боксер Руслан Абдуллаев.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Кроме того, в очередной соревновательный день выступят две представительницы Узбекистана — Райхона Кадырова (-60 кг), ранее победившая испанку Шеилу Мартинес со счетом 4:1. В следующем поединке ее соперницей станет представительница Германии Мариа Ганглбауер.
© Пресс-служба НОК Узбекистана Боксер Райхона Кадырова.
 Боксер Райхона Кадырова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2024
Боксер Райхона Кадырова.
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Другая спортсменка Азиза Зокирова (-75 кг) сразится с боксершей Баисон Маникон из Таиланда.
Всего в данных соревнованиях за путевки Олимпиады борются 9 узбекских спортсменов.
Мужчины
-63.5 кг: Руслан Абдуллаев
-71 кг: Асадхужа Муйдинхужаев
-80 кг: Турабек Хабибуллаев
-92 кг: Лазизбек Мулложонов
Женщины
-50 кг: Сабина Бобокулова
-57 кг: Ситора Турдибекова
-60 кг: Райхона Кадырова
-66 кг: Навбахор Хамидова
-75 кг: Азиза Зокирова
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